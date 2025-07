Jhajaira Urresta desmiente a Luisa González y enumera momentos de tensión en la RC5

Jhajaira Urresta no sintió el apoyo de Rafael Correa, él no tomó en cuenta el malestar frente a actitudes de Luisa González, dijo la legisladora

Con hojas impresas con las conversaciones telefónicas, la asambleísta Jhajaira Urresta desmintió versiones sobre su salida de la Revolución Ciudadana, el lunes 14 de julio del 2025.

El miércoles 9 de julio, Urresta, quien perdió el ojo izquierdo en las manifestaciones de octubre del 2019, en rueda de prensa anunció que dejaba a la RC5. El día anterior se difundió, a través de Sergio Peña, otro legislador que dejó la bancada, un rumor: que existen chats, dentro del caso Ligados, en los que supuestamente Luisa González llama a Urresta "tuerta de mierda".

El 10 de julio, Luisa González, cabeza de la RC5, quien en dos ocasiones perdió las elecciones presidenciales, aseguró en medios: que se trató solo de "un pretexto para irse y quedar como víctima".

Entrevistada, entre otros por Radio La Calle, Jhajaira Urresta, aseguró que siguió el "órgano regular", al hablar con González y el expresidente Rafael Correa. Pensaba declararse en rebeldía hasta que todo se aclare, pero no se sintió respaldada sino atacada.

¿Qué le dijo Luisa González?

"Una verdad a medias es mentira", sostuvo Jhajaira Urresta, con hojas, con impresiones de los mensajes telefónicos. "Tengo tal cual el texto enviado". Luego de escribirle que jamás en su vida se ha expresado así y que todos conocen como soy. "Ese descriteriado infeliz (Sergio Peña) miente y lo voy a desafiar a que publique los chats, jamás chateo con Eduardo Franco Loor".

Además, Urresta señala que la presidenta de la RC5 le dijo, por escrito: "Me parece una falta de respeto tu llamada a que aclare las palabras de un delincuente, finalmente llama a Franco Loor y pregúntale si chatea conmigo".

Dolida, Urresta relató: "En mayúsculas, como si me gritara, (escribió): '(Pregúntale a Franco Loor) si por una vez en la vida, si en algún segundo de conversación te hemos mencionado si quiera'. No escribí más en el chat, me mandó a hablar con otra persona, siendo ella la presidenta del partido".

Rafael Correa defendió a Luisa González, pese a que Urresta le expuso molestias de ella y de otros legisladores

Jhajaira Urresta narró, que supuestamente, Rafael Correa le envió un mensaje: "Jhajaira, Luisa no tiene chats con Eduardo Franco. Intentan dividirnos, no caigas en la trampa". Entonces dice que le pidió permiso para llamarlo y lo hizo.

La conversación duró 12 minutos, dijo. También que le expuso al expresidente "todo lo que ha pasado, las molestias que he tenido, la forma en que nos trata, distancias que (Luisa) ha tomado con la bancada, el tema de que ni siquiera nos enteramos de su candidatura para el 2029 una vez más, si no fuera por una declaración en Morona Santiago".

Urresta se queja por: "reuniones de bancada en las que Luisa González hablaba y se retiraba, no teníamos tiempo para conversar temas de territorio de nuestra militancia". Y lamenta que aunque le pedían trabajar en observaciones a proyectos de ley, ella decía que siempre votarán en contra.

Además, Urresta reflexiona: "la RC5 es opositora al Gobierno por naturaleza, pero nuestro trabajo legislativo da para presentar observaciones, no por un tema partidista sino de nación, 18 millones de ecuatorianos fuera y dentro de la patria. El expresidente me dijo: 'entiéndele, tiene un carácter así'".

Urresta sostiene que Correa le preguntó si hará público su malestar con Luisa González. Ella le dijo que sí. Le dijo: "entonces no cuentes conmigo, con mi gente ni con Luisa. Si vas en contra de Luisa, te vas en mi contra y me cerró el teléfono".

Sobre la acusación de que fue extorsionada por ADN

"El Gobierno está amenazando a varios compañeros, cuyos esposos o esposas tienen alguna función pública, fiscales o demás, con despedirlos", dijo Luisa González, la semana pasada. "En el caso de la señora Urresta, su esposo es militar y es parte de los 11 que fueron emboscados en la Amazonía. Ahí hay serias sospechas".

¿Qué tiene que ver Alto Punino con la ruptura política?

Urresta negó esa versión de Luisa González y de "un lacayo que está en la clandestinidad". Aseguró que: "en política se tiene que ser decente y el tema es conmigo y hay códigos. A la familia no se debería tocar nunca. No tienen prueba alguna. Ha salido un lacayo, sumergido en la clandestinidad. A él no le reto, no soy igual que la señora González, pero si tiene prueba alguna de todo lo que ha dicho en contra de mi esposo, le pido como ciudadana y legisladora, que presente la denuncia en Fiscalía y le ayudo, además. La figura del delito sería alta traición a la patria. No hablamos de cualquier tema sino Alto Punino, en donde asesinaron a 11 valerosos militares".

