Obras detenidas en Samborondón: caos vial y quejas por retrasos en La Puntilla

Lo que prometía ser una intervención integral para mejorar la movilidad y modernizar la avenida Samborondón se ha convertido, para muchos, en un campo de batalla lleno de cemento roto, zanjas abiertas, árboles removidos y carriles mal definidos. Así lo describen los residentes de La Puntilla, quienes aseguran que la obra está detenida desde hace casi tres meses y que nadie les ha explicado por qué. “Reina el silencio”, sentencian.

(Le puede interesar leer: Yúnez: “Reestructurar la avenida Samborondón es una certeza, no una promesa”)

Residentes denuncian abandono de la obra en La Puntilla

Gabriela Palma, residente de Ciudad Celeste, lo resume con indignación. “Rompieron todo para hacer una obra que sí necesitamos, pero ahora no hay ni un solo trabajador. ¿Dónde está la planificación? ¿Qué pasó con los 15 millones de dólares que se iban a invertir? Exijo saber por qué los trabajos se han detenido tanto tiempo. ¿Era lo previsto o es que la prometida planificación urbana quedó en nada?”, criticó la residente, quien no cree que los trabajos estén listos para agosto próximo, como está previsto.

En octubre de 2024, el alcalde Juan José Yúnez anunció que la reconstrucción de los 10,5 km de la avenida Samborondón duraría 10 meses y no se limitaría al simple reasfaltado. La obra incluiría la instalación de un sistema de aguas lluvias, la ampliación de carriles y la creación de zonas verdes.

La Puntilla pierde árboles y gana descontento ciudadano Leer más

Y aunque en ciertos tramos ya se ha reasfaltado y, en el kilómetro 3,5, se removieron árboles para comenzar a construir un “bosque de bolsillo” (lo que generó críticas, no por el fin de la iniciativa, sino porque las especies fueron trasplantadas a otros sectores, lo que para muchos resultó contraproducente por el riesgo de que mueran), la realidad actual es otra: los parterres centrales están en obra gris, el tráfico es un caos en horas pico y el malestar va en aumento.

Residentes exigen respuestas y cronograma claro de avances



Maggie Manosalvas, de la ciudadela Entre Ríos, cuestiona con dureza las promesas hechas:

“Dijeron que la vía se ampliaría entre marzo y mayo. Estamos en mayo y ni siquiera han empezado. No hay señal de que estén trabajando en el sistema de aguas lluvias, y los carriles siguen siendo un desastre. ¿Dónde están los avances? Me preocupa. Alzo la voz porque me preocupa”, dijo a EXPRESO mientras detallaba cuáles son las zonas afectadas.

(Le puede interesar leer: El costo de la seguridad se pierde al cruzar la garita en La Puntilla)

La falta de avances, como lo constató este Diario en varios recorridos realizados hasta ayer por el sector, no solo genera molestias visuales y de tránsito, sino también riesgos para peatones y conductores. “Los carriles desaparecen de la nada, es como manejar en un túnel del tiempo”, ironiza otro habitante.

Planta de agua potable en La Puntilla: Así será el proyecto hídrico de Samborondón Leer más

Alberto Montalvo, también residente, califica el proceso como una muestra de “inoperancia municipal”. “La simple rectificación de los retornos lleva tres meses abandonada. Hay un descuido absoluto y todos los días sufrimos atascos. Es inconcebible este ritmo de obra. Solo vemos piedras, cascotes, basura..., y grandes letreros demagógicos diciendo que esto es una ampliación, cuando en realidad es una simple, pero tortuosa, rectificación de una vía torcida”, sentenció.

Lucas Sarmiento, otro afectado, remata con una pregunta que se repite entre los habitantes. “¿Cuánto tiempo más vamos a tener que lidiar con esto? ¿Las obras se reanudarán pronto? ¿Cuándo? Queremos fechas. Exigimos fecha”, dijo ayer el residente.

Daños. Residentes cuestionan la presencia de baches tanto antiguos como nuevos, incluso en zonas que fueron reparadas. Desconfían de que la obra integral esté lista en agosto. FRANCISCO FLORES

Municipio asegura que los trabajos se reanudarán este 19 de mayo





Desde la Alcaldía finalmente aseguraron que ya la hay. En un comunicado enviado a EXPRESO, la entidad detalló que este 19 de mayo, en horario nocturno, se reanudarán los trabajos en la vía. Aclararon que si no se ejecutaron antes fue por dos razones: primero, debido a la época invernal, por lo que se decidió retomar las operaciones una vez cesaran las lluvias; y segundo, por retrasos en el despacho y la venta del asfalto por parte de la Refinería de Esmeraldas, operada por Petroecuador, tras el último sismo registrado.

(Le puede interesar leer: Planta de agua potable en La Puntilla: Así será el proyecto hídrico de Samborondón)

El pasado 16 de mayo, la petrolera estatal comunicó a las empresas comercializadoras que la fecha para el reinicio de los despachos de los asfaltos AC-20 y RC-250 había sido postergada del 14 al 18 de mayo. Por esta razón -defiende el Cabildo- tampoco se pudo reanudar antes la obra.

Ciudad Celeste: Ediles callan y optan por juntarse en un oficio ante asesinatos Leer más

En cuanto a la finalización de la obra integral, el plazo de diez meses fue lo establecido por la Alcaldía y, aseguran, se cumplirá en agosto. Una afirmación que todavía genera escepticismo entre los ciudadanos.

Según el cronograma de obras publicado en la página web municipal, al término del año pasado ya debía estar inaugurado el paso peatonal elevado en Entre Ríos; y entre abril y mayo debía haberse completado la ampliación de la arteria, con el sistema de desfogue de aguas lluvias y la estandarización de los retornos continuos para reducir la congestión. Pero todas esas obras están a medio terminar, y la avenida Samborondón sigue partida y polvorienta, mientras sus residentes están cada vez más frustrados y exigiendo resultados concretos.

(Lo invitamos a leer: Puente de la Unidad Nacional tendrá cierre nocturno: consulte fechas)

EXPRESO pidió una entrevista al alcalde Juan José Yúnez para ampliar el tema. Desde su equipo de prensa señalaron que la solicitud está en trámite.

👷🏻‍♂️ Damos a conocer a la ciudadanía que, a partir del 19 de mayo, vamos a retomar los trabajos de la estandarización de retornos de la Av. Samborondón en horario nocturno.



🚧 Les recordamos conducir con precaución y mantenerse informados a través de nuestros medios oficiales.… pic.twitter.com/9n72NAJi5K — Samborondón (@MuniSamborondon) May 17, 2025

Sobre estos puntos, la Municipalidad asegura que las labores de estandarización del parterre central sí se han ejecutado (aunque los residentes afirman no haber sido testigos de ello); y respecto al retraso en la entrega del paso peatonal, reconoció que ha habido demoras en la transferencia de recursos por parte del Banco del Estado, entidad con la que se trabaja en convenio para esta obra.

Las familias esperan que este 19 de mayo, como lo anunció la Alcaldía, se reanuden los trabajos viales. FRANCISCO FLORES

¿Se cumplirá el plazo de entrega en agosto? El escepticismo crece



Baches a la vista: el asfalto de La Puntilla se deshace Leer más

Pese a ello, la administración municipal insiste en que, conforme a la contratación, la totalidad del proyecto será entregada en la fecha prevista. Pero ciudadanos como Lucrecia Mera, de Ciudad Celeste, desconfían.

(Le puede interesar leer: ¿Qué relación hay entre Monte Sinaí y el agua de Samborondón? Yúnez responde)

“Solo que hagan mal el trabajo para poder terminarlo en unos meses y ya. Tres meses en pausa han sido demasiados. Quienes hacemos deporte caminamos o cruzamos las vías entre montículos de tierra y huecos. A La Puntilla parece que le ha caído una bomba encima. Ojalá, no sé cómo, los tiempos prometidos se cumplan y esta no sea otra promesa más que recibimos”, reflexiona.

Para leer más información de este tipo, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!