La Puntilla, hundida en un pozo pestilente

Como si vivieran en una sociedad ‘tercermundista’, así dicen sentirse los moradores de siete urbanizaciones de La Puntilla, en Samborondón; donde pese a habitar en casas de hasta medio millón de dólares, pagar hasta $ 1.000 en predios urbanos, y mensualmente cancelar hasta $ 30 por concepto de alcantarillado (un servicio que no reciben), tienen que vivir con pozos sépticos y entre aguas pestilentes, roedores e inundaciones.

Tal como EXPRESO lo contó en febrero anterior en el reportaje que hacía alusión a que en pleno siglo XXI hay ciudadelas del sector que tienen pozo séptico, la situación se mantiene y no halla respuesta, aun luego de las elecciones donde se reeligió como alcalde a Juan José Yúnez; a quien, según dijeron los votantes, le hablaron de la necesidad de solucionar el problema.

La presencia de estas estructuras afecta a las urbanizaciones Los Lagos, Aquamarina, Biblos, Del Rey, entre otras, en total siete. Sus residentes llevan varios años reclamando, sin embargo, la atención nunca ha llegado, pero ahora crece la preocupación por las inundaciones con la posible llegada del fenómeno de El Niño.

“Es demasiado asqueroso, es horrible pasar por aquí. No se puede convivir así. Llevo ya varios años con ese pozo rebosando y teniendo que pisar el agua maloliente que está fuera de mi casa por culpa de un vecino que no le da mantenimiento a su pozo”, reclamó enérgica una vecina de Aquamarina, que prefirió no dar su nombre por miedo a la represalia o peleas con el dueño de la vivienda.

Se han presentado más de 10 oficios al Municipio, pero no nos atienden. Preocupa la llegada de El Niño. Ahí todo será peor. Luis Aspiazu

​residente afectado

Luis Aspiazu, representante de Aquamarina, cuestionó que, pese a las insistencias, la situación se mantenga. “Hemos enviado más de 10 oficios, hemos ido al Municipio, reclamado, pero no nos escuchan. No puede ser posible que pasen por alto nuestro reclamo por más de 25 años”, criticó el ciudadano que se quejó de que ni el alcalde actual, ni su antecesor, que fue precisamente su padre y quien estuvo en el cargo por cinco administraciones, hayan logrado resolver la situación.

“En 2021 teníamos un proyecto que estaba por ejecutarse. Nos costaba $ 3 millones y por la desesperación la urbanización estaba dispuesta a asumir el gasto, pero nunca ocurrió nada. Los Yúnez no han hecho nada por nosotros. Amagua, a cargo de este servicio, peor. Estamos hartos”, sentenció.

Por otra parte, Jorge Saade, morador de la urbanización Biblos, reclamó que pese a la falta de alcantarillado el servicio es cobrado. “Lo que más nos incomoda y lo que puedo denunciar es que no tenemos alcantarillado y nos cobran ese valor. ¿Cómo puede ser posible? Nos cobran por un servicio que no nos están dando”, criticó Saade, quien detalló que el valor en la planilla de agua es de $ 29,51. Según dice, ya se ha hecho este reclamo, pero solo reciben excusas. “Nos dicen que es por el hidrocleaner (limpieza de pozo séptico), pero eso se lo usa unas tres o cuatro veces al año. Estamos pagando injustamente”, asentó. No obstante, otros residentes de Los Lagos reclamaron que el servicio a veces supera y mucho ese valor.

EXPRESO conversó con Juan José Yúnez, alcalde de Samborondón y reconoció la problemática, dice que espera ejecutar un proyecto que le dé solución, que lo tiene en mente, que es una prioridad, pero que es costoso.

Reclamos. Los vecinos se quejan por el mal estado de algunos pozos sépticos. CHRISTIAN VASCONEZ

“El Municipio, hasta ahora, no ha tenido los recursos para ejecutarlo (proyecto); esto implicaría, más allá del dinero, romper calles para colocar las tuberías. Por ello, debería ser todo socializado y aceptado”, manifestó, añadiendo que este proyecto ya se trabajó con éxito anteriormente en la ciudadela Rinconada del Lago. “Este es un proyecto que se lo puede hacer entre la ciudadanía y el Cabildo, estamos analizando la manera de aplicarlo”, dijo Yúnez, sin precisar una fecha de cuando se lo podría poner en práctica.

Por su parte, Miguel Alvarado, representante de Amagua, explicó la situación. “Se debe entender que el pozo séptico es un sistema de alcantarillado, particular, de hecho es un sistema de tratamiento de alcantarillado, solo que no tienen redes, estaciones de bombeo y más puntos de tratamiento”, explicó Alvarado, que considera que no es imposible que las urbanizaciones que hoy carecen del servicio puedan tenerlo.

“Para hacerlo se necesita un espacio físico que la urbanización debe conceder. Además, los residentes deben correr con los gastos, pero muchas veces estos son los problemas para poder llevar a cabo el proyecto”, comentó.

El olor es pestilente, no se puede caminar con tranquiliad fuera de la vivienda con ese pozo rebozando a cada momento. Es horrible Sonia Intriago

​ afectada

Frente a ello la ciudadanía exige que las palabras no queden en el aire. “Siempre dicen que se puede hacer tal cosa, que es viable y necesario, pero al final nadie hace nada. Amagua debería estar visitando cada ciudadela afectada, ver cómo es nuestro diario vivir y dar pie a la obra”, indicó Doménica Sanz, habitante de una de las urbanizaciones afectadas.

Otra preocupación que crece entre los residentes es la llegada de El Niño. “Hay ocasiones que esta zona se inunda, si llegan las lluvias esto será un desastre y nuevamente estaremos bajo agua y con las aguas negras rebosadas”, dijo preocupado Ronald Cañizares, de la urbanización Del Rey.

Aspiazu recuerda que con pequeñas lluvias el agua aumenta en ciertas zonas del vecindario. “En el último invierno el agua aumentó 50 centímetros. Con El Niño esto colapsará”, teme el vecino.

Las personas se quejan por el mal olor del pozo séptico de una vivienda CHRISTIAN VASCONEZ

Sin embargo, el representante de Amagua asegura que están preparados para el fenómeno. “Tenemos todos los equipos y el personal necesario para afrontar la demanda adicional, en caso de requerirse. Además, los residentes deben hacer su solicitud de limpieza de pozos sépticos”, respondió a EXPRESO.

Por su parte, el ingeniero Jacinto Rivero, especialista en temas urbanos, considera un despropósito que a la actualidad existan pozos sépticos en zonas urbanas. “Tener pozos sépticos en La Puntilla es una cosa impracticable. Los niveles freáticos son altos y tienen la influencia de la marea, es urgente la construcción de alcantarillados en la zona”, consideró.

“La dificultad se multiplica por cuatro por la llegada de El Niño. Esto representa mucho peligro para la salud de los residentes y evidentemente para las inundaciones”, explicó, al sugerir la implementación de un sistema seguro de alcantarillado.