Cañizares: "No alcanza el presupuesto para todo, sí hemos priorizado las obras"

El pasado 5 de julio, EXPRESO publicó un reportaje en el que detalló la inversión que el Municipio de Daule ha realizado al interior de las urbanizaciones de la parroquia urbana La Aurora, monto que supera los $ 4,9 millones desde 2019 y que ha dado cabida a las críticas por parte de los ciudadanos del cantón que han cuestionado que no se prioricen otro tipo de obras públicas en la zona, que beneficie a todos, incluso a quienes recorren o están de paso en el cantón.

Daule: Wilson Cañizares gastó $ 4,9 millones en obras dentro de urbanizaciones Leer más

Hoy, EXPRESO dialoga con el alcalde del cantón, Wilson Cañizares, sobre este tema y las razones que lo llevaron a intervenir, por ejemplo, primero en una cancha al interior de un complejo habitacional, que en las zanjas o los mismos baches que hay fuera de estos.

RELACIONADAS El Concejo de Daule calla ante obras dentro de urbanizaciones

-La ciudadanía denuncia que ha priorizado la ejecución de obras al interior de las ciudadelas en La Aurora, y no fuera de ellas, donde hay una serie de daños. ¿Por qué hizo esto?

La ciudadanía, a veces por desconocimiento o por hacer daño, emite criterios no adecuados. Se ha invertido en 7 viales nuevos, en un mercado municipal, en una UPC, en el edificio de los Bomberos; en el Centro de Desarrollo Infantil, las escuelas del sector, un centro de salud que está pronto por entregar y la planta de agua potable... No es que no hemos hecho obras, las hemos ejecutado.

Lea también: La planta de agua potable de La Aurora apila fechas y promesas vacías

La Aurora exige que se cumplan las promesas incumplidas

-La ciudadanía alega que sus pedidos no han sido escuchados. En la misma parroquia La Aurora hablan, por citar un caso, de la necesidad de tener parques públicos, veredas, zanjas y un estero, como el Sabanilla, que no estén contaminados.

Qué pena que solamente se enfoquen en lo malo y no en lo bueno. Nosotros hemos limpiado las zanjas y viales que están con basura y maleza, pero siempre vuelve a ensuciarse por la poca cultura de la ciudadanía. Y en el caso de los esteros, Guayaquil tiene 100 años tratando de recuperar al Salado y usted quiere que en 5 años haya eliminado los olores en los canales. Esto es un problema de todas las ciudades, que por más que se limpie todos los días no se puede resolver.

Daule: Municipio asegura que el 24 de agosto abrirá su centro de salud Leer más

-¿Y qué pasa con los parques públicos que han pedido que se construya? En más de una ocasión han dicho que quieren uno, uno grande y colectivo. Con esos $ 4,9 millones de dólares, ¿no cree que se pudo construir uno o al menos destinar parte de esos fondos a esa obra?

No hemos hecho un gran parque porque se necesitan recursos. ¿O prefiere que no hayamos construido la planta de agua potable que cuesta $ 20 millones y destinemos esos recursos a un gran parque? O es lo uno o es lo otro. Pero para destinar millones en un parque de 10 hectáreas, entonces no construyamos la planta de agua potable, ni el malecón, y hagamos el parque.

Antecedentes del Alcalde Es el alcalde reelecto del cantón Daule por el Partido Social Cristiano (PSC). Es doctor en Medicina y Cirugía, especialista en cirugía general y en planificación estratégica en salud. También fue concejal y jefe político de Daule en los años 2014 y 2015.



La prioridad es para todos

¿Prefiere que no hayamos construido la planta de agua potable que cuesta 20 millones y se haya hecho un gran parque?

Wilson Cañizares Alcalde de Daule

-¿Considera que estos pedidos dentro de las urbanizaciones han tenido más peso que los proyectos para toda la comunidad? La queja apunta incluso a los daños que han registrado las vías internas que enlazan una ciudadela con otra.

Nosotros no hemos hecho las obras porque nos da la gana. Atendemos a los ciudadanos que todos los días vienen a pedirnos 10 obras. Lo que le hemos dicho que es que no alcanza el presupuesto y debemos priorizar. Varios nos dicen que quieren que se cambie el adoquinado, el asfaltado al interior de urbanizaciones y el arreglo de parques y canchas, es esa prioridad que vienen a pedir. Como esperan que le diga al ciudadano “no puedo atenderlo, el Diario EXPRESO está en contra de estas obras, no lo puedo atender”.

-Estas son quejas de la ciudadanía, no la postura del Diario. Hemos publicado las respuestas de sus votantes. Ellos piden que se prioricen gastos.

Por esa razón, hemos destinado $ 50 millones en la parroquia desde que iniciamos nuestra gestión. Nos hemos enfocado en las obras para todos, no solo las urbanizaciones.

Vista. La Alcaldía de Daule ha colocado pancartas en las afueras de varias etapas privadas, que indican las obras que realizó en esta zona. Amelia Andrade

Los retrasos son parte de la obra pública

Estudios para un nuevo proyecto vial en Guayaquil costarán un millón de dólares Leer más

-Habla de varias obras grandes que ha hecho, pero una de ellas, la construcción de la planta de agua, lleva más de un año con retraso. La ciudadanía aún no percibe esa gran inversión...

¿Usted no sabe que las obras públicas se demoran? ¿Qué cree que de un día para otro se construyen? ¿Que dependen de uno nomás? Todas las obras están a plazo. La planta de agua potable necesitaba un contrato complementario y eso hizo una demora de 6 meses. Luego el Gobierno anterior y actual nos debían un total de 5 meses de recursos. Nosotros tenemos nuestra propia economía, sí, pero también contamos con los recursos del Gobierno. Hay muchos factores que atrasan la obra, pero no es que no hay el esfuerzo por terminar la obra.

La ciudadanía emite criterios no adecuados, a veces por no saber o hacer daño... Nosotros hemos destinado $ 50 millones.

Wilson Cañizares Alcalde de Daule

-Ahora que ya se han pagado las asignaciones previas, ¿se va a priorizar otros proyectos, como el anhelado Malecón y la regeneración de La Aurora?

Todo eso se va a contratar, y no estará ni mañana ni pasado. Obras de esa envergadura tomarán mínimo dos años en ser construidas. Y en el camino habrá problemas también. No sabemos qué va a pasar, hay que recordar que estamos camino a otras elecciones, y dependemos mucho de lo que pase a nivel país. Pero esa es la intención, de atender el clamor de la ciudadanía, para atender lo que ellos ven como importante.

Lea también: “La Aurora quiere convivir al aire libre y sin tanto concreto”

-Hoy existen varias quejas por los radares que están siendo colocados en la parroquia. ¿Por qué se hace primero la instalación de radares y no el arreglo de las vías y la creación de más puentes peatonales?

No invertimos en radares. Lo único que hicimos fue pedirlos, porque hace poco murió una joven en la León Febres-Cordero, por un carro que iba a exceso de velocidad. Esta es la única forma de que tomen conciencia. Ya hemos pedido que se socialice que a partir del 1 de agosto comenzarán a ser multados. Pero los pasos peatonales se construirán, eso ya lo hemos dicho.

¿Quieres revisar más información de calidad? INGRESA AQUÍ