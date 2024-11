Delincuentes ingresan a ciudadela privada de La Puntilla y asaltan ocho casas  

Aumenta el temor entre los habitantes de La Puntilla, en Samborondón; al enterarse de que en una ciudadela ubicada en el kilómetro 4.5 de la arteria, ocho viviendas fueron asaltadas el pasado domingo 3 de noviembre, durante el feriado. En ellas, según detalla la Policía, no había personas al momento del atraco.

Según detalla a Ecuavisa el teniente Jonathan Peñafiel, jefe de la Policía del subcircuito Samborondón, el guardia de la urbanización fue amarrado por los antisociales que lo amordazaron en la garita para luego ingresar en dos vehículos a la zona residencial. Permanecieron por alrededor de dos horas en el lugar, rompieron las puertas y las seguridades de cada casa y se llevaron todo lo que encontraron a su paso: dinero, cajas fuertes, joyas, electrodomésticos...

La llegada de los ladrones fue captado por cámaras de videovigilancia. En las imágenes se observa que uno de los guardias de la garita fue amedrentado con un arma.

"El tema está ya en investigación, pero lo que conocemos es que los criminales habrían usado el dispositivo de entrada de los residentes (TAG) en uno de los vehículos y habrían exigido el ingreso del otro carro. Los sujetos usaban mascarillas, eran 8 individuos y permanecieron cerca de dos horas en la ciudadela.. Sobre si uno de los residentes o personal interno de la urbanización les facilitó el TAG a los antisociales para ingresar es algo que está ya siendo manejado por el personal de investigación policial", detalla Peñafiel; que asegura que no hubo detonaciones al momento del crimen según lo dicho por el guardia de seguridad.

En redes sociales se han difundido los videos del ingreso de los ladrones, alrededor de las 19:08 del domingo. Además, se han divulgado las imágenes del ataque contra el guardia.

Hasta la publicación de este nota la Policía no registra detenidos detenidos.

¿Quién dio aviso a la Policía?

Según la versión de Peñafiel, fue el mismo guardia quien dio aviso al ECU 911 de lo ocurrido cuando logró liberarse. "Sabemos que cuando él logró liberarse procedió a llamar al ECU 911 y nos dieron aviso. Hay muchos detalles que se están investigando, todo se dará a conocer en su momento", precisó.

Los ciudadanos apuntan a que hubo fuga de información

Residentes de la urbanización afectada aún no se han pronunciado al respecto, los que sí lo han hecho son ciudadanos de ciudadelas aledañas, como de Entre Ríos y Ciudad Celeste que reconocen estar preocupados por lo ocurrido.

"Esto que estamos viviendo nos deja en zozobra. Ahora no se sabe en quien confiar y eso como residente es horrible. No necesariamente la fuga de información, porque evidentemente esto viene de adentro de esa urbanización, vino del guardia; pudo haber sido de uno de los residentes. Lamentablemente hoy ya se desconfía de todo y de todos. A veces metemos en las ciudadelas a cualquier inquilino y es ahí cuando las fugas se dan. Hay que ser más estrictos. Pero ojo, que esto no solo pasa o puede seguir pasando aquí. Todas las ciudadelas somos ya vulnerables al hecho", sentencia Lorena Gallardo, residente de Ciudad Celeste.

