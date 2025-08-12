¿Cómo y quiénes eligen a los finalistas para el Balón de Oro 2025? Explicamos aquí

El 22 de septiembre se sabrá el ganador del Balón de Oro.

El Balón de Oro es ese premio que todo futbolista sueña con tener en sus manos, un símbolo que trasciende goles y récords para convertirse en leyenda. Pero, ¿quiénes son los verdaderos protagonistas detrás de esta elección? Más allá de las luces, el glamour y el brillo de París, existe un grupo selecto que, desde el anonimato, tiene la llave para coronar al mejor jugador del mundo: el jurado.

Este jurado está conformado por 100 periodistas especializados para la categoría masculina y 50 para la femenina, elegidos por France Football. No son simples aficionados ni cronistas al azar: representan a las naciones con mayor prestigio en el fútbol según el ranking FIFA, un detalle que le da un carácter casi científico y global a su selección. El lunes 22 de septiembre ser sabrá el ganador.

Kylian Mbappé del Real Madrid uno de los candidatos a ganar el Balón de Oro. JUAN IGNACIO RONCORONI / EFE

¿Moisés Caicedo y Willian Pacho merecían ser nominados al Balón de Oro 2025? Leer más

Como eligen al gran ganador del Balón de Oro

Cada uno de estos expertos debe preparar un top 10, asignando puntos que van de 6 para el primero, hasta 1 para el décimo lugar. Esta metodología permite un sistema de votación profundo y equilibrado, donde no solo importa quién es el favorito absoluto, sino también cómo se posicionan los demás competidores. Así, los votos suman para definir al ganador.

Pero antes de llegar a ese momento, France Football tiene en sus manos la difícil tarea de elaborar la lista inicial de 30 candidatos, una especie de “invitación” al banquete del Balón de Oro.

No están los ecuatorianos Pacho y Caicedo

Si un jugador no aparece ahí, ni siquiera llega a las manos del jurado para ser considerado, un detalle que explica por qué figuras como Moisés Caicedo, campeón mundial de clubes, y Willian Pacho, campeón de Champions League, quedaron fuera este año, a pesar de su brillante rendimiento.

Moisés Caicedo bien pudo estar en la elección. cortesia

Los países de los jurados deben de estar entre los mejores del ranking

¿Quién ganará el Balón de Oro 2025? Conoce a los candidatos y fecha de la gala Leer más

Más allá del premio principal, el jurado también tiene la responsabilidad de decidir otras distinciones que reflejan diferentes facetas del fútbol.

El Trofeo Kopa, por ejemplo, premia al mejor jugador menor de 21 años, pero su votación está reservada exclusivamente a los ganadores vivos del Balón de Oro, una membresía cerrada que habla del honor y el legado del premio. Por otro lado, el Trofeo Yashin, en homenaje al legendario portero soviético, celebra al mejor arquero del año.

Además, la gala reconoce al máximo goleador con el premio Gerd Müller, al mejor entrenador con el Johan Cruyff, y concede el Premio Sócrates, que distingue a quienes utilizan su influencia para causas sociales, demostrando que el fútbol puede ser un vehículo para el cambio más allá del césped.

Se viene la elección del mejor del mundo

Este entramado de elecciones y votaciones, que inicia mucho antes del evento y se cierra pocos días antes de la ceremonia, revela la complejidad y el peso que tiene el jurado. Más que un simple grupo de periodistas, son guardianes del legado futbolístico, quienes con su criterio definen quién merece el título de mejor jugador del planeta en ese momento.

Para muchos aficionados ecuatorianos, sin embargo, la ausencia de Caicedo y Pacho es un golpe duro. En París se decidirá quién es el rey del fútbol, pero en Ecuador ya saben que dos de los suyos brillaron con luz propia, aunque esta vez el jurado haya decidido mirar hacia otro lado.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!