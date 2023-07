Los reclamos por la falta de interés de las autoridades por las problemáticas urbanas en La Puntilla, del cantón Samborondón, resuenan permanentemente. Que se vive entre pozos sépticos (ver nota adjunta), que las urbanizaciones quedarán bajo el agua con El Niño (fenómeno de lluvias), que no hay planificación, ni paz dentro o fuera de las urbanizaciones, y hasta que las ciclovías son cada vez menos respetadas, son apenas algunas de las quejas que los ciudadanos enumeran a EXPRESO para que puedan ser expuestas para por fin encontrar una solución.

“Ya sinceramente estamos cansados de hablar de los problemas de tránsito en La Puntilla. Decir que nos tomamos hasta una hora en transitar 10 kilómetros ya no es nuevo, lo realmente preocupante es que pese a tanta insistencia no se haga nada y en vez de disminuirse los reclamos, ahora se sumen más. Samborondón está harta de reclamar los mismos problemas de siempre”, criticó Wilson Sánchez, residente de la Isla Mocolí, una de las ciudadelas de más alta plusvalía en la zona, sin embargo y pese al nivel de vida de esa zona, las quejas no faltan.

“Ya estamos prácticamente conviviendo con el fenómeno de El Niño y veo que seguimos igual que hace 6 meses. A este paso, cuando llueva con fuerza, estaremos con el agua hasta el cuello”, dijo en un tono sarcástico el ciudadano, que tilda de inadmisible que luego de casi cinco años en el poder, el alcalde Juan José Yúnez no ejecute una acción real. Solo hay parches, advierte.

El problema es la falta de planificación. Normalmente se usan medidas parches, pero no se ataca el problema integralmente. Se deben buscar soluciones a largo plazo. Cristina Prete

​estudiante en La Puntilla

Para Cristina Prete, estudiante de la Universidad de Especialidades Espíritu Santo y residente del sector, el problema se resume en falta de planificación.

“En vialidad, en construcción, en seguridad y ahora lo que más se teme con las inundaciones, falta planificar. Lamentablemente, en los problemas solo se ponen parches, pero no se dan soluciones integrales”, comentó Prete, quien considera que esto también se debe al crecimiento acelerado de la parroquia La Puntilla.

Según datos del Municipio de Samborondón, son aproximadamente 120.000 habitantes en todo el cantón. De ellos, al menos 80.000 se concentran en más de 140 urbanizaciones de La Puntilla, sin embargo, en el sitio también hay colegios, universidades, gasolineras y decenas de comercios, que le dan más vida al sector.

Transitar 10 kilómetros de la avenida nos toma hasta una hora. Yo prefiero salir del trabajo a las 8 de la noche para no tener que estar detenido en medio de la vía. Ya no se puede más. Fernando Huamán

​residente

Francesca Ferrero, empresaria propietaria de un restaurante en La Puntilla, hace énfasis en que la falta de parqueos y transporte público nocturno también complica a los negocios. “Buses solo hay hasta las 20:00, después de eso no hay cómo entrar ni salir de Samborondón, y el otro problema es que hay pocos parqueos para un parque automotor muy amplio”, recalcó Ferrero.

Al igual que en Guayaquil, la inseguridad es algo que mantiene tensionados a los residentes de las urbanizaciones. “Vivimos en una ciudadela cerrada, sin embargo, hemos tenido que colocar más de 100 cámaras de seguridad para poder estar un poco tranquilos. Las autoridades no nos dan nada, nosotros mismos debemos gestionar nuestra seguridad”, dijo Fabián Alarcón, administrador de la ciudadela La Puntilla, que asegura ya no confiarse de nada por lo ocurrido en otros sitios.

“Hemos visto cómo se meten a otras urbanizaciones, por eso buscamos reforzar la seguridad lo más que se pueda. No queremos ser víctimas de la delincuencia”, dijo Alarcón.

Según el alcalde Yúnez, en una entrevista que dio, dijo que no hay problemas y que todo está controlado. Eso es mentira, hay muchas dificultades en todo Samborondón. Se necesita atención. Jaime Manosalvas

​residente

Las quejas por la falta de parques municipales son otro de los gritos repetidos en Samborondón y que, a juicio de los habitantes, debería ser considerado una prioridad.

“Un sitio como el parque Samanes, donde se pueda andar en bicicleta y hacer deportes. Necesitamos espacios para que las familias puedan unirse y recrearse. Solo contamos con lo que ofrecen las ciudadelas cerradas”, dijo Andrés Pacheco, morador de Ciudad Celeste, quien insiste en que un parque no alcanza para toda La Puntilla. “Están construyendo algo por mi casa. Está bien, pero eso no basta. Buscamos que sean más y en buen estado”, cuestionó.