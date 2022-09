Las necesidades de La Puntilla motivaron la creación de la Asociación de Presidentes de Urbanizaciones de Samborondón, que está en proceso de obtener personería jurídica. La agrupación está integrada por los presidentes de 40 ciudadelas. Elizabeth Tello, Carlos Luis Barcos, Alexis Méndez de Aguilar, Julio Segura y Byron Sanmiguel la lideran y apuntan a velar para que nadie vulnere la zona.

Sanmiguel, también presidente del Directorio de Propietarios de Manglero Vista, máster en Seguridad y doctor en Educación, da detalles de lo que han logrado a través de esta unión; que además ha generado una serie de beneficios a la convivencia.

Luego de varios años, La Puntilla vuelve a tener una agrupación de este tipo. ¿Qué los motivó a juntarse? ¿La seguridad? ¿El tráfico? ¿La urgencia de libertad?

La seguridad, esta fue la principal razón. Varias urbanizaciones habían sufrido robos, sabíamos que había puntos vulnerables. Había fugas que se debían resolver. Además, cada urbanización trabajaba por su lado, como podía. Ahora decidimos unirnos para hacerlo de forma integral, intercambiando tácticas de lo que nos funciona, y nos ha ido bien. Llevamos casi cinco meses organizados, pero la unión ha logrado ya que nuestro trabajo con la Policía, solo por citar un caso, sea directo.

¿De qué forma?

Las garitas de estas 40 urbanizaciones que estamos hoy trabajando de la mano están interconectadas a la entidad. Las alertas que enviamos no pasan por el ECU-911, son directas. Ocurre lo mismo con el Centro de Monitoreo que se inauguró hace poco en La Puntilla. Es decir, ante el mínimo riesgo de peligro, las administraciones llaman a la central y confirman qué pasa. Hasta ahora, en los robos cometidos, los delincuentes han sido identificados y capturados.

¿La vigilancia es igual en los puntos vulnerables? En el río, por ejemplo, se han dado históricamente los robos.

Soy oficial de Marina y me duele decir lo que diré, pero la Armada no tiene los medios para patrullar en el río. Sé que el alcalde ha comprado lanchas, pero quienes deben patrullarlas son los infantes de Marina. Por eso me reuniré con el comandante general de Marina para llegar a un acuerdo. Adicional a ello, he sugerido a las urbanizaciones que instalen un sistema de monitoreo láser, como el que se ve en las películas, y radares a orillas del río. Eso aplicamos en mi ciudadela y nunca en nueve años hemos reportado delitos. Sin embargo, lo que pasa en tierra no debe ser descuidado. Hay que ser minuciosos al elegir al equipo de seguridad que nos resguarda. El récord policial, la investigación previa, son cosas vitales, pero también lo es tomar decisiones que parecen pequeñas pero ayudan a gran escala. Nos ha funcionado exigir a la compañía que jamás rote a nuestros guardias. Es una forma de crear un nexo, de que se vuelvan familia, lo que aumenta el nivel de protección. Ahora que existe ese diálogo entre los residentes, tenemos acceso a información que nos permite estar prevenidos. Sabemos hacia dónde mirar; entonces sí, hay vigilancia completa. A esto se suman las rondas de los policías.

La unión nos permitió identificar que las fugas venían porque eran los guardias los que apagaban las cámaras y los sensores.



Rondas que, sin embargo, no dejan de ser escasas...

Así es, lamentablemente porque hay apenas nueve policías divididos en tres turnos para custodiar 10 kilómetros. Es una pena que no haya más personal y es una pena que por años ellos también hayan vivido en situaciones deprimentes. Tienen una sola UPC en la parroquia, y no había ni los suficientes colchones, una cafetera o una computadora para llevar los registros como se debe. Estas carencias las hemos cubierto. La realidad debería ser otra...

Sanmiguel fue además del director del Inocar y agregado Naval en Estados Unidos. Además fue expedicionario Antártico. Miguel Canales Leon

¿Y qué harán? ¿Solicitarán más agentes?

¿Cómo hacerlo, si la necesidad la tienen todos? En el cantón se está supliendo esa necesidad con el monitoreo a través de las cámaras instaladas por el Cabildo, y están dando resultado. Lo que he pedido, sin embargo, es que no sea el policía quien resuelva disturbios pequeños o ligados al ruido, eso que lo hagan los metropolitanos. Si hay tan poco personal, la custodia debe ser solo para vigilancia. Y es que ni siquiera en el Centro de Monitoreo hay policías, que es lo adecuado. Hay personal municipal que se contacta con el uniformado cuando identifica la alerta, mas lo ideal es que ambos estén ahí, que el mensaje no se pase de uno a otro. Lo ideal es que no haya más ese divorcio que existe entre los municipios y la Policía.

¿Serán suficientes estas medidas para recuperar la paz?

Lo serán. De hecho, ya la sentimos. No estamos reportando asaltos o hechos violentos como los que se veían. Está el delito que se cometió hace poco en la ciudadela en la que vive el presidente Lasso, pero eso fue fortuito. A la víctima la secuestraron en Guayaquil. En fin, estamos unidos, que es importantísimo. Nos estamos amurallando y, a la par, volviendo a salir, a comer y a trotar con tranquilidad. Somos los ojos de la vigilancia que resguardan a La Puntilla. Hoy somos 40 ciudadelas las unidas, el fin es que seamos 100 o las 149 que hay en la zona.

¿Qué cambios en la convivencia ha generado esta unión?

Estamos creando vínculos. La seguridad nos unió, estamos ya organizando campeonatos, encuentros. Nos estamos conociendo, compartiendo momentos y eso sirve de ejemplo a las nuevas generaciones. Esta unión es fundamental por donde se la quiera ver. Es sobre todo una fuerte presión para el alcalde y las autoridades... Que alguien esté soplándoles la nuca es vital para que sepan que estamos ahí, alertas.

El tráfico es un punto al que le daremos seguimiento, ahora hay un plan. Velaremos por los resultados.



¿En todos los frentes?

Sí, alertas en todos. Y una idea que nos está dando vueltas radica en usar el río, hasta para reducir los atascos. Queremos muelles y a través de lanchas movilizarnos internamente. En Holanda, en Ámsterdam, en Europa en sí, funciona. Le daríamos vida al río. Hacer kayac, remar, sería fabuloso. El tema lo expondremos al alcalde.