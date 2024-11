El camino para ‘crear’ una vida plena

Todos somos creativos. No importa lo que nos dijeron cuando éramos niños. No importan las limitaciones que nos autoimponemos diariamente ni las críticas que escuchamos de nuestro entorno.

Todos estamos en la capacidad de crear, aunque el resultado no sea una obra de arte o una pieza de música clásica, algo único. Nosotros (la humanidad completa) somos capaces de crear, por ejemplo, una existencia, una vida satisfactoria o una miserable.

Es ese sentido de creatividad el que debemos desarrollar, cultivar, fortalecer y aplicar. Un sentido que nos permita entender que cada acto que realizamos es una creación que contribuirá a la vida que tenemos. Si creamos bondad, amabilidad, amor y comprensión, pues tendremos eso mismo como eje rector de nuestra vida.

Si, por el contrario, creamos odio, mentiras y envidia, eso será precisamente lo que tengamos como resultado. El camino que tomemos depende enteramente de lo que hayamos creado con cada decisión tomada.

Nuestro don creador es fundamental porque es el motor -o la fuente, como menciona el productor Rick Rubin- de nuestra presencia en la Tierra y es el legado que dejaremos a quienes se queden cuando ya no estemos.

Nuestros hijos no necesitan que tengamos un invento revolucionario para amarnos, lo que de verdad necesitan es que creemos un ambiente pacífico y armonioso para ellos, que contribuyamos en lo positivo que existe en el mundo para que ellos sean parte de lo positivo, de lo bueno.

Como encender nuestro motor creativo

El motor creativo de nuestras vidas se puede moldear constantemente. Cuando respondemos a un ataque con venganza e ira, estimulamos a nuestro motor hacia sentimientos negativos. Si, en lugar de la respuesta iracunda, tomamos unos segundos para crear una reacción más empática y menos conflictiva, tendremos un motor más calmado, más relajado y, a la larga, más positivo para nuestra vida.

Vivir plenamente se trata entonces de crear las respuestas adecuadas para los estímulos externos. Recordemos siempre que nosotros solo tenemos la capacidad de controlar nuestras reacciones. No está en nuestras manos dominar los sucesos externos.

Pensemos esto la próxima vez que alguien diga que no somos creativos: “he creado una vida plena, una calma ante lo que no puedo controlar. Eso me hace en extremo creativo”.

