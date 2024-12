Sin luz, sin agua: los residentes de Ciudad Celeste enfrentan un doble calvario

En Ciudad Celeste, el servicio de abastecimiento de agua potable se ha vuelto problemático para sus residentes: unos dicen que el agua llega con poca presión y otros que ni siquiera les llega. EXPRESO recibió las quejas ciudadanas y conversó con la empresa encargada de este servicio en el sector, Amagua, para contrastar sus denuncias.

RELACIONADAS La presión del agua en La Aurora sigue viéndose afectada durante los apagones

Vía a la costa sin agua: Interagua corta el servicio este miércoles 11 de diciembre Leer más

Versión ciudadana

La principal queja en estos últimos meses ha sido la presión del agua, justificada con el racionamiento eléctrico derivado de la crisis climática que enfrenta el país. Este Diario ya recopiló las voces de los ciudadanos de La Aurora, Daule, pero se replica en Ciudad Celeste.

‘‘En nuestra etapa (La Brisa) tenemos el problema de que si no hay luz, el agua no sale bien. La presión del flujo no abastece a toda la casa y nos toca quedarnos con los platos sucios’’, comenta Andrés Ochoa, agregando que aunque ahorita se justifica con los cortes, es un problema tan usual que podría pasar cualquier día. ‘‘En la Costanera se vuelve un calvario al irse la luz, no llega nada de agua a las casas’’, complementa el usuario Gabriel Freire.

Bella Guerrero comenta que son años en los que ha tenido que ‘lidiar’ con un mal servicio de agua potable.‘‘12 años llevo viviendo en Ciudad Celeste y no hemos visto mejoras. Tras esto, el costo del agua es alto. Por más que nosotros mandamos mensajes a Amagua no nos han atendido. Si queremos mejoras, nos exigen comprar una bomba de agua y no todos tenemos la capacidad económica para ello’’.

RELACIONADAS Así será la solución vial en Ciudad Celeste para aliviar el tráfico

Hay otros usuarios que por no tener bomba de agua o cisterna no les llega agua en todo el día. ‘‘Nunca hay servicio de agua en mi casa, solo a las cinco de la mañana. Se confían que todos los residentes de Ciudad Celeste tengan cisterna o bomba de agua, y que se arregle con eso, pero algunos no tenemos para aquello y no somos tan minoría. Tenemos que almacenar agua en recipientes. Nos ofrecieron la instalación de una bomba pero dicen que el mantenimiento corre por parte de nosotros, no nos parece justo. Si los llamamos y vienen puede que no resuelvan nada, y aún así te cobran una cuota al final de mes por su visita’’, lamenta Guillermo Carrillo, agregando que Amagua lo bloqueó de sus redes sociales por insistirles que lo asistan.

Hasta cuando los habitantes de Ciudad Celeste tenemos que sufrir por la baja presión de Agua. Estamos cansados del mal servicio que nos brinda AMAGUA. y lo peor que las planillas de agua son altas. — TATIANA BOGA (@bo_rocio) November 25, 2024

Un agasajo navideño que une a Samborondón Leer más

La respuesta de Amagua

Miguel Alvarado, subgerente técnico de Amagua respondió a las denuncias que le compartió EXPRESO: ‘‘El abastecimiento de agua es 24/7, lo que efectivamente ocurre es que en ‘horas pico’, la presión disminuye por el consumo’’, respondió en primera instancia.

‘‘Nosotros en Ciudad Celeste tenemos una estación de bombeo que evidentemente se ve afectada por los cortes de luz, pero igual el agua llega a las cisternas individuales’’, comenta. El representante de Amagua reitera que en Ciudad Celeste ‘‘todas las casas tienen cisterna individual’’, y que algunas etapas de esta ciudadela hasta tienen cisternas ‘macro’, diseñadas para aliviar el problema de la presión en ‘horas pico’.

Sobre los hogares que no tienen cisterna o bomba de agua, respondió que -al menos cisterna- todos tienen, pero ‘‘el problema es que no la quieren usar’’. Alvarado adelantó a EXPRESO que Amagua se encuentra construyendo un nuevo reservorio de bombeo para aliviar esta problemática, y que se inaugurará entre los últimos días de 2024 y los primeros días del 2025. Además, agrega que hay otros problemas como los que sufrió Interagua en Guayaquil el pasado lunes 9 de diciembre que los afectan directamente, pues son sus proveedores de agua potable.

¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!