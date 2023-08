La delincuencia le toma el pulso a la seguridad en El Tornero

Es domingo y el panorama en el sector de El Tornero, en La Puntilla, es desolado, apenas unas cuantas personas caminan por los exteriores de las urbanizaciones. De repente, esa ‘tranquilidad’, que no es otra cosa que el temor a salir y ocupar el espacio público por temor a ser asaltado, se ve alterada por un grupo de delincuentes que ingresan con armas de grueso calibre, burlando la seguridad de una de las ciudadelas y llegando hasta la villa 17 para llevarse los artículos de mayor valor de la vivienda de Jimmy, quien relata, solicitando se mantenga en anonimato su identidad (como lo pide el resto a EXPRESO), la amarga experiencia que vivió en su casa.

“Fue horrible, pensé que me iban a matar con todos esos fusiles con los que llegaron. Gracias a Dios, estoy vivo. Sin duda, estudiaron meses cómo entrar aquí, es lo único que se me ocurre. Estamos aterrados. Ya no hay vida”, relata aún con la voz temblorosa la víctima del asalto que vivió hace apenas unas semanas. Te invitamos a leer.

Tal como lo ha contado EXPRESO en una serie de reportajes, La Puntilla (Samborondón), una de las zonas de mayor plusvalía del Gran Guayaquil, se ha visto afectada por los constantes robos a sus residentes. Sin embargo, ya no solo son los robos a los transeúntes o conductores al interior de sus vehículos los que se reportan. En El Tornero, donde se levantan alrededor de 20 complejos habitacionales, los asaltos en las viviendas se han multiplicado, pese a que hay garitas, guardianía privada y comunicación permanente entre los residentes.

Jimmy no quiere dar mayores detalles por miedo a las represalias y pide insistentemente en que no se coloque su nombre real ni la urbanización donde residía. Hoy se ha ido de ese lugar. Apenas se anima a confesar que el robo que sufrió supera los $ 10.000 y que solo se le llevaron dinero en efectivo y artículos tecnológicos, pero no los electrodomésticos de su vivienda, por lo que considera que “la sacó barata”, pese a la pérdida y al gran susto que pasó, que fue lo peor, advierte.

La cifra 29

robos a viviendas

se registraron en los 6 primeros meses de 2023, según datos de Fiscalía.

EXPRESO conversó con decenas de residentes de las distintas urbanizaciones de El Tornero y la mayoría coincidió en que los delincuentes le han “tomado el pulso” a los moradores de la zona y al trabajo policial. “Los robos a viviendas han sido mayormente los domingos entre las 14:00 y 18:00. Es la hora donde las personas están en casa descansando y la policía no transita, ellos aprovechan y se meten a las viviendas”, dijo Anie, otra de las residentes que denuncia a EXPRESO haber sido testigo de cómo la delincuencia burla la seguridad.

“Supuestamente, existe el plan de ‘Samborondón seguro’, pero de seguro no tenemos nada, porque los robos han incrementado en vez de disminuir. Se vive en zozobra. No sabes en qué momento el ladrón puede ir a casa a tocar la puerta”, dijo indignada la ciudadana.

Operativos. Las autoridades realizan esporádicos operativos en la zona. No obstante, los robos incluso se han incrementado. Hay queja ciudadana. JUAN FAUSTOS SANDOVAL

Según cifras de la Fiscalía General del Estado, los asaltos han venido aumentándose a lo largo de los años en el cantón Samborondón. En los seis primeros meses de 2020 se registraron 50 robos, para el 2021, la cifra creció a 66; en el 2022 dio el salto a 91 y en el primer semestre de este 2023 ya son 108, dejando ver que en solo 3 años la cifra de asaltos se ha duplicado. Sin embargo, la particularidad de 2023 es que 29 robos han sido a viviendas, lo que explica tantas denuncias recibidas. Y aun así, advierten los habitantes de La Puntilla, la cifra no es real: nadie denuncia por lo engorroso que es el proceso y por la escasa que es la ayuda, denunciaron.

“Yo viví en El Tornero, pero me fui del sector porque no aguanté ver cómo dormía y me despertaba con miedo. He puesto mi vivienda en alquiler, a mi casa se metieron en junio. Hoy vivo en Quito, tampoco puedo decir que estoy bien, pero creo que me siento con algo más de calma. Ni la Policía ni la Alcaldía hicieron algo por mejorar nuestra convivencia. Y me duele, porque en predios sigo pagando más allá que acá, y en la capital vivo en un reconocido valle”, señaló la guayaquileña Viviana Zevallos.

Fue horrible, pensé que me iba a matar. La inseguridad escaló, no estamos protegidos por nadie. residente y victima de la delincuencia

Se ha mejorado la seguridad en la urbanización. Se ha invertido $ 30 mil, pero no nos sentimos seguros. residente de El Tornero

Frente a esta situación, EXPRESO le consultó al Municipio sobre las acciones que se realizan para disminuir las cifras en El Tornero y las zonas críticas de La Puntilla, pero no hubo respuesta.

A través de un comunicado de su equipo de Comunicación, en un mensaje vía a WhatsApp, la Alcaldía se limitó a decir que tras la reunión que tuvo el alcalde Juan José Yúnez con el presidente Guillermo Lasso, se acordó que se enviará un 50 % más de agentes al cantón. Que en número, cuánto representa aquello y qué cantidad irá destinada a la zona ahora afectada, es una respuesta que sigue sin contestación.

Debido el silencio de las autoridades y el miedo en la comunidad, los mismos residentes se han organizado para dar soluciones. “Tenemos un chat comunitario con la mayoría de residentes de El Tornero, si vemos algo raro de inmediato anunciamos para estar alerta”, comenta Anie.

El detalle Miedo. Los residentes de El Tornero aseguran estar cansados de vivir en zozobra por los constantes robos en las viviendas.

En otra urbanización, cercana a la Universidad de Especialidades Espíritu Santo (UEES), los moradores han instalado más de 30 cámaras, nuevas puertas enrollables y blindado todos sus vidrios para evitar que la delincuencia logre ingresar. En otros puntos analizan, si la urbanización lo aprueba, elevar la altura de la cerca.

“Hemos decidido mejorar todas las medidas y contratar una empresa que nos brinde el servicio. Aquí también hubo un robo millonario hace un mes y se cree que el asalto se hizo de adentro hacia afuera, por eso se realizan todos los cambios”, comentó Mauro, quien detalla que se ha invertido alrededor de $ 30.000 en seguridad, pero aun así no se siente seguro ni en su propia vivienda.

La palabra miedo es la que más se repite entre los denunciantes que apuntan al Gobierno y al Municipio de Samborondón como los responsables de permitir que la situación avance. “Desde el inicio se tuvo que cortar de raíz estos ataques. El Tornero está en la mira de la mafia”, lamentó la víctima de uno de los delitos.