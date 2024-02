“La lluvia no ahoga a La Puntilla, lo hace su pésima planificación”

Un día después de que las calles de La Puntilla, en Samborondón, se convirtieron como cada invierno en un río; entre los residentes predominaba todavía la rabia de ver como, sin importar cuántos años o administraciones municipales pasen, el lugar se continúa inundando.

Lluvias en Guayas: Tramos anegados en La Puntilla y cortes de luz en La Aurora Leer más

No podían creer que con la lluvia que cayó sobre la localidad la tarde del pasado 20 de febrero, otra vez, las vías de ingreso y salida a Ciudad Celeste, a la zona de Entre Ríos y Los Arcos, permanecieron con tal cantidad de agua que se formaron una especie de olas; que obligó a los conductores a reducir la marcha, lo que generó un tráfico descrito como “infernal”.

“Ciudad Celeste está a punto de hundirse, se puede hasta nadar. Son diez años, una década como mínimo, que pasa exactamente lo mismo; y no hay una solo autoridad que haya pensado en la bendita planificación. Ni el alcalde actual, Juan José Yúnez; ni su padre, José ‘Coco’ Yúnez, que estuvo en la Alcaldía por 20 años, tuvo la intención de ordenar a esta ciudad. Una simple vía larga es lo que seguimos teniendo en una extensión de 10 kilómetros. No hay vía alterna, ni calles transversales. Es una desgracia lo que vivimos”, señaló Daniel Ocaña, residente de Ciudad Celeste, quien atribuyó el hecho de que La Puntilla “se halla convertida en Venecia” a la falta de obras preventivas ejecutadas.

Es cuestión de tiempo para que a los Yúnez les pase factura toda La Puntilla. Y es que entre el kilómetro 1 y 9, el sector sigue creciendo urbanísticamente y a pasos agigantados, manteniendo el mismo sistema de alcantarillado viejo, paupérrimo y con un obsoleto drenaje de aguas lluvias y servidas. Isra.

@Israfil4O, usuario de X



Ciudad Celeste. No es la primera vez que el acceso a esta urbanización, cerca de Plaza Batán, se inunda. Los habitantes denuncian que todos los años se repite el problema siempre en esta época. FREDDY RODRÍGUEZ

El Municipio de Samborondón promete acciones ante problemas de Entre Ríos Leer más

Como Ocaña, son decenas de votantes que opinan lo mismo y apuntan su queja a la indiferencia que, dicen, hay por parte de la Municipalidad para resolver temas prioritarios. Y es que si bien el primer edil aseguró que la inundación se dio porque el cantón soportó 4 veces más la cantidad de agua esperada (un total de 118 milímetros), para las familias ese no fue ni será el origen del problema.

🚨 Frente a las intensas lluvias registradas en Samborondón, informamos que el alcalde @juanjoseyunez activó el contingente de la Alcaldía, conformado por más de 200 personas, para que estén desplegadas en el territorio atendiendo a la ciudadanía. #COECantonal #Samborondón pic.twitter.com/J3qEkd73VU — Samborondón (@MuniSamborondon) February 21, 2024

“La lluvia no ahogó a La Puntilla, lo hizo la pésima planificación municipal que existe. El alcalde pudo haber hecho algo. Mejorar el sistema de drenaje, poner en práctica un plan de desfogue de agua... Si no hubiese rellenado de tierra tantos terrenos para urbanizarlos, otra sería la situación. Aquí el problema ha sido el exceso. Dicen que Samborondón es el futuro, pero si sigue como está, nuestro futuro será apocalíptico”, pensó el residente e ingeniero civil Ricardo Alvear, al hacer énfasis en que no se debe esperar un día más para construir una vía alterna que descongestione al sector.

Que si no ha sido la prioridad hasta ahora, pues debe ya serlo, dijo. Que con o sin invierno, con o sin la llegada de El Niño, rodar por la vía Samborondón implica perder de 1 a 2 horas atascado, y eso “no es digno”, ni está dispuesto ya a soportarlo.

La Puntilla. En las denominadas horas pico, el tráfico vehicular en La Puntilla se vuelve un ‘infierno’ para quienes ingresan o salen del sector. MIGUEL CANALES

La frustración por las promesas incumplidas crece en La Puntilla Leer más

Pero sobre este pedido, que con el pasar de los años toma fuerza entre los ciudadanos, Yúnez, que aseguró a EXPRESO que en relación con las lluvias se están haciendo obras emergentes y a corto y mediano plazo, argumentó que la ruta alterna no es viable por el costo que tendría.

“Se la puede hacer, pero con dinero. Y a no ser que venga el Gobierno central y nos ayude a construirla, podríamos pensar en ello. Sin embargo, y teniendo en cuenta que no se puede hacer aún ni el Quinto Puente, veo la opción complicada”, justificó, al señalar que si hay atascos en La Puntilla es porque las familias que habitan en la parroquia La Aurora, en Daule, optan por rodar por la vía Samborondón y no por el puente que conecta a La Joya con la Narcisa de Jesús, en Guayaquil, que es la vía alterna que se construyó precisamente para oxigenar las principales arterias del Gran Guayaquil.

Varias calles de Samborondón aún inundadas… pic.twitter.com/8BQj4k99Iy — Carlos Vera (@CarlosVerareal) February 21, 2024

(Lo invitamos a leer: Aguiñaga responde a Aquiles Álvarez: "(El país) espera más de la clase política")

“Por la vía Samborondón a diario circulan 110.000 vehículos y 70.000 corresponden a Daule. Ellos toman nuestra ruta como vía de paso, cuando deberían tomar la otra. Quizá lo hagan porque acá hay más seguridad o creen que está más bonita... En fin, es lo que pasa”, aclaró.

Medida. En la zona de Plaza Batán, el Municipio ha instalado bombas sumergibles, como medida emergente, para desfogar el agua.



En relación con el invierno, Juan José Yúnez dijo que cerca de Plaza Batán se está construyendo una tubería colectora de aguas lluvias que permitirá que todas esas aguas retenidas en el área, desemboquen en el río Daule y ya no en el Babahoyo; y asimismo, para este año, se levantará una estación de bombeo más grande y permanente, cerca de un canal en la avenida León Febres Cordero, que permitirá desfogar también las aguas.

La Puntilla puede demandar si paga la tasa de seguridad y no recibe el servicio Leer más

Sobre por qué este tipo de obras no se ejecutaron, por ejemplo, el año pasado que ya se advertía de la llegada de El Niño o de un invierno severo, Yúnez atribuyó la “acción tardía” (como denominan al proceso de los trabajos algunos habitantes) a la falta de presupuesto. “El Gobierno nos sigue adeudando asignaciones presupuestarias, pero vamos trabajando...”, replicó.

Pero para las familias, esas explicaciones no son suficientes. “La Alcaldía ha tenido suficiente tiempo para resolver un sinfín de problemáticas. Todo está en priorizar. Y seamos sinceros, en La Puntilla faltan obras. Y no me refiero solo a las soluciones viales que urgen, sino a que tampoco tenemos aún parques públicos, ni espacios públicos destinados al arte, al reencuentro vecinal, o calles en buen estado... Hay deudas pendientes y muchas”, se quejó Josué Mirabá, habitante del sector de El Tornero.

Para leer más información de este tipo, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!