En las últimas semanas, aunque las quejas no son nuevas, los habitantes de La Puntilla, el polo en desarrollo de Samborondón y del Gran Guayaquil, han hecho públicas sus quejas por dos problemas que, advierten, no han logrado resolverse en años: los atascos viales y la falta de alcantarillado. Hoy EXPRESO entrevista al alcalde para analizar las razones de las demoras de las soluciones.

En los dos últimos reportajes publicados por EXPRESO, que reflejaron las molestias por vivir atascados en las vías y, en el caso de siete ciudadelas de La Puntilla, aún con pozos sépticos en pleno siglo XXI y no alcantarillado, el alcalde Juan José Yúnez indicó que tiene planes para resolver los problemas. En el caso de los atolladeros, precisó que prevé ampliar un tramo de la avenida Samborondón y construir dos pasos elevados (cerca de Plaza Batán y del Village); mientras que en cuanto al alcantarillado, aseguró que siempre que las familias de cada urbanización estén dispuestas, de forma unánime, a invertir en el servicio (con el apoyo del Cabildo, de llegar a acuerdos), la obra podría ejecutarse. No obstante, para los votantes es la planificación la única que marcará un norte y revertirá el desorden que experimenta el cantón. ¿Pero está en los planes? A continuación, las respuestas.

Esta es la cara de todos los días en horas pico en la entrada al cantón guayasense: una larga cola de vehículos y horas de espera, según los usuarios.



La Alcaldía le apuesta hoy a los pasos elevados y a la ampliación de la vía para reducir los efectos del tránsito. Sin embargo, hay estudios urbanísticos que confirman que entre más puentes o ampliaciones, más carros también utilizan las vías. ¿Por qué apostarle solo a este tipo de obra?

Porque hay estudios que nos confirman que será la solución. Nosotros hicimos ya un ‘master plan’, precisamente cuando decidimos iniciar la construcción del Nuevo Samborondón, y con base en ello estamos actuando. Este ‘master plan’ fue diseñado y revisado por ingenieros, arquitectos, urbanistas y la academia. No estamos hablando de un plan así por así, ha sido estudiado. Sin embargo, lo que proyectamos es que menos gente use su carro.

¿Y qué están haciendo para lograrlo? ¿La ciclovía?

Es una parte, sí. La tenemos ya en el sentido sur-norte, y esperamos terminar pronto el otro sentido. Esta ruta, toda, absolutamente toda, será arborizada. Sabemos de la necesidad de que haya sombra y eso estamos priorizando. Además, tendremos más frecuencias de los Sambo Trolley circulando. Al menos vamos a sumar cuatro unidades más en esta administración.

Estamos planificando y reorganizando todo, a fin de tener y aplicar ese concepto de la ‘ciudad de los 15 minutos’.



En campaña habló de la necesidad de reactivar el río. ¿Ya hay un proyecto definido? Los alcaldes del Gran Guayaquil, cada uno por su lado, han hablado de lo mismo...

No hay aún un proyecto. Debemos y vamos a conversarlo. Debo hacerlo principalmente con Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil, por ser esa la ciudad donde una gran mayoría de residentes trabaja o se moviliza. La alternativa es buena y sigo pensando que es importante y que entre todos debemos impulsarla. Pero para ello debemos ver los resultados que deje el dragado. La maquinaria ha empezado a actuar, hay que esperar, ver los resultados y crear una hoja de ruta y proyectos para reactivar el transporte fluvial, turístico...

¿Por qué no baraja la opción de crear una vía alterna? Tener una sola ruta, con decenas de ciudadelas y comercios a los lados, agudiza a la vez el problema.

Porque presento soluciones viales financieramente posibles. Puede que mucha gente quiera o hable de querer tener una (vía alterna), pero es costosa, costaría cientos de millones de dólares, y en el presupuesto de un municipio no entra. Es inviable. Ahora que si el Gobierno central quiere o puede financiarlo, perfecto. Ahí el escenario sería otro... Repito: las soluciones que planteo son viales, reales. No voy a lanzar promesas y ya.

Muchos pueden querer una vía alterna, pero en el presupuesto no entra, es inviable



¿Por qué la transportación pública integral no es una prioridad? Guayaquil, Samborondón, Daule y Durán podrían tener un proyecto macro de este tipo. ¿Por qué nadie lo propone? ¿Por qué no da el primer paso?

Sí, es un tema pendiente. En lo personal, tengo toda la apertura, pero sí, en efecto, es un tema que se puede dar... Años atrás Guayaquil hizo un estudio de ello, lo tiene y lo revisaré. No sé cuánto costaría, pero lo revisaré. Sin embargo, pensando en ello es que estamos reestructurando también la vía, destinando el espacio que merece el peatón y el ciclista, para que luego no haya sorpresas, y adecuando también las rampas y veredas.

En pleno siglo XXI y en La Puntilla, siete urbanizaciones conviven con estas estructuras que colapsan cada vez con más frecuencia y trastocan la convivencia. La ayuda no llega, solo promesas



La ciudadanía apunta a que tanto el problema vial como las molestias que generan los pozos sépticos surgen por una falta de planificación heredada y prolongada. En una entrevista anterior, usted dijo que planificaría, pero eso ha quedado en promesas.

Ha faltado planificación en todo el país y no solo en Samborondón. No hay ciudad que haya crecido de forma planificada y hoy a nosotros, los alcaldes, nos toca ir solucionando esos temas. Yo me mantengo en que la planificación es uno de los ejes de esta administración y por ello estamos trabajando con planes y proyectos. No solo está el ‘master plan’. Hace poco lanzamos el proyecto de lo que será el ‘Samborondón, Distrito de Negocios’, que es lo que dejará definida una zona de crecimiento para atraer empresas, lo que evitaría que los residentes salgan o hagan desplazamientos largos.

¿Pero por qué no empezar dejando de dar permisos de construcción? Hay críticas frente a que los siguen dando, y no solo en el Nuevo Samborondón, sino en La Puntilla, donde los votantes denuncian que no cabe ya ni una aguja.

Sí hay espacios y seguiremos dando permisos. ¿Por qué? Porque hay zonas que están habilitadas para que la ciudad crezca. La idea y lo que quiero precisar es que todo se va ejecutando con análisis técnicos y de densidad.

Los permisos de construcción en La Puntilla por supuesto que se seguirán dando. Lo hacemos con los debidos estudios.



Pero entre más complejos habitacionales o más plazas comerciales haya, también habrá más vehículos rodando. Sería como hacer obras, las que plantea, por nada.

No necesariamente, porque por eso hago énfasis en que nuestra prioridad es tener un desarrollo ordenado. No es el comercio el que genera más tráfico, son las movilizaciones que se dan incluso en recorridos cortos y eso es lo que estamos intentado modificar. Los conceptos urbanísticos de la ‘ciudad de los 15 minutos’ y de las supermanzanas los estamos implementando. Queremos que como los barrios, por zonas, la ciudadanía lo tenga todo. Y voy a garantizar un crecimiento ordenado y eso toma tiempo, pero la transformación la hemos iniciado.