Daule tendrá un nuevo centro comercial con inversión de 95 millones de dólares

Ubicado en La Joya, el mall tendrá más de 250 locales comerciales e islas, más de 800 parqueos

En el sector La Joya, una de las zonas con mayor crecimiento urbanístico del país, se levanta un proyecto que promete cambiar la dinámica comercial y social de Daule: Vivantino. Impulsado por Nobis Holding de Inversiones y Dibiens, y operado por Mobilsol —la compañía detrás del éxito de Mall del Sol—, este centro comercial será un nuevo referente arquitectónico y de experiencias en la región.

Te invitamos a leer: Navidad en agosto con toda su decoración y sus sabores

Con una inversión de 95 millones de dólares y una ubicación estratégica sobre la vía principal del sector, Vivantino se proyecta como el epicentro de encuentro, entretenimiento y bienestar para miles de familias. Su diseño contempla más de 250 locales e islas comerciales, 800 parqueos cubiertos, áreas verdes y una terraza activa con zonas deportivas, gastronómicas y espacios para mascotas.

El complejo se construirá sobre un terreno de 28.700 metros cuadrados, con 74.000 metros cuadrados de edificación distribuidos en subsuelo, planta baja y tres niveles superiores. Este formato permitirá integrar una amplia oferta de marcas, un moderno patio de comidas, zonas recreativas, culturales y espacios para eventos sociales y empresariales.

La propuesta incorpora innovaciones arquitectónicas como un vacío central que aporta amplitud visual y luz natural en todos los espacios comunes, gracias a cubiertas vidriadas y materiales de alta eficiencia energética. El uso de vidrios de control solar, luminarias de bajo consumo y un sistema inteligente de iluminación refuerzan su compromiso con la sostenibilidad.

Primer mall de La Joya

Vivantino será el primer centro comercial ubicado en el corazón del sector La Joya y será referente arquitectónico y funcional, respondiendo a las necesidades de las familias y a las nuevas tendencias del retail, el urbanismo y la sostenibilidad.

¿Trabajo por horas en otros sectores? Noboa podría ir más allá que solo turismo Leer más

“La Joya necesitaba un espacio a la altura de su crecimiento. Vivantino representa nuestra apuesta por un desarrollo urbano inteligente, con una propuesta comercial moderna, sustentable y enfocada en mejorar la calidad de vida de quienes habitan y visitan este sector”, sostiene Sofía Naranjo, Vocera de Vivantino y Gerente Comercial.

Previsto para inaugurarse en diciembre de 2026, Vivantino generará 1.200 empleos directos e indirectos durante la construcción y 1.500 empleos en su fase operativa. Más que un centro comercial, busca convertirse en un motor de desarrollo económico y social, redefiniendo la experiencia de vivir, comprar y compartir en el nuevo Daule.

“En Dibiens, creemos que la arquitectura debe ir más allá de la funcionalidad de la construcción. Con Vivantino, no solo estamos consolidando un proyecto, sino que estamos cimentando un nuevo estándar de sostenibilidad y diseño para el Nuevo Daule. Este proyecto impulsará el crecimiento y las oportunidades, beneficiando a toda la zona y sus alrededores, agregó Andrea Cueva Mejía, gerente general de Dibiens.

¿Te gusta leer Diario EXPRESO? TE PUEDES SUSCRIBIR AQUÍ