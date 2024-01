Yúnez: “Se buscará mantener la seguridad en Samborondón, pero es difícil”

La situación de inseguridad es algo que está afectando a todo el país y Samborondón no es la excepción. Durante el 2023 se registraron decenas de robos en las vías principales e incluso en urbanizaciones exclusivas donde los delincuentes ingresaban hasta por la ría para robar en las ciudadelas. Con el último brote de violencia, tras el anuncio del toque de queda, Yúnez anunció que Samborondón no se quedará “de brazos cruzados” y se redoblarán esfuerzos para mantener a la ciudad segura, pero reconoce que no será una tarea sencilla.

- El problema principal del Gran Guayaquil hoy es la inseguridad, de hecho se han visto muchos robos en casa, a carros y a personas en zonas exclusivas, ¿qué hacer para que Samborondón no se vea en el espejo de Durán, Daule y Guayaquil?

Juan José Yúnez: "La gente vive con miedo y no podemos seguir así" Leer más

La seguridad no depende exclusivamente del Municipio, sin embargo, creemos que trabajando en unidad con la CTE, la Policía Nacional y otras autoridades, las cosas pueden mejorar, pero se necesita el compromiso de todos. Logramos algo muy importante en diciembre, los resultados fueron positivos. Tuvimos cero robos de vehículos, locales comerciales, domicilios e instituciones bancarias.

¿Y el resto del año cuántos robos hubo? ¿Por qué solo se aplicó esto en diciembre y no los otros meses de 2023?

Este trabajo lo venimos haciendo todo el año, pero en diciembre lo que hicimos fue aumentar el personal que estaba trabajando en vista de que iban a aumentar los que venían a la ciudad y buscamos distribuirlos de una mejor manera. En 2023 se registraron 71 robos, en comparación a 2022 que tuvimos 108. Creo que fuimos una de las pocas ciudades en la que ha tenido una disminución en la delincuencia y eso es positivo para nosotros.

-La ciudadanía, sin embargo, vive en zozobra. Asegura que esas cifras no son reales y que hay un subregistro. ¿Cómo equiparán hoy el crimen y la violencia?

Se busca mantener la seguridad que hemos logrado tener ahora, pero es difícil. Vamos a mantener los controles de todo tipo, pero no depende de mí que la Policía esté en los controles o que la CTE esté ayudando en los controles. Nosotros exigiremos que se cumpla.

El representante del Cabildo se refirió a la planificación que tiene para el 2024 FREDDY RODRÍGUEZ

¿Y económicamente se puede mantener eso? Los ciudadanos pagan una tasa especial de seguridad, eso debería ser suficiente...

Hacer eso demandó un poco más de recursos de lo normal. La idea es poder mantenerlo en todo el año, pero no siempre lo que funcionó ahora va a funcionar en unos meses. La delincuencia es dinámica y nosotros también debemos serlo. Lo que la gente paga con la tasa de seguridad aporta apenas un 30 %, el Municipio pone la otra parte de sus recursos para poder hacer estos patrullajes fluviales, para poder aportar en la vigilancia y aportar en todo lo que se hace en seguridad. En 2023 se invirtieron $ 13,5 millones, pero en el 2024 el presupuesto del plan Samborondón Más Seguro ascenderá a $ 17 millones.

El Municipio de Samborondón promete acciones ante problemas de Entre Ríos Leer más

La ría, lejos de convertirse en algo turístico de Samborondón, es un nuevo ingreso de los delincuentes a las urbanizaciones, ¿cuál es la solución para evitar eso?

Hemos ayudado bastante, repito aún no siendo nuestra competencia hemos seguido apoyando, instalando cámaras con radares termales en las orillas del río Babahoyo y del río Daule, todos estos conectados a nuestro centro para ver en tiempo real las 24 horas del día lo que sucede en las orillas de los ríos.

¿Usted cree que eso ha sido suficiente?

(Silencio).... Hemos implementado patrullajes fluviales con botes todoterreno, patrullajes en las riberas de los ríos Babahoyo y Daule, de esta forma hemos podido tener datos de que en el 2023, en relación al 2022, ha habido menos robos en las casas que dan a las orillas de los ríos. Puede preguntar a las casas que viven ahí... En el presupuesto 2024 viene otra lancha para hacer más patrullaje en toda la zona del río.

Nosotros vamos a mantener los controles de todo tipo, pero no depende de mí que la policía esté en los controles. Juan José Yúnez

​alcalde de Samborondón

¿Por qué en tanto tiempo no se le ha sacado más provecho a la ría con otros fines, como turismo o incluso medio de transporte?

Hemos venido usándolo de una forma turística con rutas fluviales desde el Parque Histórico. Hay mucha gente que no sabe que sí se puede navegar en el río. También hay gente que vive en los recintos de la orilla del río Babahoyo que utilizan el transporte fluvial como su ruta de transporte todos los días. Tenemos un proyecto de Samboferry. Y si lo podemos hacer en la cabecera cantonal, creemos que podemos también trabajarlo con Guayaquil para aplicarlo en el sector urbano. Hemos conversado con Aquiles Álvarez sobre esto, pero todavía no hay nada concreto. Lo importante es dar otras opciones de transporte.

La Puntilla, hundida en un pozo pestilente Leer más

¿Y qué medidas se toman para acabar con otro de los problemas más críticos de Samborondón, el tráfico? Para muchos las soluciones del Cabildo no son más que promesas.

En la avenida Samborondón se han ejecutado retornos continuos, que ayudan a mejorar la fluidez. También se han instalado semáforos inteligentes y hemos realizado estudios para en el 2024 iniciar la contratación de soluciones viales, ampliaciones de la avenida Samborondón, recapeo completo de la avenida para mejorar la fluidez y seguridad de los más de 110.000 vehículos que transitan por la avenida todos los días. Esto viene acompañado con ciclovías y pasos peatonales. Estamos próximos a iniciar la construcción de uno a la altura de Ríocentro y luego vendrán cuatro pasos más.

-¿Todo estará listo este 2024?

No, todo esto iniciará en 2024. Son algunas obras y no todas pueden hacerse en el 2024. Se harán entre el 24-25 y 26. Para este año sí se hará la ampliación de la vía cerca de Aires del Batán. La solución no solo es hacer más anchas las calles, buscamos tener una solución integral.

“Estamos hartos de reclamar siempre lo mismo en Samborondón” Leer más

Ya estamos 2024 y algunas urbanizaciones siguen viviendo con pozos sépticos. Otra queja que va en contra de su administración.

Son 7 ciudadelas que no tienen alcantarillado. He solicitado hacer un estudio para saber cuál es el costo del proyecto y estamos buscando financiamiento internacional. Con algunas ciudadelas nos hemos reunido, pero no todos han querido hacerlo porque implica recursos, romper calles y buscar un terreno para crear la planta de tratamiento de desechos.

¿Quieres revisar más información de calidad? INGRESA AQUÍ