Medio millón de personas llamadas a evacuar por lluvias sin precedentes en Japón

Casas derrumbadas, personas desaparecidas y rescates en curso: En horas, Kagoshima pasó de récords térmicos a su peor diluvio

Fotografía de una zona urbana de Kagoshima, en el sur de Japón durante lluvias torrenciales.

Las autoridades japonesas instaron este viernes 8 de agosto de 2025, a medio millón de personas a evacuar sus hogares luego de que se emitiera una alerta de máximo nivel para la región sur de Kagoshima debido a caída de lluvias sin precedentes.

El aluvión se produce tras un periodo de calor extremo en muchas partes del país asiático, que incluso alcanzó una temperatura récord de 41,8°C.

Imágenes de televisión mostraron aguas turbias y caudalosas mientras desbordaban los cauces e inundaban viviendas en Kagoshima.

Alrededor de 530.000 personas en la prefectura, así como en la vecina Miyazaki, fueron instadas a evacuar o tomar medidas alternativas, según informó la agencia de gestión de incendios y desastres.

Kagoshima "está sufriendo lluvias torrenciales como nunca antes se habían experimentado", aseguró un funcionario de la Agencia Meteorológica de Japón en una rueda de prensa.

Edificios colapsados y vuelos cancelados

"Hay vidas en peligro... Les rogamos que se pongan a salvo trasladándose a edificios situados, aunque sea ligeramente alejados de arroyos o acantilados", dijo.

El funcionario instó a los residentes a evacuar sin esperar las órdenes de los municipios.

En Aira, otra ciudad de Kagoshima, dos personas fueron rescatadas de una casa derrumbada tras un deslizamiento, informó a la AFP un funcionario del departamento de bomberos local.

Una mujer de unos 30 años, que también se cree que era residente de la vivienda, está desaparecida.

De acuerdo con la cadena pública NHK, que cita a funcionarios locales anónimos, se derrumbaron varias edificaciones más en la zona.

Según la agencia de noticias Kyodo News, en una zona de Kagoshima cayeron más de 490 milímetros de lluvia en 24 horas, lo que supone el mayor aguacero registrado en la zona.

Los vuelos domésticos del aeropuerto de la región fueron cancelados.

