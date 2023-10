La frustración por las promesas incumplidas crece en La Puntilla

Con imágenes en mano, mostrando lo ofrecido en campaña electoral por el alcalde de Samborondón, Juan José Yúnez, Fernando Huamán, residente de La Puntilla, muestra su indignación y las diferencias que hay entre lo prometido y lo que se vive actualmente. Huamán conversa con EXPRESO y demuestra su frustración al ver que la mayoría de lo proyectado y ofrecido por el Municipio no se ha cumplido.

Las mejoras en las carreteras, las zonas comerciales, las vías residenciales y la construcción de más soluciones viales fueron algunos de los ofrecimientos que habría planteado Yúnez, en enero pasado, a los líderes de las ciudadelas del sector; sin embargo, para muchos residentes las promesas quedaron en el olvido.

“Todo fue mentira, pura promesa de campaña para que votemos por él y luego de eso ya se olvidaron de todo y no trabajan en lo que dijeron. Ya han pasado más de seis meses y no se ve nada, ni un adelanto. Nos sentimos engañados”, dijo decepcionado Huamán, directivo de La Puntilla, quien aseguró que en el ofrecimiento no se detalló cuándo ni cómo se haría todo, pero ahora ve todo más lejano de que se haga posible.

Así ofrecieron que estarían las vías de La Puntilla CORTESÍA

“Preocupa mucho el estado de las vías de La Puntilla. Hay un uso ineficiente de los espacios. Hay discrepancias entre las promesas realizadas durante cada campaña en el Municipio y la realidad que enfrentamos. Aquí se demuestra que las avenidas, en lugar de reflejar la visión de una autopista en Miami, presentan condiciones que dejan mucho que desear”, reclama Fabián Alarcón mientras camina por una vía que está llena de polvo en la avenida principal de La Puntilla.

“La problemática no se limita al estado de las carreteras y la falta de mantenimiento, sino que también incluye el mal aprovechamiento de los espacios disponibles en las avenidas. Estamos hablando de solo dos carriles en cada dirección para un tramo de 10 kilómetros, lo cual contribuye al caos del tráfico diario”, analizó indignado Alarcón.

Sobre las promesas viales, Wellington Parrales, residente de Ciudad Celeste, recuerda que meses atrás se realizó el ofrecimiento de una solución vial en la ciudadela, pero hasta la fecha no se ha hecho nada al respecto. “El tráfico en Ciudad Celeste es caótico a diario y nos prometieron un puente. Esa era una gran idea, pero ya ha pasado el tiempo y no han hecho absolutamente nada”, dijo molesto Parrales, quien se lamenta de haber votado por Yúnez. “Teníamos confianza en que el hijo mejoraría Samborondón, pero la situación está peor”, se lamentó.

Otro de los reclamos de los residentes es la falta de atención en las zonas comerciales y su orden. Por ejemplo, los comerciantes de Entre Ríos reclaman que la forma en la que se trabaja no es como se ofreció. “Nos mostraron un proyecto de Primer Mundo, con zonas peatonalizadas y una estructura bien elaborada al estilo europeo, pero no es nada de lo que se ofreció”, manifestó Parrales. EXPRESO tuvo acceso a imágenes del proyecto que fue mostrado y pudo constatar que la realidad es muy diferente a la expectativa realizada.

“No hay transformación en esta avenida. La promesa es que no habría carros parqueados y como puede ver ahora hasta el Municipio cobra por eso. Según el render (imágenes), todo debía ser diferente, pero no. Otra mentira más de Yúnez y su Municipio”, reclamó Alberto Samaniego, propietario de un negocio.

EXPRESO solicitó una entrevista con el alcalde Juan José Yúnez, para conocer en qué estado se encuentran esos proyectos y cuándo se ejecutarían las obras ofrecidas, pero hasta el cierre de esta edición su equipo de Comunicación no concedía la cita.

En campaña nos prometieron muchas cosas, pero parece que solo era para ganar el voto porque no lo cumplen. Hay frustración en los residentes de La Puntilla. Fernando Huamán

​ciudadano.

Pero las críticas no solo caen por lo que sucede sobre tierra. También hay asuntos pendientes del Municipio en la ría.

“Se han visto muchos casos últimamente en que la delincuencia ingresa hasta por esa zona. Por eso también pedimos más guardianía marina a quien corresponda, pero el alcalde hace mucho anunció que él se encargaría también de nuestra seguridad, pero no ocurre”, comenta Danilo Paz, residente de Aquamarina, donde ya se han reportado robos por esa vía.

En La Puntilla y ante esta situación, los mismos residentes han buscado soluciones con sus propios recursos. “Se ha desarrollado un sistema de seguridad para la rampa de embarcaciones, que consta de 294 kilogramos de acero y tiene una altura de 3 metros. Este sistema se ha implementado con el objetivo de garantizar la seguridad del club y prevenir la entrada de embarcaciones no autorizadas en el muelle o la rampa”, detalló Huamán con orgullo, sobre lo que se encuentran realizando ante “la inoperancia del Cabildo”, insiste.

A esta situación se suman los problemas ya conocidos y más reclamados en el sector, como la falta de parques, el intenso tránsito vehicular, la falta de seguridad y hasta falta de lugares de recreación.

