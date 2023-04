Preocupados, meditabundos, en silencio y con rostros de evidente tensión, así se vivió la reunión por la seguridad de Samborondón que se realizó en el auditorio de la Universidad Espíritu Santo en La Puntilla, el pasado jueves. Esto como medida ante los continuos robos registrados en las últimas semanas.

Los delincuentes también llegan ‘a domicilio’ en La Puntilla Leer más

Tal como lo ha venido contando EXPRESO, La Puntilla ha pasado de ser una de las zonas más exclusivas del Gran Guayaquil, a convertirse una zona donde también roban, asesinan y hasta se meten a las casas en cualquier momento del día para atracar. De hecho, en los primeros 100 días del año se han registrado 6.840 actos delincuenciales, es decir un promedio de casi 70 robos diario, una cifra que obligó a los distintos gremios ciudadanos del cantón a reunirse para buscar una solución que acabe con esta complicada situación.

“Estamos muy preocupados por la seguridad de Samborondón, es por eso que buscamos tener esta reunión para escuchar los requerimientos de la sociedad civil, trabajar y encontrar soluciones de estos problemas”, dijo el alcalde Juan José Yúnez, quien a su llegada a la reunión dejó claro el criterio de lo hecho por el Gobierno Nacional con respecto a la seguridad.

“En este momento se necesita un liderazgo real, acciones concretas y verdaderas. La delincuencia la debemos combatir todos para que los ciudadanos nos podamos sentir seguros, queremos dejar de sentir el terror”, expresó, añadiendo que se busca que en los próximos días exista el incremento de patrullajes, trabajo mancomunado con otras entidades que brinden seguridad.

2. Operativos. Se espera que en los próximos días se incrementen los operativos, así como la cantidad de efectivos policiales en el cantón Samborondón. JUAN FAUSTOS

A la reunión, además, asistieron representantes de ganaderos, agricultores, sacerdotes, urbanizaciones, la academia, e instituciones de control y de la sociedad civil.

Inseguridad en La Puntilla: la ‘pesadilla’ empezó hace menos de dos semanas Leer más

Paola Rivera, representante del gremio de corredores de Bienes Raíces, se mostró preocupada por la situación. “Esta es la zona de mayor plusvalía y no puede ser que estemos sufriendo esta clase de actos delincuenciales en las urbanizaciones”, respondió a cerca de lo sucedido hace pocos días en una ciudadela privada en El Tornero.

“Se debe tener más camionetas de la Policía para que haya un mejor patrullaje, mejorar la iluminación en algunas zonas, usar drones para monitorear las urbanizaciones y elegir bien a quién se le alquilará en las urbanizaciones. Los corredores somos el primer filtro para la seguridad”, propuso Rivera, quien llevó un documento con más de 13 puntos para mejorar en materia de seguridad, donde pide más atención, especialmente para la zona Tornero y Manglero.

“Necesitamos más patrullaje, con o sin toque de queda estamos olvidados y como acá hay urbanizaciones un poco metidas, nadie sabe cuándo te roban. Nos fuimos de Guayaquil por la inseguridad y acá ya estamos igual”, se quejó Alan Kjiner, un residente y empresario de La Puntilla.

El toque de queda no está funcionando, igualmente siguen existiendo atentados en la madrugada. Las medidas son un garrotazo al sector del turismo y diversión. Ramiro Viteri

​propietario de una discoteca.

Para Ramiro Viteri, propietario de una reconocida discoteca en La Puntilla, las medidas tomadas por las autoridades deben ser modificadas, ya que hasta el momento no han dado resultados y han perjudicado a los empresarios. “Esto es un garrotazo más al sector del turismo y diversión. Es una medida que no ha funcionado antes, no funciona ahora y no lo hará nunca. Hay atentados toda la madrugada y los perjudicados somos la gente honrada que busca salir adelante. Este Gobierno nos quiere matar”, dijo enérgico Viteri en referencia al toque de queda.

Juan José Yúnez: "Hemos pedido reiteradas veces a la Policía tener más oficiales" Leer más

Luego de la reunión, la Alcaldía de Samborondón comunicó a EXPRESO que entre los puntos que se trataron están: que las Fuerzas Armadas se unan al trabajo por la seguridad, además que la Policía Metropolitana brinde patrullajes en las zonas críticas y coordinar con la Comisión de Tránsito del Ecuador para realizar operativos para detener a los vehículos que circulan sin placas o infringiendo la ley.

Por su parte, el mayor Cristian Granizo, principal de la Policía Nacional en el Distrito Samborondón, afirmó su compromiso para brindar seguridad a los residentes. “Tenemos 136 policías desplegados a lo largo del distrito Samborondón en tres UPC. Aun así vamos a reforzar todavía más los controles, esperando contar con la colaboración de la sociedad civil”, finalizó Granizo.