¿Cuándo terminarán las obras en Samborondón? La Alcaldía responde a usuarios

El colapso vial en la avenida Samborondón se ha vuelto una pesadilla para miles de conductores que, día tras día, enfrentan congestionamientos que prolongan trayectos de minutos a horas. Vecinos y usuarios han expresado su frustración ante un problema que se ha agravado por obras inconclusas, calles abiertas y una aparente falta de gestión efectiva, según denuncian los residentes. Tras la publicación de estos reclamos, la Alcaldía de Samborondón respondió a EXPRESO y detalló cual es el estado actual de las obras y las acciones que están tomando para aliviar la situación.

Uno de los principales motivos del retraso, explicó el Municipio, es la falta de material asfáltico. Petroecuador, responsable de la distribución del asfalto, dijo, ha comunicado que la reanudación del suministro está prevista para el 10 de agosto, fecha a partir de la cual la Alcaldía retomará inmediatamente los trabajos de asfaltado en la avenida.

(Le puede interesar leer: Obras detenidas en Samborondón: caos vial y quejas por retrasos en La Puntilla)

"Desde la Alcaldía de Samborondón, estamos dando seguimiento constante a esta situación y listos para retomar inmediatamente las labores de asfaltado tan pronto el material esté disponible. Mientras tanto, se continúa avanzando con otras áreas del proyecto, como los retornos continuos, movimientos de tierra para la ampliación de carriles e instalación de redes de aguas lluvias, todos en marcha según el cronograma técnico establecido", dijo.

Colapso vial en Samborondón: conductores enfrentan recorridos de hasta dos horas Leer más

¿Hay fecha prevista para culminar la reconstrucción de la avenida Samborondón?

La expectativa es que la obra pueda concluir en octubre, aunque esta fecha depende, en gran medida, de la disponibilidad del asfalto a nivel nacional. Esta situación ha generado un malestar considerable entre los habitantes, quienes enfrentan diariamente largas filas y lentos avances en la vía, incrementando el tiempo de viaje hasta en una hora adicional, según relatan conductores como Carlos Pinto y Sonia Méndez.

A esto se suma la percepción de insuficiencia en la presencia de agentes de tránsito, factor que complica aún más la fluidez vehicular. La Alcaldía asegura mantener una coordinación constante con la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE), responsable de asignar el personal en la zona, y que trabaja en conjunto con el Municipio para minimizar las molestias. Sin embargo, para los usuarios, el esfuerzo parece insuficiente, pues el tráfico sigue colapsado y las labores de control se perciben como poco efectivas.

(Le puede interesar leer: En la avenida Samborondón se paralizan trabajos de asfaltado: ¿Qué pasó?)

En La Puntilla, moverse es un suplicio. Una de las zonas más afectadas, hace ya varios años, es la vía de ingreso y salida a Ciudad Celeste. ALEX LIMA

Más allá de las obras y la gestión actual, muchos residentes plantean que estas medidas no resolverán el problema de fondo. Proponen que la solución real pasa por alternativas estructurales como el transporte fluvial o la extensión del sistema de Metrovía que conecte Guayaquil, Daule y Samborondón, una visión que, como ha publicado EXPRESO, también ha sido mencionada en la Mesa de Seguridad y por las autoridades municipales, que reconocen la importancia de fomentar iniciativas de integración cantonal. Sin embargo, mientras se desarrollan estas ideas a largo plazo, según detalla el Cabildo, la prioridad inmediata sigue siendo la "mejora de la infraestructura vial actual para dar respuesta a los más de 115.000 vehículos que circulan diariamente por esta arteria".

¿Solo parches? Vecinos exigen soluciones estructurales



La paciencia de la ciudadanía se agota, pues las calles abiertas y el tráfico interminable afectan no solo la calidad de vida, sino también la seguridad y el bienestar de quienes transitan la avenida, hace énfasis Aurelio Cadena, residente de Ciudad Celeste; que pide que las obras integrales -como del transporte fluvial- no queden solo en intención.

Guayas fue la provincia con más víctimas de siniestros viales en 2024 Leer más

"Yo he escuchado varias entrevistas del alcalde Juan José Yúnez diciendo que está abierto a conversar del tema con otros alcaldes, que valora la colaboración interinstitucional..., pero a la larga todo queda solo en ideas. Nadie da el paso: ni Yúnez, ni los otros alcaldes. Es como si no se conocieran, como que no supieran que los separa un puente y ya. Aquiles Álvarez (Guayaquil) y Wilson Cañizarez (Daule) deberían proyectar obras conjuntas para mejorar la movilidad, para dar un respiro a sus ciudades, todas asfixiadas, a tope, con el tráfico", señaló.

(Lo invitamos a leer: Guardaespaldas en Samborondón: custodian a uno, pero intimidan al resto)

Para leer más información de este tipo, ¡SUSC´RÍBETE AQUÍ!