Aquamarina, una de las urbanizaciones de más alta cotización en La Puntilla, la primera al bajar el puente de la Unidad Nacional en Samborondón y una de las más antiguas de la zona, nunca ha tenido uno de los servicios básicos primordiales: el alcantarillado.

Un problema que vienen arrastrando hace más de 25 años, según denuncian a EXPRESO sus administradores. “No puede ser que en pleno siglo XXI, año 2023, sigamos viviendo con pozos sépticos, sin alcantarillado. Es algo que para nosotros es inaceptable”, cuestionó Luis Aspiazu, residente de la ciudadela.

Un equipo periodístico caminó junto con moradores y observó los charcos de agua que se forman por la falta de drenaje en la urbanización, lo que genera además focos infecciosos.

“Esta es agua estancada de varios días, tiene un color verdoso y un olor terrible. Fíjese las burbujas que salen de ese pozo séptico, parece que hasta peces vivieran ahí”, reprochó Aspiazu, quien asegura que las 221 familias que residen en la urbanización sufren el mismo problema.

Las calles. Las aguas de los pozos sépticos se rebosan hasta las vías principales de las urbanizaciones. Los residentes evitan cruzar por las aceras por el agua maloliente. Christian Vinueza

Y es que el desbordamiento de fluidos de los pozos, colocados afuera de las viviendas, deriva además en la presencia de ratas, insectos y enfermedad de los animales domésticos que viven en el sector que beben esos líquidos.

Aspiazu reclama que, pese a los altos valores de las viviendas, no hay atención de las autoridades. “Aquí hay casas de $ 300.000, $ 400.000 y hasta medio millón de dólares. No puede ser posible que no tengamos un alcantarillado digno. Hemos pedido esto durante años, pero no nos han atendido. Ya no sabemos qué más hacer”, exclamó desesperado.

Con una carpeta llena de documentos, Jaime Manosalvas, primer vocal de la directiva de la urbanización, mostró a EXPRESO los pedidos que han realizado para que den solución al problema. “Han sido once oficios que hemos enviado al Municipio de Samborondón. Hemos llamado, hemos asistido, pedido reuniones, pero no hemos sido atendidos”, cuenta indignado el hombre, quien vive hace más de una década en el sitio.

Y el reclamo tiene más que justificación. Los fluidos se desbordan de los pozos sépticos ubicados en los jardines de los espaciosos terrenos. “Es algo insoportable, es repugnante pasar por aquí. No se puede convivir así. Llevo ya varios años con ese pozo rebosando y teniendo que pisar esa agua apestosa”, reclamó enérgico Antonio Gagliardo, vecino de una de las casas que más quejas presenta por esa situación. “Los vecinos ya han arreglado, vienen aquí a drenar eso, hacen arreglos, pero el problema sigue. No se puede vivir de esa manera”, cuestionó.

Estamos 2023 y seguimos viviendo con pozos sépticos. Es inaudito. Hay casas de medio millón de dólares y no tenemos alcantarillado. Necesitamos ayuda de las autoridades. Luis Aspiazu

​residente Aquamarin

Aquamarina fue constituida en 1992 y entregada por la constructora en 1998, pero nunca contó con alcantarillado. “Hasta barrios marginales que son invasiones tienen alcantarillas y nosotros que pagamos por lo menos $500 por impuesto predial, no. ¡Es increíble!”, reclamó indignado Luis Aspiazu.

¿Hay algún plan a futuro para dotar de ese servicio a las ciudadelas que aún no cuentan con alcantarillado? ¿Por qué se cobra un servicio que no se ofrece?, fueron entre otras las inquietudes que EXPRESO trasladó al Municipio de Samborondón, pero que hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta. Se indicó que un representante de Amagua, proveedora de servicios de agua potable y gestión de aguas residuales del cantón, se pronunciaría en las próximas horas.

Una situación que podría afectar la salud de los residentes. La doctora Bianca Lavaye hace una advertencia. “La presencia de pozos sépticos podría incrementar la tifoidea en La Puntilla, porque los alimentos y el agua se verán directamente contaminados... son focos infecciosos que podrían derivar en otras enfermedades que tienen que ver con parásitos y otras bacterias”, detalló la profesional, quien sugiere a las autoridades o a quienes les compete la colocación del alcantarillado o se dé el estricto mantenimiento a los pozos.

Los pozos sépticos pueden aumentar la tifoidea en La Puntilla porque el agua y los alimentos se ven directamente contaminados. Esos pozos son focos infecciosos. Bianca Lavaye

​doctora

Pero esa situación no es exclusiva de Aquamarina. Se replica en, al menos, otras dos urbanizaciones a lo largo de La Puntilla: Biblos y Del Rey, donde también sufren por falta de alcantarillado.

En Biblos, por ejemplo, las quejas vienen por los cobros exagerados e innecesarios. “Lo que más nos incomoda y lo que puedo denunciar es que no tenemos alcantarillado y nos cobran ese valor. ¿Cómo puede ser eso posible? Nos cobran por un servicio que no nos están dando”, critica Jorge Saade, quien detalla que el valor cobrado en la planilla de agua es de $ 29,51. Según dice, ya se ha hecho este reclamo, pero solo reciben excusas. “Nos dicen que es por el hidrocleaner (limpieza de pozo séptico), pero eso se lo usa unas dos veces al año nada más. Estamos pagando injustamente”, asentó.

Mientras que en Dl Rey, un residente que prefirió mantener en reserva su nombre, considera que todo depende del mantenimiento que den al pozo. “Algunos viven tranquilos, pero otros sufren porque no le dan limpieza. Claro que queremos alcantarillado, pero ya nos hemos cansado de pedir ayuda y nadie hace nada”, censuró el residente.