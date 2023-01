Más de un mes llevan reclamando los moradores de la urbanización Ciudad Celeste, en Samborondón, por el arreglo de las luminarias que se encuentran en la arteria principal de la ciudadela.

Este problema se presenta desde el Colegio Menor en adelante, casi hasta llegar al Buijo Histórico, denuncian habitantes que hablaron con EXPRESO.

Residentes han contabilizado mínimo quince postes de luz sin funcionar. “Ya no sirven. Es un peligro constante para los peatones. Por ahí va caminando gente y le pueden robar, o un carro no los ve y los choca. Ambos se desgracian la vida. En eso no piensan las autoridades”, expone Cristina Pérez, habitante de la zona.

Este Diario se comunicó con la sede de CNEL a la que pertenece la zona de La Puntilla, para conocer por qué aún no ha sido atendido este reclamo, pero hasta el cierre de esta edición no han dado respuesta.

Miguel Ochoa, morador del sector, también se queja por la poca iluminación. “Yo debo caminar por la ruta para llegar a mi casa, ¿pero quién me resguarda si me intentan robar? Nadie, porque nadie vio al asaltante”, dice.

Moradores piden con urgencia el arreglo de los postes de luz, por el peligro que representa la oscuridad.

"Tengo que usar las luces intensas, como si estuviese en la autopista. Pero vivo en una urbanización privada, no es posible que nos dejen así por tanto tiempo", reclama Steven Acuña, residente.