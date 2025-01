Baches a la vista: el asfalto de La Puntilla se deshace

Entre los habitantes de La Puntilla, en Samborondón, hay preocupación. Y no necesariamente por los baches o desniveles que se observan a lo largo de la arteria principal de 10,5 kilómetros que atraviesa esta parroquia urbana, sino porque algunos de estos ya habían sido cubiertos en el proyecto de reestructuración integral de la avenida que comenzó en noviembre pasado.

Reaparición de baches en tramos recién reparados

En algunos tramos donde las labores ya culminaron, los baches han empezado a aparecer otra vez. “¿Será que, con las mínimas garúas que han caído sobre la ciudad, el asfalto se está desvaneciendo? En diciembre, la arteria, al menos en los tramos ya intervenidos, estaba perfecta, pero hoy nos vemos obligados a esquivar uno que otro agujero. ¿Por qué?”, se preguntó la catedrática Olivia Peña, residente de Ciudad Celeste, quien tiene la duda de si, como reconocieron algunos alcaldes del Gran Guayaquil en la administración anterior, el material utilizado para asfaltar las vías no es de la mejor calidad.

Testimonios de habitantes y falta de respuestas de la Alcaldía

“Hace tres años se reconoció que el material pétreo que se utilizaba para asfaltar las calles de todo el país era el mismo y de mala calidad. Yo quisiera saber si es por esa razón que han comenzado a aparecer de nuevo los huecos. Si es así, es deber del alcalde Juan José Yúnez solucionarlo, para no seguir la obra con el mismo proveedor. Y lo mismo debe hacerse en Guayaquil, donde la problemática es la misma”, manifestó Peña, quien labora en el norte del Puerto Principal.

El pasado 14 de enero, EXPRESO recorrió la avenida Samborondón y constató la denuncia. Contó decenas de hoyos: una veintena en las áreas ya intervenidas y otros tantos en las zonas que aún falta atender, como parte de la segunda fase del proyecto. Zonas en las que, como anunció la Alcaldía, se reanudaron los trabajos la semana anterior para continuar con la obra, que incluye la ampliación de la avenida a cinco carriles en cada sentido y la reconstrucción de los canales de aguas lluvias. Sobre esta segunda fase, los residentes piden rapidez.

“Se vienen las lluvias y hay tramos, como el ubicado cerca de las ciudadelas La Calzada, Mocolí, Castelago, que aún están en pésimo estado, o en los que se repararon tres de los cuatro carriles y uno está con siete u ocho agujeros. Si llega el invierno con fuerza y no se apuran, los resultados no se verán. Pero lo que más preocupa es que si siguen usando el mismo material o no se está empleando la mejor técnica, no solo los tramos ya intervenidos se agujerearán nuevamente, sino que también los nuevos. Así el trabajo será en vano, como años atrás. Pedimos que la prioridad sea asfaltar y hacerlo bien. Por algo se pagan tantos impuestos, ¿no?”, expresó Javier Villegas, residente de Entre Ríos.

EL ASFALTO EN LA PUNTIILA. Pendientes. En la zona de Los Arcos, la obra está por llegar. Conductores exhortan a que sea antes del invierno. . AG-EXTERNOS. JOFFRE FLORES

Al respecto de esta situación, EXPRESO le solicitó al departamento de comunicación de la Alcaldía hablar sobre el tema con el alcalde o el director municipal de Obras Públicas, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuestas.

Preocupaciones sobre la ejecución y materiales de construcción utilizados

Entre las inquietudes que tienen los habitantes se incluye saber a qué se debe que los baches aparezcan en puntos ya trabajados; qué tipo de monitoreo aplica la Alcaldía para constatar que la técnica utilizada para bachear (así como el material) es la más idónea; y si el problema se debe a que el material pétreo es de mala calidad, qué acción se tomará: si habrá sanción o una interrupción del contrato. Estas interrogantes, sin embargo, quedaron en el aire.

A Vivi Sarmiento, quien tiene una casa en Pórtico del Río, le molesta ver que luego de que las máquinas trabajaron durante casi dos meses en las madrugadas, ahora tenga que esquivar los huecos.

Vía principal. Hay sectores donde, de los 4 carriles, 3 fueron intervenidos. Se ignora por qué el trabajo fue incompleto. PERIODISTA: DIANA SOTOMAYOR . AG-EXTERNOS. JOFFRE FLORES

“Yo no me estoy quejando de lo que falta por hacer, sino de lo que ya se hizo. Me molesta también ver que las tapas de muchas alcantarillas han quedado por debajo del nivel del asfalto. Eso hace saltar el vehículo tanto como un bache. Son solo diez kilómetros los que integran esta arteria. ¿Tanto cuesta hacer una obra a conciencia?”, dijo.

Quiero creer que el cambio será radical, pero antes me urge saber qué pasa con el asfalto.



Daniela Gándara, residente

Una opinión similar compartió Cristina Jiménez, quien extendió su crítica a las redes sociales. “En la avenida principal, desde el Liceo Panamericano hasta la iglesia Santa Teresita, la reconstrucción de la vía ha dejado unos baches enormes en las tapas de alcantarillas que debes ir esquivando. Hagan bien las cosas”, exigió.

Entre los usuarios, prevalece la molestia de no poder contactarse con el alcalde de forma directa. “Él tiene restringida la interacción en sus mensajes. Lanza algo en redes y uno le quiere contestar, pero no puede. ¿No se supone que las autoridades están para escucharnos?”, señaló el residente Noel Vargas.

Según tratados como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, suscritos por Ecuador en marzo de 1969 y diciembre de 1977 respectivamente, junto con jurisprudencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Europea de Derechos Humanos, los funcionarios públicos deben tolerar un nivel más alto de crítica debido a su rol en la esfera pública. Pero esto, advierten, en Samborondón no se cumple.

“Que el alcalde no crea que uno solamente lo quiere atacar, porque no es así. No estamos para eso en tiempos de tanta violencia y preocupaciones sociales. Pero sí necesitamos una interacción directa para que sepa qué nos preocupa. Esta reestructuración que está haciendo a la avenida Samborondón era más que necesaria, al fin escuchó al pueblo. Sin embargo, no deja de hacerme ruido ver que el material se está deshaciendo. Solamente quiero que nos diga si es normal. Estamos hartos de que las obras se tengan que hacer una y otra vez, de que los bacheos deban repetirse cada tres meses para que podamos vivir como merecemos, conforme a lo que pagamos por impuestos”, argumentó.

Los ciudadanos no rechazan en absoluto que se esté ejecutando la obra, dicen estar conscientes de que les urgía. Solo piden que el asfalto utilizado sea el adecuado. JOFFRE FLORES

Otra de las preocupaciones en el sector recae en la ampliación que Yúnez asegura que habrá. Al residente Alberto Montalvo, por ejemplo, le inquieta que la “supuesta expansión de carriles implique hacer nada más que unos recortes de acceso a los retornos”.

Verónica Gándara, residente del sector de El Tornero, tiene la misma duda. “¿Será que pretende que las garitas se retiren unos metros hacia atrás o que los parterres, retornos o ciclovías se achiquen? Sería inaudito”, alertó.

