El Concejo de Daule calla ante obras dentro de urbanizaciones

Apenas dos contestaron a la solicitud de EXPRESO. Uno indicó que los trabajos son necesarios, pero no prioritarios

Luego de que EXPRESO publicó un artículo en torno a la inversión de $ 4,9 millones dirigida a obras al interior de urbanizaciones cerradas de La Aurora (Daule), durante la administración municipal de Wilson Cañizares, y cuya mayoría se destinó al mantenimiento de parques y canchas; este Diario buscó conocer cuál es la postura de los nueve concejales del cantón.

La mayoría se enmudeció, pues solo dos de los ediles contestaron a la solicitud de EXPRESO: Jorge Briones, de la Revolución Ciudadana; y Tomás París, del Partido Social Cristiano (PSC), del que también forma parte Cañizares.

Sin embargo, el Departamento de Comunicación del Cabildo adelantó que los concejales darían una entrevista el próximo lunes.

La Aurora debe priorizar sus obras

Ahora bien, para Briones, la parroquia La Aurora se ha quedado abandonada por las administraciones pasadas, y es por esto que promete trabajar, desde todos los frentes posibles, para que se construyan centros de salud, mercados y mejoras viales.

$ 4.9 millones Es el valor que se destinó para los 14 contratos en las urbanizaciones.



No, no han sido prioritarias algunas de estas obras dentro de urbanizaciones. Pero si han sido necesarias de realizar.

Jorge Briones Concejal de Revolución Ciudadana

Pero así como ve que hay obras que eran urgentes de realizar, los trabajos que ejecutó la Alcaldía dentro de urbanizaciones, a su criterio, no son una de ellas. “No, no han sido prioritarias algunas de estas obras. Pero eran necesarias y era complicado saber por dónde empezar entre todos los pedidos de la ciudadanía. Así que debía acercarse a las ciudadelas, donde habitan la mayoría de personas, y mucho más cuando un político busca votos. Él (Wilson Cañizares) buscaba votos”, asevera.

Briones indica que está consciente que pese ser o no ser prioritaria, esta es la forma en que Cañizares podía acercarse a los votantes de las ciudadelas, con obras.

Él asegura que la priorización de gastos ha sido uno de los “problemas” de esta administración. A su juicio, uno de los puntos en los que se debe enfocar el Cabildo es la inversión del parque industrial que debe tener Daule, la carencia de empleo y la inseguridad.

La Alcaldía de Daule ha colocado pancartas en las afueras de varias etapas, que indican las obras que realizó en esta zona.

Para este último punto, indica que desde la Alcaldía de Cañizares se ha realizado grandes inversiones, pero que aún falta de mayor accionar del Gobierno.

Las obras al interior de ciudadelas también son prioridad

Mientras que el socialcristiano Tomás París alega que la intervención municipal es una obligación que se debe cumplir. Y defiende la millonaria inversión.

“El 90 % de los que viven en La Aurora está en una urbanización. Estos espacios son entregados por las constructoras al Municipio, una vez son cedidas a nosotros, por ley debemos atender... Sería ilógico atender únicamente al 10 % que vive afuera. Si me preguntan que si es una prioridad o no estas obras, pues me parece que sí”, remarcó el edil.

El 90 % de los que viven en La Aurora está en una urbanización. Sería ilógico atender únicamente al 10 % que vive afuera.

Tomás ParÍs

Concejal del Partido Social Cristiano

En este caso, EXPRESO recogió diferentes comentarios de ciudadanos, quienes no critican que se hagan estas obras, sino el hecho de que no se prioricen los otros proyectos prometidos con mayor urgencia y los que tienen retrasos, como es el caso del centro de salud de La Aurora y la planta de agua de la parroquia.

Ante esto, el concejal dice que sí se ha trabajado en ellas, y que sus demoras se deben a factores externos y fuera de su control. Citó como ejemplo la demora en la entrega de recursos por parte del Gobierno Nacional, para así pagar a las constructoras y sigan con el desarrollo de las construcciones.

“Se han construido dos UPC, un cuerpo de bomberos y otro por inaugurarse, un mercado municipal, y se han hecho 7 viales. Si eso no es obra para todos, no sé qué lo es”, comenta.

Los ciudadanos exigen que se priorice obras como un Malecón, un gran parque comunitario y redes de ciclovía.



En tanto, la concejal Leyda Villegas, de Revolución Ciudadana, argumentó que no podría dar su criterio, debido a que necesitaba “confirmar si realmente esta inversión existe y si se ha ido a bienes considerados públicos”.

La ciudadanía exige por las obras inconclusas y las promesas relegadas

Ante esta situación, la ciudadanía argumenta que están conscientes de lo que necesitan, tanto dentro como fuera de las urbanizaciones.

“Seguridad, espacios de recreación comunitarios, no simples parques pequeños, vías con veredas, ciclovías. Todo eso necesitamos, pero eso ha sido dejado de lado por muchos años. Ya van dos administraciones, y por más obras que se han hecho, no se ve la mejora esperada”, comenta Vivian Proaño, residente de Villa Club.

Fabricio Chalén, de Casa Laguna, coincidió con ese juicio. “Faltan obras y las que han hecho, no han ayudado del todo. Están los viales, pero hay atracones de hasta 30 minutos en La Aurora, hay UPC, pero no se siente nada seguro, y hay viales, pero no se puede caminar o ir en bicicleta por ellas, por lo abandonadas que están”.

La comunidad espera que finalmente se cumplan aquellas obras que llevan relegadas por años, como el caso del Malecón, una red de ciclovías y un gran parque público.

