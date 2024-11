Indignación en La Puntilla: el pedido de ser cantón aumenta tras el último robo

Un robo más en una urbanización en La Puntilla, en Samborondón, enciende las alarmas entre la ciudadanía. Que están hartos, alegan. Y es que esta vez, sin recurrir a la violencia, delincuentes ingresaron a la urbanización Villa Nueva para luego entrar a cuatro viviendas y robar. El hecho, según informó la Policía, se produjo cerca de las 19:00 del sábado.

“Ingresaron en un vehículo varias personas a la urbanización en donde se cometió el robo”, indicó el mayor Eduardo Aguirre, del distrito Samborondón; quien atribuyó lo sucedido al “el exceso de confianza por parte de la empresa de seguridad que permitió el ingreso a estas personas”.

Aguirre también mencionó que los involucrados no entraron por la fuerza, ratificando que se les permitió el acceso al conjunto habitacional; en el que se robaron joyas, dinero en efectivo, consolas de videojuegos y otros aparatos.

Que es lo que está pasando en Samborondon @Vicente_Auad ya debe pedir el Cambio del Jefe de Samborondon hoy robaron 4 Casas en la Puntilla Urb Villa Nueva Junto al UPC en que quedaron los compromisos de la Reunión con ls Urb.nes y usted hace unos días en el #Ecu911 @paultutiven — Jhon Smiller (@SmillerJhon) November 17, 2024

Un caso similar fue registrado este mismo mes

Como publicó EXPRESO, el pasado 3 de noviembre durante el feriado del Día de los Difuntos, asaltantes robaron en ocho viviendas de la urbanización Torre del Sol, también ubicada en La Puntilla.

El hecho causó indignación y temor. Los residentes no solo de la ciudadela Torre del Sol, víctima del asalto, sino de otras aledañas confesaron a EXPRESO sentirse vulnerables.

“Esto solo nos demuestra lo vulnerables que somos al delito. Y no solo en La Puntilla, sino que en Guayaquil y Daule, donde estamos rodeados de ciudadelas privadas. En el caso de Samborondón pagamos alícuotas altísimas, de más de cien dólares, la más barata; y aún así pasan estas cosas. Lo que yo veo aquí es que la fuga y facilidad para entrar con el dispositivo que solo poseen los residentes pudo venir de un mismo residente o, mejor dicho, de un inquilino, no veo otra forma de haberlo logrado. A veces no ser tan minuciosos a la hora de saber a quién alquilo un bien es lo que da cabida a los problemas. Ahora, otra cosa, ¿qué pasó con el centro de monitoreo municipal? ¿Notó alguna rareza? ¿Por qué no lo previno? Son cosas que quedan en el aire”, se quejó entonces Martina Rendón, residente de Ciudad Celeste.

#URGENTE :Durante el feriado, al menos ocho casas de una urbanización en Samborondón fueron saqueadas, según información Un agente de la Policía confirmó que entre ocho y nueve hombres, armados y con mascarillas, ingresaron al conjunto en dos vehículos y sometieron al guardia . pic.twitter.com/HubGyQ2faV — Unidad Nacional de las Organizaciones GUAYAS (@UnidadN593) November 5, 2024

La idea de cantonizarse toma fuerza

Este 18 de noviembre, residentes como Alberto Montalvo aseguraron que pese a las inversiones que hacen en seguridad y las acciones que las autoridades, incluido el alcalde de Samborondón, dicen hacer; en el sector no se ven estrategias ni resultados en materia de seguridad.

“No hay plan de desarrollo, no hay nada. Por lo visto, La Puntilla deberá independizarse, cantonizarse como lo quiere hacer también La Aurora con Daule. Es la única opción que tenemos para formar una nueva entidad territorial y administrativa. Esta idea la sostengo desde hace ya varios años”, sentenció.

De forma similar opinó Carla Arreaga, habitante de Ciudad Celeste, quien considera viable hacerlo para que La Puntilla tenga recursos propios para fortalecer la seguridad y dar paso a "una serie de carencias, como el hecho de no tener vías alternas o que descongestionen la arteria".

No me molesta la idea de ser cantón, ya no. Ahora creo que es necesario porque siente que hay problemáticas, como la de la seguridad, que se están tomando a la ligera. Stefanie Pascual, residente de Samborondón

"Cada vez entiendo más a los residente de La Aurora y de los valles, en Quito. Ahora se que esa idea de separarnos de determinada localidad no es una locura. Y no lo es teniendo en cuenta de que no importa qué hagamos de forma particular por mantener sano y libre nuestro territorio, que las autoridades no ayudan. Es como si no vieran el esfuerzo que hacemos, las inversiones que hacemos... La Puntilla es un territorio pequeño, debería estar libre del delito; y resulta que cada vez son más seguidos", lamenta.

Para Emilia Aguayo, quien reside en la ciudadela Entre Ríos, urge que el alcalde haga una convención con los presidentes de cada urbanización para que se trabaje de una vez por todas en una hoja de ruta integral. "Si no se actúa así ahora, que todavía podemos frenar actos delincuenciales de este tipo, el problema se nos va a ir de las manos. La idea de cantonizarnos ya no me parece irreal e innecesaria como sí me parecía antes. Creo que no se está tomando en serio esta problemática. Se nos están metiendo a los hogares. Hay que actuar sí o sí", hizo énfasis la ciudadana.

La Puntilla puede demandar al municipio de Samborondón ya que paga tasa de seguridad y no recibe el servicio, ya van como 50 casas saqueadas.@juanjoseyunez @pochoharbEC @CarlosVerareal @jaimenebotsaadi https://t.co/MmZIXjIeaC — CASIO (@CasioFder) November 17, 2024

¿Qué dice el alcalde al respecto?

En una reciente entrevista con EXPRESO el alcalde de Samborondón, Juan José Yúnez, se refirió al tema de seguridad. Y si bien no profundizó en el hecho de que los delincuentes se hayan metido a robar a Torre del Sol hace no más de 10 días, hizo hincapié en que sí están trabajando, en que hay resultados y en que la tasa de vigilancia por la que pagan los contribuyentes tiene una razón de ser.

"Esta es una tasa por la que la gente paga entre 6 y 15 dólares, aproximadamente, por la vigilancia, no es una tasa por seguridad, hay que dejar claro. Al año se recauda aproximadamente 1 millón y medio de dólares. Sin embargo, toda la inversión de la vigilancia son $ 2 millones, por lo que lo que falta lo cubre la Alcaldía. A eso se suma el patrullaje fluvial; un bote en el Daule y otro en el Babahoyo. Si me pregunta si está dando resultados, solamente en lo que va del 2024 se han atendido más de 8.600 casos, detenido a 1.124 personas en actitud sospechosas, se han desarticulado cinco bandas delincuenciales, 1.058 motos retenidas por incumplir la ordenanza de dos en moto", detalló; al reconocer que al cantón le hace falta policías.

Son cerca de 120 policías que hay para toda la ciudad, repartidos en tres turnos; 40 por turno, indicó. "Brindamos nuestro apoyo para que la Policía haga su trabajo, estamos arreglando las UPC, pero sin duda necesitamos no solo más policías sino más patrullaje", señaló.

Este 18 de noviembre, como pasó tras el robo anterior, Yúnez no se pronunció al respecto en sus canales oficiales. Desde el Municipio tampoco enviaron comunicado oficial, lo que a decir de las familias "refleja que le resta importancia al tema".

"Si para él fuéramos importantes, él se referiría a lo que hará para evitar un suceso próximo similar. Diría en qué va invertir, hacia dónde está apuntando..., pero nada de eso se da. ¿Realmente le importamos al alcalde? No lo sé, realmente no lo sé", alegó Romina Beltrán, residente de La Puntilla.

