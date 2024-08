ATM Daule: “En los radares sí hubo desaciertos, pero eso en Daule no pasará”

A partir de este 1 de agosto, en Daule empiezan a funcionar los ocho fotorradares y equipos que identifican cuando un conductor se pasa una luz roja. El anuncio, público hace ya varias semanas, generó una serie de críticas por parte de la ciudadanía que cuestiona que “se coloquen dispositivos solo para recaudar dinero y no se hagan otro tipo de obras, como los pasos peatonales” que tanto han venido solicitando las familias. Frente a estos cuestionamientos y a las quejas que ha generado la colocación de radares en el país, por estar, en algunos casos, mal calibrados, EXPRESO dialoga con la gerente de la Agencia de Tránsito Municipal (ATM) de Daule, Gabriela Sáenz, para conocer qué hará para evitar que ese escenario se replique. ¿Habrá el debido control?

Teniendo en cuenta las quejas que han generado los radares en cantones como Guayaquil y Durán, la ciudadanía desconfía de la instalación de los equipos en Daule. ¿Qué garantiza que las anomalías no se cometan aquí también?

La palabra radares se ha convertido en una mala palabra en el país, es verdad. Lamentablemente hubo muchos desaciertos por parte de algunas autoridades de tránsito que, quizás sin experiencia, tomaron ciertas decisiones, pero acá eso no pasará. Tenemos un equipo destinado en labores de calibrados que monitoreará los dispositivos como se debe, y además se ha contratado equipos de alta tecnología para tener una medición exacta. Pero en Daule necesitamos los radares, somos el cantón que a nivel nacional ocupa el puesto número seis con más accidentes de tránsito. Tenemos un índice realmente elevado. La parroquia La Aurora, donde se han instalado cuatro, creció demasiado, se convirtió en una de las ciudades con mayor crecimiento a nivel país y eso también acarrea problemas. Los cambios cuestan.

Pero por qué no optaron antes por otras medidas. ¿Por qué no los semáforos o multas drásticas? La ciudadanía cree que la instalación responde solo al afán de recaudar dinero y ya...

Somos de los pocos cantones que no los teníamos y por eso mismo es que tenemos los índices de siniestralidad tan altos.

A ver, optamos por los radares, primero, porque somos de los pocos cantones que no los teníamos y por eso mismo es que tenemos los índices de siniestralidad tan altos. La gente se acostumbró a que no los teníamos y por eso corría, ‘volaba’. Segundo, cuando se colocan radares, psicológicamente el ciudadano sabe que tiene que dejar de correr para no pagar la multa. Así somos los seres humanos, es la realidad, y por eso es que consideramos que era la opción más viable.

Pero qué harán para no caer en las ya conocidas ‘multas fantasmas’, un problema que se ha dado a nivel nacional…

Haremos revisiones de la calibración cada tres meses como máximo. Además, estaremos pendientes de que no haya una rama, absolutamente nada que dificulte la visión del equipo y dé cabida a sanciones inesperadas.

Pero qué harán con la seguridad, porque hay zonas oscuras y críticas que registran robos y violencia. Hay quienes irán a velocidad si se sienten en peligro...

La ciudadanía ya nos habló de esto y es por eso que a los radares que están en la zona rural, donde la iluminación es escasa, se los apagará entre las 21:30 y las 04:00. Pasará lo mismo con los dispositivos que controlan la evasión de semáforos en la luz roja. Dejarán de multar en ese horario.

Los equipos estarán ubicados en los exteriores de las urbanizaciones Diamante, Iris, Villa Club y Piamonte, en la parroquia La Aurora; cerca de la gasolinera Primax, en la vía Salitre, en los sectores Cocal de Las Maravillas y el peaje Conorte; y el baipás norte, en la vía Nobol.



En estos sitios, los vehículos livianos tendrán como límite máximo entre 70 y 90 km/h, y los pesados, de 50 a 70 km/h, dependiendo de la vía. Deberán guiarse por la señalética.

La ciudadanía reclama pasos peatonales, que sabemos que es competencia del Municipio. Pero ustedes, como autoridad de tránsito, ¿han hecho hincapié a la necesidad de las estructuras?

El alcalde Wilson Cañizares tiene como prioridad esta necesidad, se han construido ya tres y ahora se va a construir el cuarto cerca de la ciudadela Villa Italia, donde se registró precisamente un accidente en el que hace poco más de un mes falleció una joven. Ese puente se lo iba a construir el próximo año, pero en vista de lo que pasó se lo levantará este año. Pero aquí también urge la corresponsabilidad ciudadana. Y es que hay personas que no los usan. Daule tiene convenios con los institutos tecnológicos y cuatro de ellos enseñan tránsito. Con los jóvenes, como parte del programa de vinculación con la comunidad, colocamos letreros, vallas en los parterres anunciando para qué sirven, además de señalética y la gente nos las corta. Quita hasta los jersey de cemento. ¿Y qué pasa tras ello? Se han registrado accidentes mortales. Falta conciencia y eso lo vemos también reflejado en la revisión de los vehículos.

¿El conductor incumple con el proceso?

Solo mire cómo está el Centro de Revisión Vehicular, vacío. Los conductores siguen haciendo la matriculación online, de allí que no se hace la revisión exhaustiva. Sigue haciendo las revisiones vehiculares por la izquierda en cantones que los permiten aquí mismo en Guayas, de los que prefiero guardarme los nombres.

Los equipos en torno a la evasión de semáforo en rojo se colocaron en el sector de la avenida Vicente Piedrahita, cerca de la unidad educativa Eloy Alfaro; asimismo en la intersección de Los Daulis y José Vélez, ambos puntos de la cabecera cantonal.





¿Han denunciado esto a la Agencia Nacional de Tránsito? ¿Lo han hablado con los alcaldes de los cantones que aún permiten este tipo de revisión?

Desde 2022, que tenemos la competencia de tránsito en Daule, le hemos pedido a la ANT que acabe con las matriculaciones visuales en el país y desde entonces ha dicho que lo haría, pero se mantienen. En la ATM de Daule hicimos la inversión de equipos para que todo sea automatizado, con revisiones profundas. Compramos los equipos, los estamos pagando, estamos endeudados a tal punto que en noviembre y diciembre no tuvimos cómo pagar a los funcionarios. Sin embargo esa revisión visual se sigue haciendo. Y eso debe ya parar. La gente debe entender que con estas no se evita pagar multas, como muchos creen, ni se resguarda la vida. No hay una revisión técnica exhaustiva y ese es un gran problema. Por eso hago énfasis en que hay mucho por controlar y por corregir, por cambiar. Y en ese cambio, repito, entran los radares.

