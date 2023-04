Alrededor de las 10:00 el incendio fue controlado, sin embargo el tránsito en la avenida Pedro Menéndez Gilbert, de por sí congestionado, seguía colapsado por kilómetros de kilómetros que llegaban hasta La Puntilla (Samborondón) y Durán hasta pasadas las 16:00, y a causa de ello la furia colectiva y la indignación por parte de los conductores aumentaba.

El caos, como al unísono describieron la escena los ciudadanos, surgió tras la humareda que se registró debajo del paso vehicular elevado y que fue causada, según dijeron las autoridades, por la quema de los cables públicos robados, de los que se obtiene el cobre que luego los chamberos venden; y que esta vez se extendió hasta las lomas de basura que estaban bajo la estructura.

10 horas aproximadamente duró el congestionamiento que se extendió a los cantones vecinos.



“Nosotros solo podíamos ver llamas que salían de entre las rendijas del puente. Se veía los cartones arder, olía a plástico, todo era un solo contaminante. El tráfico, a la vez, era un infierno. Casi tres horas perdí en esto, y los daños, como verán, son preocupantes. Es desastroso ver como a ningún alcalde le importamos. La falta de planificación por parte de los gobernantes de Guayaquil, Samborondón y Durán, los tres cantones afectados, es enorme. Inaguantable”, se quejó el conductor Nelson Velasco, quien para llegar al centro desde La Puntilla, donde habita, se demoró ese lapso; y veía con asombro cómo los bomberos intentaban enfriar la calzada, que ya ‘burbujeaba’.

"Increíble que vivamos en una ciudad donde bajo un puente viven mendigos y delincuentes, el resultado afectó a toda la ciudad, todos incapaces de actuar, porque hasta ahora la Alcaldía de Guayaquil no se da cuenta de que esto es un problema social", dijo Laura Merchán, ciudadana.

no se da cuenta de que esto es un problema social. Laura Merchán,c

iudadana



El paso vehicular. Tras el incendio, el asfalto terminó afectado por la temperatura registrada. Christian Vinueza

Según datos de la entidad, cuyos miembros debieron utilizar hasta tanques de oxígeno para poder respirar debido a la propagación del humo, la temperatura registrada sobre la carpeta asfáltica, que terminó afectada, alcanzó aproximadamente los 80 grados.

Pero más allá de lo ocurrido y los efectos que esto provocó, entre la ciudadanía surgieron varias preguntas que hasta el cierre de esta edición no fueron contestadas y están directamente relacionadas con la nula responsabilidad hacia lo que pasa o pone en riesgo a la urbe.

¿Quién asume los gastos del deterioro de la calzada y el daño de los vehículos que, tras permanecer horas atascados, se recalentaron y no pudieron arrancar? ¿Por qué el Municipio de Guayaquil no ejecuta aún un plan integral para controlar el accionar de los chamberos, que históricamente han sido los causantes de dejar la basura regada en las calles y hurtar los focos y hasta piezas de los postes, como ha reconocido el mismo Cabildo? ¿Y por qué no se priorizó este problema teniendo en cuenta las afectaciones económicas que ha generado a la ciudad el tener que reemplazar una y otra vez las piezas robadas? Esas fueron algunas de las preguntas que este Diario envió a la Municipalidad y ante las que hubo silencio.

EXPRESO se contactó de igual forma con Urvaseo, el consorcio a cargo de la recolección de la basura en Guayaquil, para saber por qué no fueron recogidos los desechos acumulados debajo del puente, y conocer si esa acción es parte de su competencia o de quién es la responsabilidad. No obstante, tampoco hubo contestación.

El 27 de abril, la estructura entró a un análisis técnico para verificar si tuvo daños luego de la emergencia. Los resultados se darán a conocer este 28 de abril.

Quienes sí hablaron fueron los ciudadanos, que lamentaron que haya vacíos evidentes y “quemeimportismo” frente a escenarios que manchan al Gran Guayaquil.

“De lo que hacen los chamberos, de sancionarlos u ordenar su actividad, nadie absolutamente se ha preocupado. Estoy segura de que todos los puentes del Puerto Principal corren el mismo riesgo. Ahora hubo un incendio que pudo ser peor. ¿Quién se responsabiliza? ¿Quién paga por los carros que se dañaron? Otra vez nadie asume la culpa. Nada más se esconden hasta que pasen los días y venga otro problema, que en la ciudad son muchos, y cambie el eje de atención”, lamentó Doménica Vélez, habitante de la ciudadela La Atarazana, aledaña al área afectada.

Para acceder a esa área tuvieron que hacer un hueco con un aparato operado manualmente, en el costado de los carriles que van de norte a sur. Pero esa acción no bastó y fue necesario el arribo de maquinaria pesada para complementar el trabajo. Después, un bombero ingresó por el orificio con una manguera para poder echar agua.

En la mañana, el tráfico no avanzaba y a causa de ello, decenas de personas no llegaron al trabajo, a reuniones ni consultas médicas. Christian Vinueza

Durante el recorrido que EXPRESO hizo, constató que al menos fueron 8 vehículos los que tuvieron que orillarse a un lado de la arteria, en el tramo que va desde Durán hasta la Pedro Menéndez Gilbert, porque su motor se había afectado.

“Y es que quién va a aguantar tantas horas metido en una vía. La insignificante planificación evidencia lo mal que estamos. Son tres cantones los que nos hemos visto perjudicados. Perdí un día de trabajo, perdí dos reuniones. Tengo amigos que no llegaron a sus citas médicas en Solca. ¿Quién diablos responde por esta estupidez?”, cuestionó Claudia Flores, quien se dirigía al Puerto Santa Ana.

Andrea, madre de Freddy Montoya, no pudo llegar a Solca para realizarse sus exámenes y perdió también el cupo de su consulta. “Pedí permiso hasta las 14:00 en el trabajo para estar con mi mamá, de 78 años de edad. Era un día importante, necesita esos exámenes. Me siento decepcionado del sistema, de cómo está distribuida la ciudad, de la pésima forma de actuar, del inexistente plan de contingencia. Por el daño en la calzada, cerraron todo y todo se fregó”, contó Montoya, quien pasado el mediodía se encontraba atrapado en el tráfico.

"El tránsito continúa cerrado. Son las 15:30 y todo es un infierno. Guayaquil y La Puntilla colapsados a morir. Esto es una burla a la ciudadanía. ¿Y si hay algo peor? Simplemente nos quedamos atascados y que pase lo peor. Que idiotez. Que insensatez y que dolor ver como a nadie, a ningún alcalde le importamos", dijo Juan Olivares, habitante de Ciudad Celeste.



Juan Olivares,

​habitante de Ciudad Celeste

#GUAYAQUIL | La ciudadanía está indignada. No sale del asombro de ver como un incendio menor registrado bajo el paso vehicular de la Pedro Menéndez Gilbert mantiene, casi 10 horas después, atascado aún al tráfico.



Otros ciudadanos que veían con asombro cómo tras el incendio aún la circulación era pesada y el ruido causado por las bocinas ensordecedor, criticaron que las tres grandes ciudades del Guayas no estén preparadas para ningún tipo de emergencia.

“Siento rabia al confirmar, otra vez, que las autoridades no mueven un dedo por sus ciudadanos, ni para que vivan mejor. ¿Qué tipo de autoridades son las que nos dirigen? ¿Hasta cuándo nuestros alcaldes serán funcionarios de oficina? Qué retrógradas e indolentes son ante las necesidades urbanas”, argumentó Danilo Mendoza, habitante de La Puntilla que la tarde de ayer intentaba cruzar el puente de la Unidad Nacional, sin suerte.

Frente a esta situación, los planificadores urbanos Cristóbal Alvarado y Ricardo Cajape señalan como responsables a los Municipios citados. “Nunca entre las tres ciudades se ha hecho un estudio vial ni una estrategia que ponga sobre la mesa nuevas vías de acceso. Durán tiene prácticamente como salida solo el puente de la Unidad Nacional. La Puntilla tiene todos sus puentes congestionados. ¿Qué están esperando para dar luz verde a un megaproyecto? ¿Qué están esperando para activar el transporte fluvial?”, alertó Cajape, también arquitecto, que criticó además que Guayaquil priorice el cemento y no las áreas verdes. “Si los puentes no tuvieran tanto espacio muerto, sin árboles, sin vida, no serían una guarida para nadie”.

Para acceder a esa área tuvieron que hacer un hueco con un aparato operado manualmente, en el costado de los carriles que van de norte a sur. Christian Vinueza

Alvarado, de igual forma, hizo énfasis en que los gobernantes actúan por su cuenta y sin un norte. “Lamentablemente, las tres ciudades se han levantado sin tener en cuenta nunca el bienestar. Se ha gastado tanto en obras que han podido esperar y nadie, a la fecha, se ha preocupado por la movilidad, la sombra, el ciclista, el peatón, el transporte multimodal”.