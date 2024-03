Yúnez: “La inseguridad es un tema del país, aquí sí estamos más seguros”

Alcalde de Samborondón desde 2019; esta es su segunda administración. Es ingeniero en Ciencias Empresariales, graduado de la Universidad de Especialidades Espíritu Santo, y emprendedor agroindustrial. Su padre, Juan José Yúnez Parra, fue burgomaestre de la ciudad, en cinco administraciones, desde 1996 hasta 2019. Ambos llegaron al Cabildo con el Partido Social Cristiano.

¿En qué quedó el Plan Samborondón Más Seguro? La ciudadanía dice que en nada más que en palabras.

En 2023 fuimos, tal vez, la única ciudad en Ecuador que tuvo una reducción en los índices de delincuencia común, del 5 % (…). Estamos próximos a firmar un convenio.

¿Con quién?

Con el Ministerio del Interior, con el Ministerio de Gobierno, para que nos permita hacer una readecuación integral a todas los UPC, mejorar el alojamiento, incluso construir más para que lleguen más policías y puedan hacer su trabajo en Samborondón. Estamos a la espera de que llegue ese convenio de Quito; algunas semanas tiene por allá (…).

¿A qué se debe la demora?

No sé. Creo que son trámites burocráticos. Nosotros seguimos insistiendo para firmarlo.

Para esto, ¿cuánto invertiría el Estado o el Municipio?

No tiene que invertir un centavo; lo que buscamos del Estado es voluntad para poder hacerlo. La inversión sería municipal. Se estima que la construcción de una UPC estaría entre $ 250.000 y $ 350.000.

“La lluvia no ahoga a La Puntilla, lo hace su pésima planificación” Leer más

¿Cuántos policías están destinados para Samborondón?

Se estima que deberían estar 90. Hay que ver si los 90 están, porque tenemos un problema y una queja que ya la hemos puesto formalmente, de que se nos llevan los pocos policías que hay en Samborondón a hacer operativos o trabajos fuera de la ciudad. Son 90, divididos en tres turnos, a los que tiene que restarles los que hacen trabajo de escritorio; no son tantos los que están en la calle.

La ciudadanía denuncia que no ve ni a la policía ni a los militares por la vía…

La verdad es que los militares han venido esporádicamente. Buscamos mayor presencia, pero no solamente en estos 10 kilómetros de vía en La Puntilla, sino en toda la ciudad. Samborondón no es solamente La Puntilla, también están sus recintos, la ciudad de Samborondón, Tarifa, Boca de Caña, Santa Martha (...).

Necesitaríamos por lo menos unos 30 o 40 policías más, pero que no se los lleven a otros lados y que hagan el trabajo aquí.

Juan José Yúnez

¿Por qué la presencia de ellos es mínima?

Quiero creer que, al ver en estadísticas, que esta es una ciudad segura, han puesto sus esfuerzos en los lugares más peligrosos. No quiero creer que es por algún tema, político… No creo que sea eso. Pero si no cuidamos estos lugares que ya son seguros, vamos a hacer que la delincuencia migre a quitarnos la paz; no podemos permitirlo.

¿Realmente cree que no se ha ido la paz? En La Puntilla señalan que no se sienten seguros al salir de sus casas…

Es un tema del país, la verdad. Sin embargo, aquí, en Samborondón se siente todavía más tranquilidad que en otros lados. Es por eso que la gente que vive en otros lados viene a comer aquí, a educarse acá, a hacer sus negocios acá.

Pero hay personas que han denunciado que, cuando circulan en la noche y se estacionan en cierto sector han sido robados.

Tenemos cámaras y están en diferentes sectores; han ayudado a que (...) en lo que va de este año se hayan desarticulado tres bandas. La Policía es el ente competente y lo hemos trabajado con ellos, para que, con las cámaras de seguridad identifiquen a las personas y den con el paradero de estos ladrones; hoy están tras las rejas.

Yúnez: “Se buscará mantener la seguridad en Samborondón, pero es difícil” Leer más

¿Cuánto ha recolectado por la tasa de seguridad, este año y el 2023; en qué se invierte?

En 2023 se recaudó $ 1’200.000 y en lo que va de 2024: $ 330.000. Se lo invierte 100 % en la seguridad (...). Esto solventa aproximadamente el 50 % de todo el plan. Las tasas son relativamente pequeñas, entre $ 3,50 y $ 5; y que la gente ve reflejado en las diferentes acciones de seguridad.

Pero dicen que no se sienten seguros; hasta han puesto cámaras térmicas porque justamente en la ría es donde se sienten más inseguros.

(...) Aquí sí estamos más seguros. Las cifras así lo dicen. Es un tema que en el país mataron a una alcaldesa en Manabí, ¿eso no le va a dar miedo a usted así viva aquí o en una isla del Ecuador? Es importante que la ciudadanía sepa que aquí se está más seguro, el domingo sale la gente a trotar y lo hacen de una forma segura (…).

Pero si el cantón es el más seguro, ¿se estaría manipulando a las personas con grandes precios para tener seguridad en las urbanizaciones?

No sabría decirle, porque es un tema de privados.

Firmaremos un convenio con El Salvador para que nos den estudios sobre los CUBO; esperamos tenerlo en 2025.

Juan José Yúnez

¿Qué pasó con el plan integral que iban a implementar entre Guayaquil, Samborondón, Durán, Daule y Salitre? Al término de su administración anterior y al inicio de esta aseguró que trabajaría en ello...

Con Guayaquil lo estamos haciendo; los otros cantones han dicho que están implementando un sistema de seguridad y cuando los tengan, la idea es firmar un convenio entre todos.

Para leer más información de este tipo, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!