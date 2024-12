Robo filmado en la ciudadela Kennedy desata olas de preocupación

La creciente ola de delitos tiene alarmadas a las familias de la ciudadela Kennedy, en el norte de Guayaquil, donde los recientes actos delictivos están intensificando el temor en la comunidad. Un robo reciente, capturado por las cámaras de seguridad de una de las viviendas afectadas, muestra cómo un individuo encapuchado escaló hasta un departamento en la primera planta.

Incidente captado en video acrecienta las preocupaciones

El suceso ocurrió en las primeras horas del lunes 9 de diciembre y ganó notoriedad al difundirse en redes sociales este martes 10 de diciembre. Las imágenes muestral al delincuente, vestido completamente de negro y usando una linterna, mientras ingresaba al departamento. Tras cubrirse completamente el rostro con la capucha, sustrajo una laptop que se encontraba conectada a un escritorio y procedió a revisar otros equipos de la oficina.

Posteriormente, el video muestra cómo el delincuente desciende de la ventana, camina sobre el borde de un cercado y finalmente salta a la calle para huir del lugar.

Respuestas de la comunidad ante la inseguridad

La comunidad local expresa su preocupación y frustración ante la frecuencia de estos incidentes, a pesar de las significativas inversiones en medidas de seguridad que aseguran han realizado. Los residentes, como lo publicó antes EXPRESO, han instalado rejas y concertinas en toda la zona y, en un esfuerzo por aumentar la vigilancia, han colocado cámaras de seguridad y contratado guardias privados que controlan el acceso restringido a la ciudadela.

Lupe Cardomo, una residente del sector, compartió su desasosiego con EXPRESO. "No sabemos ya qué más hacer. Sentimos miedo. Nuestra convivencia se ha visto directamente trastocada. No hay forma de librarnos de la violencia y el crimen. Necesitamos ayuda y no la tenemos", dijo.

La ciudadanía, cansada de la inseguridad y la respuesta insuficiente de las autoridades policiales, ha tenido que tomar medidas propias para tratar de protegerse. Estas incluyen el cierre de calles y accesos peatonales, buscando así limitar el acceso solo a personas identificadas.

Se ha viralizado en redes un video de una cámara de seguridad en la ciudadela Kennedy Norte, en la ciudad de Guayaquil, donde se observa cómo tres jóvenes que caminaban en la vereda son asaltados por sujetos armados.



"Llevamos meses encerrados, siendo apoyo unos con otros, somos un barrio unido; pero la delincuencia ve la forma de filtrarse. Tenemos terror, sentimos pánico colectivo. Este año hemos sido víctimas de una serie de atracos. La ayuda no llega y la necesitamos", sentenció la residente Mélida Rodríguez.

