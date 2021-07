A mayor gratitud, más felicidad

La ley de atracción es clara: manifestar gratitud es un imán para la energía positiva, pues no se atrae lo que se quiere, sino lo que se es. Y pensamientos, sentimientos y creencias son los que determinan el tipo de vibración y la energía de cada cual.

La gratitud tiene el poder de crear un estado mental y emocional más positivo y feliz. Según investigaciones de la Universidad de Illinois, la práctica constante de dar gracias tiene beneficios excelentes en la salud: mejora el sueño y disminuye la ansiedad y la depresión, pues actúa sobre el sistema nervioso central. Otros estudios sostienen que fortalece la autoestima y que ayuda a aplacar el estrés postraumático.

Es por eso que la gratitud como virtud es la más grande de todas. Es a través de ella que se reconocen las cosas buenas de la propia existencia, se abren las puertas a la abundancia y permite vivir con más satisfacción.

En blanco y negro

La gratitud, como cualquier músculo, debe ser ejercitado. Si se dice que el amor es una decisión, la gratitud también lo es. No debe depender del estado de ánimo, ni siquiera de las circunstancias. ¿Cómo hacerlo? Pues convirtiéndolo en una práctica cotidiana.

Los expertos recomiendan llevar un diario de gratitud, donde quedará plasmado todo aquello que aporta a su vida. Para mejores resultados, determine un momento específico para dedicarse a esta tarea. Aquí las pautas básicas:

De menos a más. Empiece por una cantidad pequeña de motivos para agradecer, cuatro o cinco. Poco a poco, la lista irá aumentando. Lo fundamental: no dé nada por descontado.

Todo es importante. Desde tomar un baño caliente hasta un aumento de sueldo. A esto se suman las habilidades y características que lo hacen especial, como pintar, tocar un instrumento o tener un buen sentido del humor.

Lo material también cuenta. No olvide las posesiones significativas, como la colección de libros, el auto, la casa y el trabajo.

Quiénes forman parte de su vida. Padres, hijos, amigos, pareja… todos cuentan en esta lista. Al incluirlos en el diario, aprende a valorarlos.

Lo que lo hizo feliz. En este rubro están una reunión de amigos, un día tranquilo, un logro en el trabajo. Todos son motivos suficientes para sentirse agradecidos.

También los problemas. La regla es clara: los problemas pueden convertirse en oportunidades y los errores en aprendizaje. Busque lo positivo de todo aquello que en apariencia no lo es. Eso lo ayudará a crecer.

Es la gratitud la que nos hace felices. internet

Para pensar

Aunque para muchos la felicidad es una muestra de agradecimiento, el monje católico benedictino David Steindl-Rast afirma que es todo lo contrario: “Es la gratitud la que nos hace felices”. Según él, “cada momento es un momento dado… es un regalo, no lo hemos ganado, no lo conseguimos de ninguna manera, se nos otorga. Además, no tenemos asegurado que habrá otro momento como este”. Y usted, ¿qué piensa?