El olvido incita a La Aurora a pensar en independizarse

El abandono en el que se encuentran algunas localidades empuja a sus residentes a barajar la idea de independizarse, a tal punto de ser un cantón; como lo vienen planteando los habitantes de las parroquias que integran los valles, en Quito, que buscan separarse de la capital. Hoy, ese mismo deseo lo tienen las familias de la parroquia urbana, en Daule, que cansados de no ver obras, según denuncian, barajan esa opción.

“Queremos ser cantón y separarnos de Daule porque nos cansamos de no ser atendidos. En esta zona no hay atención. Falta presión de agua, ciclovías, desfogue a la congestión, grandes parques con espacios verdes, arreglos de las vías, falta mucho; y por más que paguemos impuestos, las obras no son visibles. La Prefectura, de hecho, tuvo que intervenir la León Febres-Cordero porque el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) no lo hacía y al Municipio de Daule no le importaba hacerlo. Con el cuento de que no es su competencia, no hace nada. No es nuestra voz, ni nos representa”, critica Romina Cedeño, residente de Villa Club.

Como ella, decenas de ciudadanos consideran que la administración municipal, presidida por Wilson Cañizares, no ha dado la atención suficiente al sector, pese a que lo vienen solicitando por todas las vías; incluidas las redes sociales, donde cada vez suena con más fuerza la intención de que La Aurora se convierta en cantón.

“Si no nos independizamos, esta zona jamás mejorará. Nosotros cumplimos con los requisitos legales para dar paso al proceso. Aquí no se han priorizado los proyectos ni las necesidades. La regeneración de la que se habló en la primera administración de Cañizares jamás llegó. Con la pandemia pude entender que hubo retrasos, perfecto. Pero llegó otra administración, el alcalde se la ha pasado arreglando canchas al interior de las urbanizaciones, cuando afuera está todo mal. Él dice que lo hace porque la gente le pide, pero a ver, quién es el alcalde. ¿Él o los presidentes de las urbanizaciones? Si él ve que lo que urge es la regeneración, pues debía destinar los fondos a esa obra desde el día 1. Ahora dice que en unos próximos días pondrá la primera piedra. Ojalá que la segunda la coloque al instante y no después de 2 años”, se queja Valentina Ortiz, residente del sector.

Pedido Los habitantes de La Aurora exigen al Municipio de Daule que se cumpla con las obras prometidas pero con inmediatez. No después de 6 meses o más.



Yo creo que como está la parroquia, es necesario que se cantonice. Hay inversión solo de la empresa privada, pero el Municipio no hace suficiente por La Aurora.

Marcos Quesada

residente

De acuerdo con el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad), son seis las condiciones para crear un cantón. Entre ellos está la aprobación de sus habitantes; que la parroquia tenga al menos diez años de creación y una población mínima de 50 mil habitantes. De este total, 12 mil deben residir donde se establecería la cabecera cantonal. La población de La Aurora, de acuerdo con estimaciones del mismo Cabildo, llegaría a más de 140 mil. Por lo que sí cumplen, piensan los ciudadanos.

En el caso de Quito, las parroquias de Tumbaco, Cumbayá, Nayón, Puembo, Pifo, Checa, Tababela, Yaruquí y El Quinche, que integran los valles, plantearon esta idea en 2018, debido al abandono que sienten los residentes. Y a partir de esta propuesta nació la Junta Cívica del Valle del Ilaló, para darle una voz a esta comunidad que exigía por las obras que requieren en el sector.

Queja. La falta de obras, como veredas, hace que la ciudadanía cuestione si la inversión del Cabildo en la parroquia es la adecuada. Alex Lima

No sé si es la mejor opción. Pero estoy seguro que se necesitan acciones prontas. Faltan muchas obras importantes para salud, servicios públicos y la vialidad.

Mauricio Leal

residente

Ahora, La Aurora busca levantarse y deslindarse de la actual administración, debido al sentimiento de olvido que los invade al ver este panorama.

“Actúan al interior de las etapas solo para ganar votos, que es lo que todos los políticos hacen, pero en serio necesitan priorizar las cosas que den vida y más facilidades a las personas, como descongestionamiento de las vías y espacios de recreación. ¿Por qué no pensar en tener un Parque Samanes, como el de Guayaquil, aquí? Después de todo, nosotros somos los que más generamos dinero para el cantón y no somos atendidos como se debe”, sentencia Adonis Velásquez, de Volare.

El proyecto está tomando fuerza en la parroquia

De acuerdo con Paolo Chang, quien fue presidente de la comitiva de la urbanización Málaga 2, más de 150 personas de La Aurora, entre líderes y residentes actuales y pasados de las directivas comunales de urbanizaciones cerradas de la parroquia, han dialogado ya y están de acuerdo con que la salida a los problemas que afrontan se daría si se separan del cantón.

Como primer paso para su separación, la ciudadanía busca crear su propia asociación de residentes de la parroquia, para dar voz a los habitantes y así dejar de ser relegados a segundo plano al tratar de decidir las mejoras que merecen.

“Este no es un tema nuevo, han pasado al menos 14 años desde que se escuchó por primera vez este pedido desde diferentes frentes, pero esto se ha ralentizado porque en el último censo no había suficientes ciudadanos en la parroquia. Ahora es distinto”, comenta Chang.

Él explica que esta podría ser una realidad, pero que para cumplirlo faltaría hacerle la consulta a todos sus habitantes. “Este proyecto está tomando más fuerza porque grupos políticos que se han contactado conmigo, buscan llevar esta idea a la Asamblea Nacional”, asegura Chang.

EXPRESO se contactó con el Municipio de Daule para conocer si estaban al tanto de esta iniciativa y qué acciones están tomando para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía, pero hasta la publicación de este reportaje no hubo una respuesta.

Hasta eso, sus pobladores cada vez se inclinan más a esta idea, pues denuncian estar también cansados de que obras que debían estar ya funcionando no hayan sido ni entregadas; como es el caso del centro de salud de La Aurora y la planta de agua potable de la parroquia.

