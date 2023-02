El pasado 5 de febrero, con un 64 % del total de los votos, según la página del CNE, Yúnez Nowak fue reelecto como alcalde de Samborondón. En esta, su segunda administración, EXPRESO dialoga con él para saber hacia dónde apunta su plan de trabajo y qué prevé hacer para mitigar los efectos de problemáticas que aún no han podido ser solucionadas, como los eternos embotellamientos y la falta de espacios públicos que faciliten la convivencia.

Tiene 4 años más para solucionar uno de los principales problemas que aqueja a La Puntilla, el tráfico. ¿Cómo lo hará y cuándo?

Estos 4 años que se vienen son para nosotros la consolidación de la administración de este Samborondón del futuro del que antes ya he hablado, y esa consolidación viene con soluciones viales dentro del Máster Plan vial. Para ello, hemos diseñado ya una planificación para las obras a corto, mediano y largo plazo para toda la avenida principal. Esto incluye la ampliación de la vía en los tramos permitidos, el mantenimiento adecuado y obras grandes, como las soluciones viales cerca de Plaza Batán, por Ciudad Celeste, donde habrá un puente que permitirá que los cerca de 90.000 vehículos que por allí transitan todos los días, puedan hacerlo con fluidez.

Pero, ¿será suficiente? Porque los atascos no solo se reportan en ese sitio...

En el sector de Los Arcos, donde circulan alrededor de 36.000 vehículos, habrá además un intercambiador. Todo eso será de ayuda. Ahora estamos ejecutando los estudios de ingeniería a detalle de la obra de Ciudad Celeste, que terminarán en abril. Desde ya estamos gestionando conseguir créditos blandos desde afuera que nos permitan desarrollarla, para iniciar la licitación, si todo sale como planeamos, a finales de este año.

Pero hasta que la obra llegue, los embotellamientos seguirán...

No necesariamente. Con los retornos continuos han mejorado considerablemente los tiempos de traslados. Lo que nos tomaba 20 minutos, hoy toma 8, y aún así eso mejorará con la ampliación que vamos a hacer, que será una de nuestras primeras acciones.

Hay residentes que plantean construir una vía adicional y paralela que colinde con las ciudadelas que miran al río Daule, y se empalme incluso con un puente aledaño al de la Unidad Nacional. Podría funcionar…

Pero para el Municipio sería extremadamente costoso. Una obra así costaría cientos de millones de dólares. Si el Gobierno Nacional lo hace, bienvenido sea, pero lo veo poco probable. Si hablo de soluciones es porque ya han sido estudiadas, socializadas y son financieramente posibles. Yo no quiero mentir, no lo voy a hacer, y lo real es lo que le he dicho que vamos a hacer, y que sí va a mejorar el problema del tránsito. Además que vamos a seguir haciendo obras complementarias que inviten al habitante a caminar, a guardar su carro.

¿Terminarán el circuito de la ciclovía?

Sí, haremos más kilómetros de ciclovía y seguiremos sembrando más y más árboles hasta formar esos corredores verdes que permitan dar la sombra que la ciudadanía requiere. Tendremos más sambo trolley. Ahora tenemos 4, pero vamos a tener 5 buses de transporte público de ese tipo más. Habrá un trabajo integral.

La Puntilla. En las denominadas horas pico, el tráfico vehicular en La Puntilla se ha vuelto un infierno por años. Este año, con obras pequeñas y macro se prevé aminorar el problema. MIGUEL CANALES

¿Serán las que ha citado las obras macro en su gestión?

Serán parte de ellas. Para mí, sí, son importantes los intercambiadores; pero lo son más todavía las inversiones que estamos haciendo para repotenciar, por un lado, las plantas de agua potable en Samborondón; y para construir la nueva planta potabilizadora de La Puntilla, que será ya propia y que garantizará el líquido vital para los próximos 40 años. Ya no compraremos agua, tendremos independencia total del servicio.

Me reuniré con los alcaldes electos de Daule, Durán y Guayaquil para trabajar. Aquí no hay bandera política, las elecciones ya pasaron. Me reuniré con ellos porque hay planes que se pueden trabajar en conjunto. Por ejemplo, en vialidad, seguridad, turismo...



Los habitantes han cuestionado en más de una ocasión la falta de planificación en Samborondón. Ahora en la entrevista está hablando de ella. ¿Está corrigiendo errores o llenando vacíos que no pudieron ser cubiertos?

A ver, nuestra administración estuvo marcada con 4 ejes fundamentales: planificación, innovación, seguridad y sostenibilidad. Planificación, por lo tanto, la hicimos. Parte de ello es el Máster Plan que hemos venido desarrollando. Sabemos dónde estará la zona residencial, comercial, para espacios públicos. Posiblemente yo ni esté en la Alcaldía cuando todo esto se vea, pero lo estoy dejando planificado.

Y dentro de esa planificación cuándo estará listo el parque público que sus votantes anhelan. No todos quieren vivir entre las cercas de sus residencias.

Sabemos que la gente lo quiere y por eso mismo asumimos la competencia del Parque Histórico. Pero el Parque Bicentenario, que será de 3 hectáreas, estará listo este año. El 65 % de todo el espacio será de áreas verdes y en él habrá solo árboles autóctonos.

¿Qué pasará con la seguridad? Tiene un centro de monitoreo, pero no hay policías.

Esta semana se lo pondré a disposición del comandante general de la Zona 8. Sabemos que la Policía no puede tener de la noche a la mañana 350 agentes en la calle, pero ya tenemos 350 dispositivos que están conectados a nuestro centro y muestran la realidad de esos espacios. Con eso es menor personal, incluso un agente, el que puede monitorear y dar la voz de alerta en caso de emergencia. El centro está ahí, listo para ellos. Pero mientras tanto, seguiremos aportando con tecnología. Ahora instalaremos dispositivos de seguridad en todo el cantón, en absolutamente todo, además de cámaras en la cabecera cantonal y en las entradas y salidas de la ciudad y límites con nuestros cantones

Este año un bote a todo terreno patrullará de forma permanente las riberas del Daule y del Babahoyo. Lo hará las 24 horas, sin importar si llueve o no, si hay troncos o lechuguines. El patrullaje será completo.



¿Con qué tipo de proyectos contempla que Samborondón atraiga al turista? Tiene centros comerciales, plazas, corredores gastronómicos, tiene río, pero no es un imán para el visitante.

Con la regeneración del Buijo Histórico entendimos la importancia del turismo interno. La calidad de vida mejoró en el lugar y los visitantes se concentran allí. Eso es fabuloso. El Buijo fue declarado ‘Pueblo mágico’ por el Ministerio de Turismo, y ahora con un fin similar vamos a poner en práctica el proyecto ‘Barrios mágicos’ para recuperar la vida de barrio. Vamos a darle toda la importancia que amerita a los parques grandes y pequeños, a obras que puedan hacerse cerca del río y enlacen a las familias. También miraremos a los cerros de Samborondón. Haremos una glorieta en ellos y rutas para hacer senderismo. El proyecto ya lo estamos desarrollando.