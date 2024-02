Lluvias en Guayas: Tramos anegados en La Puntilla y cortes de luz en La Aurora 

Las fuertes lluvias que soportó la provincia del Guayas entre la noche del domingo 18 y la mañana del lunes 19 de febrero, anegaron varias vías en diversos cantones.

Uno de estos sitios fue la parroquia La Aurora, en Daule. Pasadas las 20:00 del domingo, un tramo de la avenida de ingreso a varias etapas de la urbanización La Joya se evidenciaron con acumulación de agua.

Los conductores que transitaban por esa zona en sus vehículos lo hacían en forma lenta para evitar accidentes o desperfectos mecánicos. Esto, sumado a los daños en varias luminarias sobre la vía.

@WilsonCanizares a empezado a emular las obras que hizo C. Viteri en #GYE, en este caso las piscinas con olas de uso público, claro que la diferencia está en que Cañizares las ha hecho en la Av. Principal de #LaJoya dando malestar a miles de vehículos que circulan a diario. pic.twitter.com/95q4jE5NdU — Comunidad de La Aurora Daule (@ComunidLaAurora) February 19, 2024

Asimismo, un imprevisto corte de energía eléctrica afectó a varias urbanizaciones ubicadas en la parroquia La Aurora durante más de 16 horas.

En La Rioja, por ejemplo, el ciudadano Santiago Romero indicó que la suspensión del suministro de energía, sin previo aviso, se registró pasadas las 16:00 del domingo.

Andrés Moreno, también residente de ese complejo urbanístico, explicó que hasta las 08:00 de este lunes 19 aún no contaban con el servicio de electricidad.

"No tuvimos luz en toda la noche, con la tormenta no podíamos tener las ventanas abiertas, no pudimos dormir por el calor. Y CNEL no da explicaciones", manifestó Moreno.

En su cuenta de X, la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL) indicó que gestionaban con su personal técnico la normalización del servicio, la mañana de este lunes.

@Andreagcalero Gestionamos con nuestro personal técnico para normalizar el servicio a la brevedad posible. Gracias por su comprensión. — CNEL EP (@CNEL_EP) February 19, 2024

En la parroquia La Puntilla, la fuerte lluvia provocó que quede anegada la vía de ingreso a la urbanización Ciudad Celeste, en el sentido hacia la avenida Samborondón.

El tránsito se tornó lento pasadas las 07:30, con un alto flujo de ciudadanos que en sus vehículos intentaban salir hacia sus lugares de trabajo. Incluso se evidenció que al menos dos autos sufrieron desperfectos mecánicos debido al agua.

Sobre la avenida Samborondón también se registraron atolladeros. Pasadas las 08:30, los vehículos incluso se demoraban entre 40 a 50 minutos para avanzar desde la avenida León Febres Cordero, cerca a la urbanización Matices, hasta el puente que conecta La Puntilla con Sauces 4, en el norte de Guayaquil.

