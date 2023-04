Tras los delitos cometidos en la urbanización Entre Olivos, en La Puntilla (Samborondón), el alcalde Juan José Yúnez, emitió un comunicado la noche del pasado 11 de abril; 24 horas después de lo ocurrido.

En el documento, enviado a esta Redacción, el primer edil de Samborondón rechazó los actos cometidos y aseguró que ha pedido desde hace una tiempo atrás respuestas a la Policía.

La Alcaldía de Samborondón impulsa el trabajo mancomunado de las instituciones encargadas, la academia y la ciudadania en general para continuar los esfuerzos para mantener la paz y la tranquilidad de todos. #PlanSamborondónMásSeguro pic.twitter.com/z6epJcCfTL — Samborondón (@MuniSamborondon) April 11, 2023

"Como Alcaldía, hemos solicitado en reiteradas ocasiones a la Policía Nacional incrementar el número de oficiales asignados a la ciudad, para reforzar los patrullajes y mejorar los tiempos de respuesta frente a emergencias. En lo que va de 2023, el Centro de Monitoreo y Vigilancia de Samborondón (CMVG) ha atendido más de 1.000 incidentes, entre los que destacan más de 300 activaciones del botón de interconexión de las urbanizaciones de La Puntilla; y 135 activaciones de las alarmas comunitarias de la cabecera cantonal y Tarifa", indicó.

Yúnez, que aseguró que el CMVG cuente ya con agentes de la Policía, como publicó EXPRESO meses atrás, indicó además que ha puesto a disposición de la entidad 350 dispositivos tecnológicos que ha permitido acudir a las emergencias en tiempos oportunos.

Es evidente que no es suficiente, la seguridad se ha ido degradando y Samborondón está perdiendo una de sus ventajas más importantes. Xavier Zavala Egas,

​ciudadano

Sin embargo, pese a lo dicho por el alcalde, para la ciudadanía Samborondón requiere de un plan integral que se ejecute a la par con Guayaquil, Daule y Durán.

"Está claro que los 4 cantones, unos más que otros están sufriendo por los sicariatos, la violencia y el delito común. Si entre los 4 cantones no hay un plan integral, está fregado que haya una solución más fuerte. Si no trabajan juntos habrá entonces fugas. Los crímenes continuarán y los afectados serán solo las familias, el comercio y los turistas", indicó Daniel Guzmán, habitante de Entre Ríos.

El robo cometido en 3 de 5 viviendo de Entre Olivos levanta las alarmas de la comunidad, y no solo por la forma en que atacaron: con más de 10 hombres completamente armados que maniataron a un guardia, sino porque desde hace 13 días, el sector ha sido el protagonista de otros dos hechos violentos.

El primero de ellos ocurrió el pasado 29 de marzo en el centro comercial Plaza Lagos, cuando un sujeto asesinó a tiros a un hombre de 19 años.

Reportan sicariato en centro comercial de la vía a Samborondón - https://t.co/8yTWXLNIPK

mas info en: https://t.co/i8XaIR8q1I — Central de Noticias Ecuador (@NotiCentralEC) March 30, 2023

Seis días después, el 4 de abril, en la urbanización Santa María 2, varios sujetos en un vehículo trataron de asaltar una vivienda. El robo se frustró porque los residentes lo impidieron.

Este tipo de acciones a la comunidad les demuestra solo una cosa. "Que estamos desamparados", se queja Ronald Avilés, de Ciudad Celeste.

"La vida se ha perdido en todas las ciudades. No hay forma de respirar algo de paz. Ahora las zonas que antes eran concurridas están apagadas. De a poco el comercio se va reduciendo, la gente ya no sale. A la larga, tendremos calles vacías. Sin vida. Sin nada. Si no se actúa hoy, lo perderemos todo", sentenció el ciudadano.