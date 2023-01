Tramo de Villa Club queda a oscuras tras el fallo de postes de luz

Cuatro postes de luz han dejado de funcionar en la ciudadela Villa Club, en La Aurora, Daule. Este fallo en las luminarias se da desde la etapa floral, hasta la conexión con el vial 1 a Vía a Salitre.

Aún hay conmoción en Daule por el sicariato desde una tricimoto a otra Leer más

Los moradores del área aquejan por esta problemática que dejó a oscuras un tramo de al menos 300 metros. Habitantes de la zona alertan por esta falla y el peligro que les representa a su viabilidad.

"Está completamente oscuro, solo vemos a los otros carros porque activan los faroles intensos de sus vehículos, pero si un animal o una persona quiere cruzar, es casi imposible distinguirlos de lejos", dice Francisco Cornejo, habitante de la etapa Hermes, Villa Club.

De igual manera, otros moradores también señalan que los baches que están en este punto son irreconocibles. Pues temen pasar por estos huecos y causarle daños al sistema de suspensión de sus automóviles.

"Puro bache que no arreglan, ahora por la noche no se puede ver claro en donde están. Capaz paso por ahí y se me daña el carro en algún momento ¿Pero quién me arregla el auto? ¿El Municipio de Daule? No lo creo", señala Jorge Mendoza, quien reside en la etapa Luna de esta urbanización.

Los ciudadanos piden a las autoridades locales por el arreglo inmediato de estas estructuras para así evitar cualquier tipo de accidentes.