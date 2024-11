El poder natural de las manos: equilibrio físico, emocional y espiritual

Las manos emiten calor y energía de forma natural. Sanar con las manos es completamente seguro, sin efectos secundarios ni contraindicaciones, y es compatible con cualquier tipo de terapia o como técnica complementaria en tratamientos.

Existen registros de sanación con las manos que se remontan hasta hace ocho mil años; en el Tíbet, Grecia, Egipto e India ya se practicaba este arte. Sanar con las manos es un instinto humano natural. Si sentimos dolor o nos golpeamos, instintivamente llevamos las manos hacia la zona afectada; por ejemplo, al sentir dolor de muelas, llevamos la mano a la mejilla para aliviar la molestia.

Jesús utilizaba la técnica de sanación con sus manos, obteniendo resultados extraordinarios gracias a su alto estado espiritual. Asimismo, enseñó a sus discípulos y seguidores que todos tenemos la capacidad innata de sanar, y les dio la autoridad para liberar a las personas de sus enfermedades, como se expresa en Marcos 16, 18: “Sobre los enfermos pondrán sus manos, y sanarán”. Este poder no se refiere a una dolencia específica, sino a cualquier tipo de enfermedad.

El don de sanar no está vinculado a filosofías, religiones ni cultos, no requiere talismanes ni visualizaciones, pues es una técnica aplicada con resultados y práctica. No obstante, es importante aprender de un maestro calificado para evitar el desgaste de la propia energía vital y, en cambio, canalizar la energía de luz.

Beneficios

Actúa no solo a nivel físico, sino también en el plano emocional y mental, abarcando una perspectiva holística.

Equilibra y restaura el cuerpo, generando un estado de armonía.

Puede utilizarse tanto para el tratamiento propio como para el de otra persona.

Ayuda a equilibrar los centros de energía vital o chakras.

Alivia e incluso reduce la inflamación de los dolores físicos.

Libera bloqueos que impiden una buena calidad de vida.

¿Cómo funciona?

En la medicina china, india, tibetana o chamánica, existen técnicas milenarias que enseñan cómo la materia puede transformarse y ser moldeada por una energía de frecuencia vibratoria elevada. Según la física cuántica, sabemos que la energía precede a la materia, así como las emociones anteceden a los pensamientos.

Mi experiencia como sanadora

Con 24 años de experiencia en sanación, he trabajado con cientos de personas y he visto cómo siempre logra contribuir al bienestar, ya que actúa sobre la causa, no solo en el síntoma. Si una persona experimenta dolor en las rodillas debido a miedos o bloqueos emocionales, este método primero libera esas barreras, elevando el nivel vibratorio, promoviendo mayor confianza y restableciendo el flujo de energía vital, lo cual, como consecuencia, alivia el dolor.

