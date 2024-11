Auto implicado en el robo a 8 casas en La Puntilla fue ubicado en Guayaquil

El Municipio de Samborondón aseguró a EXPRESO la información. Sobre qué pasó con el vehículo, la Policía aún no se pronuncia

Hay nuevos detalles sobre los implicados en el robo a ocho viviendas de la urbanización Torre del Sol, en La Puntilla, en Samborondón, pero no todo está claro. Según informó a EXPRESO la Alcaldía de Samborondón, a quien este Diario le solicitó una entrevista con el alcalde para hablar sobre lo sucedido y las medidas que se tomarán al respecto, la misma que aún no ha sido aún concedida; tras lo ocurrido el Centro de Monitoreo y Vigilancia de Samborondón (CMVS) siguió la trazabilidad de uno de los vehículos implicados en el atraco e identificó que salió por el puente de Samborondón que une con Sauces; luego alertó del hecho a Segura EP y “ellos ubicaron el vehículo en el sur de Guayaquil”.

Dudas que surgen entre la ciudadanía

La Puntilla en jaque: robos ponen a prueba la seguridad del entorno Leer más

“Toda la información está en manos de la Policía Nacional, quienes están realizando las investigaciones correspondientes”, sentenció. Pero dónde está el vehículo, en qué barrio o calle se lo halló, bajo qué circunstancias, y si encontraron pistas que faciliten dar con los autores del delito, cometido el pasado 3 de noviembre, es información que está en el aire, puesto que ni Segura EP ni la Policía, hasta el cierre de esta edición, se pronuncian al respecto.

(Le puede interesar leer: El costo de la seguridad se pierde al cruzar la garita en La Puntilla)

EXPRESO se contactó con SEGURA EP para solicitar más información y desde el departamento de comunicación aseguraron que apenas la tengan la darían a conocer. Que estaban solicitándole más datos a la Policía, informó.

#URGENTE :Durante el feriado, al menos ocho casas de una urbanización en Samborondón fueron saqueadas, según información Un agente de la Policía confirmó que entre ocho y nueve hombres, armados y con mascarillas, ingresaron al conjunto en dos vehículos y sometieron al guardia . pic.twitter.com/HubGyQ2faV — Unidad Nacional de las Organizaciones GUAYAS (@UnidadN593) November 5, 2024

La ciudadanía espera respuestas urgentes

En La Puntilla, mientras tanto, los residentes continúan a la espera de acciones por parte de las autoridades, a quienes exigen que ejecuten cambios de raíz y trabajen en políticas de prevención.

“El problema en La Puntilla es que no hay política pública de prevención, tampoco patrullajes nocturnos ni de la Policía Nacional ni Municipal, ni de los militares. TODOS, y lo digo con mayúscula, pagamos una tasa de seguridad..., sin obtener rendición de cuentas ni resultados objetivos. Además de alícuotas y gastos familiares con el mismo propósito son una onerosa redundancia estos impuestos, además de los nacionales, que no se justifican ni dan beneficios. Otro problema radica en que hay personal improvisado y sin preparación en las supuestas organizaciones municipales, estatales y de vigilancia privada... Las supuestas cámaras de videovigilancia, por ejemplo, no tienen la debida coordinación, todo es un problema”, aseguró el residente y abogado Alberto Montalvo; quien además se refirió a los puentes construidos el sector para asegurar que, como muchos lo predijeron antes, más que para descongestionar el entorno han sido utilizados como vías de escape de los antisociales.

Según las imágenes viralizadas en X, así quedó una de las viviendas afectadas por el robo. Tomada de redes sociales

(Lo invitamos a leer: Samborondón: No se ve seguridad a cambio de la tasa que cobran con factura de agua)

Delincuentes ingresan a ciudadela privada de La Puntilla y asaltan ocho casas Leer más

“En fin sin plan, sin operativos 24/7 no se podrá hacer nada. Llegó la hora de cambiar”, sentenció; coincidiendo con la residente de Ciudad Celeste Alejandra Bermúdez, quien solicitó al alcalde Juan José Yúnez decir en qué se está invirtiendo o en qué se invertirá lo obtenido por el impuesto por seguridad. “Ya en su momento hubo quejas por el cobro de esta tasa. Los resultados aún no los vemos”, insistió.

(Le puede interesar leer: Yúnez: “La inseguridad es un tema del país, aquí sí estamos más seguros”)

Para leer más información de este tipo, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!