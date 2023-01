Para darle mantenimiento o cambiar las piezas sanitarias, anaqueles de baño, cocina o clósets, en la parroquia urbana satélite La Puntilla, en Samborondón, se debe contar con la autorización de la Dirección de Edificaciones, y hasta se deben incluir fotografías del espacio que se va a intervenir. Estos son algunos de los ‘trabajos menores’ que se establecen en el artículo 53 de la ordenanza sustitutiva a la ordenanza de edificaciones para esta parroquia, que es uno de los puntos con la más alta plusvalía de todo el Gran Guayaquil.

Se trata de ‘Autorizaciones sin exigencia de registro de construcción’ que también incluye disposiciones como el mantenimiento, impermeabilización y reparación de cubiertas y tumbados; resanes, pintura y revestimiento en fachadas e interiores; instalación y/o sustitución de sobrepisos; ejecución de jardinería, o hasta el cambio o mantenimiento de puertas y perfiles de ventanas sin aumentar su tamaño.

Me parece que enviar fotos si vamos a arreglar un baño o cambiar una ventana me parece que es una intromisión en la vida privada, familiar. No hay que exagerar esas intromisiones



Alberto Montalvo, residente de El Tornero