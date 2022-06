El tráfico ha sido por años uno de los problemas más graves y que no halla solución en la avenida.

A través de un video colgado en sus redes sociales oficiales, el alcalde de Samborondón Juan José Yúnez indicó que finalmente firmó el convenio con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas para que la avenida principal sea competencia de la Alcaldía.

"Por fin hemos firmado este convenio que nos permitirá hacer inversiones en la avenida Samborondón, y gracias a esto he dispuesto que en las siguientes 48 horas se haga un bacheo emergente en toda la vía. Esta será la primera de muchas acciones que haremos para mejorar su calidad y fluidez", precisó

La medida vial que tapa un agujero pero abre otro en Guayaquil Leer más

En repetidas ocasiones y ante la cantidad de huecos registrados, la falta de pasos peatonales y de aceras inclusivas y mejor construidas, la ciudadanía exigía al Cabildo que pida el traspaso, a fin de que esas obras puedan ejecutarse. "Espero que ahora no haya pretextos, que los trabajos se den a la par de las correcciones viales. Y es que hay que reconstruir los retornos al igual que la ciclovía, que en algunos tramos no es continua o pasa sobre las garitas", señaló el residente Carlos López, de Entre Ríos.

Demanda. Los ciclistas lamentan que, en algunos tramos, la ruta sea demasiado estrecha e insegura. Archivo

Tras la publicación del video de Yúnez, que no duró más 40 segundos, los residentes reaccionaron a la noticia, sobre todo recordando, como López, cuales deberán ser las prioridades. "Señor Yúnez, aplaudo su iniciativa de arreglar la vía y espero que en su plan esté también reparar las calles que desde antes ya son de su competencia, como la arteria principal de Ciudad Celeste que está en pésimas condiciones desde hace mucho tiempo", señaló el residente Rodolfo Aspiazu.

Que ojalá no olviden las obras complementarias como la señaletica horizontal y vertical tan necesaria, y colocadas según los estándares internacionales; que iluminen la ruta de inicio a fin, y que den solución a los malos olores que emanan las zanjas que colindan con la avenida, fueron apenas algunas de los requerimientos.

Intentar salir hacia la avenida Samborondón desde Ciudad Celeste se ha convertido, para los residentes, en un túnel sin salida que no parece hallar la luz. Archivo

Sobre los trabajos de bacheo que dijo, de forma inmediata, realizará, los ciudadanos exhortaron a que los hagan de noche, a fin de que no haya todavía más atascos.

Ciudadano: “Saturada y sin rumbo, La Puntilla me ahoga” Leer más

"Si va a tapar los cráteres que nos rodean, hágalo, pero en la noche para esto no se vuelva aún más caótico. De 22:00 para adelante haga lo que sea. Aquí lo importante es que tipo 6:00 que la mayoría se activa y sale ya a sus trabajos, uno no tenga que esquivar tractores y aplanadoras o tenga que acomodarse teniendo un carril menos. Ya de por sí aquí es tremendo movilizarse. Aplaudo sus ganas de mejorar el entorno, pero hágalo bien. No al apuro", agregó Sonia Calderón, del sector de El Tornero