Daule: Wilson Cañizares gastó $ 4,9 millones en obras dentro de urbanizaciones

El Municipio de Daule, con Wilson Cañizares a la cabeza, ha plantado en espacios de La Aurora pancartas con anuncios en los que asegura que está atendiendo a la parroquia. Pero hay obras que diferentes ciudadanos aseguran no observar y son las que le han pedido desde que asumió la Alcaldía en su primer periodo, en 2019.

Una de las mayores inversiones de la Alcaldía en la zona, desde ese tiempo hasta la actualidad, ha sido el mantenimiento de canchas y parques en urbanizaciones privadas. Así lo constató EXPRESO tras una revisión en el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop): 14 contratos, que en total ascienden a 4,9 millones de dólares.

Entre las actividades de los contratos figuran construcción, adecuación y mantenimiento de áreas deportivas y parques; asfaltado y mantenimiento de vías; además de consultoría para construcción. Todos son procesos dentro de urbanizaciones privadas. De ellos, tres fueron publicados desde abril de este 2024 y ya se adjudicaron.

Dato La Alcaldía subió 16 contratos desde el 2019 para trabajos dentro de urbanizaciones. Dos de ellos se declararon desiertos.



Con estos tres, por ejemplo, se busca dar mantenimiento y construir parques y canchas en etapas de las urbanizaciones Villa Club, La Joya, Villas del Rey, entre otras. El valor que se prevé gastar es de 802.999 dólares.

En la revisión se constató que el 2022 fue el periodo en que más dinero se gastó, pues ese año se adjudicaron y completaron nueve obras, con una inversión total de 3,3 millones de dólares.

Si bien hay quienes no se oponen a estas decisiones, consideran que es poco prudente que no se prioricen necesidades que tienen desde hace años: trabajos de bacheo, falta de espacios de atención médica, inseguridad, zanjas malolientes, maleza desbordada, falta de un gran espacio público y la desatención en las áreas naturales.

“Salud y seguridad son dos rubros en los que deberían invertir, pero no han hecho suficiente. Sí, ya tenemos un hospital, pero es privado. Necesitamos atención pública para el resto de ciudadanos y que pueda ser accesible. Lo peor de todo es que lleva ya casi un año desde que tuvo que terminar el centro de salud y aún nada”, se queja Raquel González, moradora de Villa Club.

Mientras que Miguel Arévalo, residente de La Rioja, considera que la seguridad tampoco ha sido tomada en cuenta por esta administración. “Han robado en buses y asesinado en centros comerciales de la zona, pero el Municipio no hace nada por crear planes de seguridad. Solo le preocupa poner pancartas de que se paguen los impuestos prediales. No está mal que ayuden a las etapas, pero deben pensar en obras que beneficien absolutamente a todos”, opina.

En tanto, EXPRESO se contactó con el Municipio de Daule para conocer por qué se ha priorizado e insistido con estas obras, cuando en Daule faltan otros trabajos para toda la comunidad, que recuerda la promesa del gran parque público o el malecón. Sin embargo, hasta el cierre de este artículo no hubo una respuesta.

Las pocas veredas disponibles en La Aurora se encuentran en mal estado. Amelia Andrade

Está bien que hagan obras en urbanizaciones, pero con todo lo que gastaron deberían haber invertido en obras en toda La Aurora, como espacios públicos dignos.

Jennifer Morán

Ciudadana

Pese a esta situación, la ciudadanía no espera que frenen este tipo de proyectos, pero sí que tengan una lista clara de cuáles son las prioridades de La Aurora.

Consideran que las urbanizaciones privadas, que cuentan con sus propios presupuestos mensuales provenientes de las alícuotas que cancela cada hogar, deben ser intervenidas una vez sean solucionadas las demás necesidades comunitarias. Citaron los problemas en las vías, de seguridad, recreación de toda la parroquia y necesidades de salud.

Gerson Góngora, quien reside en la zona de El Capricho, en esta parroquia, se mudó hace seis meses debido a los malos olores que llegaban a su domicilio desde el estero Sabanilla. Además, por la poca inversión en materia de seguridad, espacios públicos para recreación y centros de salud.

La ciudadanía también exige la limpieza del estero Sabanilla, que asegura, desprende malos olores. Amelia Andrade

Yo me fui de La Aurora. No soporté, el estero Sabanilla siempre apestaba y ese olor llegaba a mi casa. Prometen obras para todos, pero eso es lo que menos ha llegado a la parroquia.

Gerson Góngora

Ciudadano

“La maleza que llegaba a mi pared y los malos olores del estero me obligaron a mudarme. Pero la gota que derramó el vaso es que no tengamos un punto de salud pública y que, para colmo, el Municipio se demore en terminar el que están haciendo. Tuve que salir de La Aurora, donde parece que la prioridad de obras no ha sido planeada correctamente”, critica.

Daniel Donoso, de La Joya, concuerda con Góngora y considera que el Cabildo no está destinando los recursos a donde más se necesitan, en las intervenciones ya prometidas. “(Wilson Cañizares) Puede usar ese dinero para apurar las construcciones que tiene atrasadas, también para construir un centro de salud más grande, o para crear verdaderos espacios de recreación públicos, como el malecón y el parque público que prometió desde que llegó a la Alcaldía”.

Esta parroquia, además, cuenta con un polideportivo y una gran cancha de fútbol, pero diferentes jóvenes denuncian que ese espacio permanece cerrado la mayoría del tiempo y que lo usan otras personas.

“Dicen que hay práctica de equipos de fútbol u otra cosa, pero a nosotros no nos dejan entrar a las canchas. Supuestamente es para el ciudadano común, pero no parece el caso. Por eso todos pedimos un nuevo espacio como el parque Samanes, que tiene varias canchas. No queremos que nadie quede de lado, queremos que todos puedan jugar”, expresa Jefferson Gordillo, habitante de La Aurora.

Hasta eso, los pedidos por más obras públicas, como centros de salud, un gran parque para la comunidad, calles bacheadas, esteros limpios y sitios regenerados, continúan sin ser atendidos. La ausencia de obras se evidencia por todos lados. La desatención es lo más ‘trascendente’ de la Alcaldía, concuerdan los consultados.

