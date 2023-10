La Puntilla, otra víctima de la cochinilla

Tal como lo ha contado EXPRESO en una serie de reportajes, la cochinilla es un mal que ataca a miles de árboles en Guayaquil; sin embargo, el problema no solo ocurre en esta ciudad, sino también en La Puntilla, una de las zonas más exclusivas del cantón Samborondón, en la provincia del Guayas.

La cochinilla le gana terreno al deporte en el parque Ramón Unamuno Leer más

Residentes de distintas urbanizaciones piden a las autoridades más atención a las especies, que cada vez lucen más desmejoradas.

“Es alarmante que esta problemática afecte no solo a La Puntilla sino a todo el cantón. Entiendo que en ocasiones puede haber falta de conciencia pública al respecto, pero debe haber más esfuerzos para que no continúe afectando a nuestras áreas verdes”, opina Fernando Huaman, residente de la ciudadela La Puntilla, quien sostiene que el problema ocurre en muchas urbanizaciones de la zona, lo que está generando un ambiente de penumbra.

En el redondel de La Puntilla también se ve el problema CORTESÍA

Durante un recorrido, se evidenció que en las ciudadelas Biblos, Río Grande, Ciudad Celeste e incluso en el redondel al ingreso de La Puntilla existen especies secas y afectadas.

340 parques del sur son intervenidos para evitar el avance de la cochinilla Leer más

“Nosotros tratamos, buscamos darle mantenimiento, pero eso no es suficiente. El Municipio de Samborondón también debe preocuparse por el estado de sus árboles. Aparte de que no hay parques, las pocas áreas verdes que tenemos no son bien mantenidas”, dijo molesto Ernesto Valenzuela, residente del sector.

En Guayaquil hay cerca de 20.000 árboles afectados por la plaga que se extiende a gran parte de la ciudad.

¿Quieres buscar más información de la comunidad? INGRESA AQUÍ