La presión del agua en La Aurora sigue viéndose afectada durante los apagones

Los habitantes de la parroquia La Aurora, en el cantón Daule, siguen presentando afectaciones al suministro de agua durante los racionamientos energéticos a nivel nacional. Durante los apagones en esta zona, la presión del agua disminuye drásticamente, ralentizando actividades como bañarse, cocinar o limpiar los platos.

Amagua no cumplió con lo prometido

Amagua, la empresa encargada de la distribución del líquido vital en esta parroquia de Daule y en La Puntilla, Samborondón, prometió en septiembre de 2024 que garantizaría la normalidad en el servicio de agua potable durante los cortes de luz. No obstante, para noviembre, varios ciudadanos comenzaron a experimentar problemas con la presión, y en varias ocasiones, el flujo de agua fue interrumpido por completo durante los apagones.

En reportajes publicados por EXPRESO, esta entidad explicó que la razón detrás de la baja presión se debe a que el sistema de bombeo se ve afectado por los bloques y horarios definidos por la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL) para ejecutar los apagones.

La ciudadanía señala que este problema ocurre en cualquier momento del día, ya sea durante los cortes programados o no. No obstante, la situación empeora durante estos horarios.

La ciudadanía pide soluciones

“En octubre se iba la luz y también el agua. Prometieron que no se iría, y lo cumplieron, pero solo por un mes. En noviembre volvió el mismo problema, y ahora, incluso peor, porque antes solo bajaba la presión, pero ahora el agua se va por completo. Además de no poder ver la televisión, usar el aire acondicionado o prender la olla de arroz, tampoco puedo usar agua para hacer la sopa. No se puede hacer nada y, para colmo, te cobran como si hubieras consumido normalmente durante esas fechas”, comenta Francisco Castillo, quien reside en Villa Club.

Jonathan Pérez, residente de Cataluña, hace énfasis en los cobros de los servicios básicos. A su parecer, las empresas encargadas de la distribución tanto de luz como de agua deberían realizar descuentos, ya que el valor que paga actualmente por el agua es el mismo que pagaba antes de los cortes constantes al suministro eléctrico.

"Entiendo que el servicio se vea interrumpido por la sequía, pero que me sigan cobrando lo mismo, eso es inconcebible. Me cobran como si usara el agua y la luz todo el día, pero he pasado hasta 8 horas sin ninguno de estos servicios", comenta Pérez.

