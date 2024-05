Villa Club se opone a tener como ‘vecinos’ a gasolineras

El eventual funcionamiento de dos gasolineras genera preocupación entre los residentes de las etapas Magna y Luna, pertenecientes a la urbanización Villa Club, situada en la parroquia dauleña La Aurora. Una de las estaciones de servicio se levanta en un terreno baldío cerca de la iglesia de la etapa Magna, mientras que la segunda está ubicada entre ambas etapas.

Un intento de secuestro enciende las alertas en La Aurora Leer más

Algunos habitantes argumentan que las construcciones representan “riesgos para la salud”. Ellos sostienen que con las gasolineras tendrán afectaciones como la contaminación acústica, debido al flujo de vehículos que circularán por la zona. Temen, asimismo, que se originen siniestros de tránsito.

Dos residentes, Marián Molina y Mónica Bonilla, explican que desde junio del 2023 se han realizado diálogos en ambas etapas con representantes de las gasolineras, en los que les dieron a conocer su rechazo. Sin embargo, la construcción continuó.

RELACIONADAS La Aurora clama por seguridad ante la presencia de antisociales

“Han venido los de la gasolinera a socializar el proyecto, pero siempre que vienen les decimos que no quisiéramos (que las construyan), que nos parece riesgoso todo esto, sea por el peligro de un accidente o riesgos a la salud. No nos toma en cuenta el Municipio y ya se ha reclamado por redes sociales, pero nadie hace nada”, manifiesta Molina.

Otros moradores exponen las razones por las que, desde su punto de vista, no debería haber una estación de servicio en la zona. Por eso exigen que el Municipio, con Wilson Cañizares al frente, emita un pronunciamiento.

“Quien otorga permisos para trabajar en esta zona es el Municipio, que tiene el manejo de uso de los suelos, ¿pero dónde quedó escuchar la voz ciudadana? ¿Acaso ignoran el peligro que representa tenerlas tan cerca?”, se cuestiona Camilo Camacho, otro residente.

Solicitud La comunidad de estas dos etapas pide a las autoridades que frenen la construcción de estas instalaciones.



Arrancó la renovación de la avenida León Febres Cordero Leer más

Al respecto, EXPRESO solicitó al Municipio una entrevista con el alcalde para conocer los motivos por los que permitió la construcción, pese a que la ciudadanía desde un inicio rechazó la idea, pero el equipo de Comunicación se limitó a decir que se investigue más. “Tengo entendido que el ente que autoriza es Hidrocarburos. Deberías un poco investigar”, dijo a través de vía WhatsApp.

También se solicitó a Atimasa (empresa a cargo de la marca Primax) detalles sobre los permisos que les fueron otorgados y qué estudios realizaron para determinar que este punto es ideal para iniciar operaciones, pero hasta el cierre de este artículo no hubo una contestación.

RELACIONADAS La planta de agua potable de La Aurora apila fechas y promesas vacías

¿Por qué se construye tan cerca de viviendas? Hay incendio y todos salimos perjudicados. Me pregunto qué permisos les dieron, porque la comunidad se opuso desde un inicio.

Camilo Camacho

Morador

Mientras tanto, los vecinos exigen a las autoridades ser escuchados, pues están preocupados. Es el caso de Bruno Puero, que sentencia que las operaciones generarán estragos en las vías de la zona. “Las personas que viven en Villa del Rey, La Joya y el resto de etapas de Villa Club definitivamente vendrán acá por la cercanía, pero esa misma razón hará que esta vía, que es muy estrecha, colapse. El sonido de los motores y pitos, definitivamente el caos, se volverán el pan de todos los días”, vaticina.

Otros residentes consideran que los efectos negativos no radican en la contaminación auditiva o complicaciones del tránsito, sino en las afectaciones a la salud.

Ante esto, este Diario consultó a expertos como Wilson Tenorio, presidente de la Federación de Médicos de Ecuador, y el doctor Francisco Plaza. Ambos coincidieron en que una de las principales afectaciones se presenta en el sistema respiratorio por los gases que desprende la gasolina, cuyos compuestos principales son plomo, benceno y azufre, aseguraron.

Me preocupan dos cosas: que se arme congestionamiento en la vía, que es bien estrecha; y la posibilidad de que ocurra algún incendio, porque hay muchas casas cerca.

Bruno Puero

Morador

“Los riesgos a la salud están presentes, pero también hay otros como los riesgos de incendio, otro factor que por su cercanía puede afectar a las viviendas”, advierte Tenorio.

RELACIONADAS El polvo de las canteras asfixia a los residentes de La Aurora

Plaza añade que el riesgo de cáncer es otra posibilidad, al estar cerca de estos gases; así como la contaminación auditiva. Por ello argumentan que la distancia mínima entre una gasolinera y domicilios debe ser de 50 metros. “(Wilson Cañizares) Como alcalde y como doctor conoce las afectaciones que tiene que estén tan cerca. Él debe precautelar la salud y seguridad en caso de incendio”.

EXPRESO buscó en las ordenanzas de usos de suelo del Municipio de Daule, información que detalle qué está permitido y qué no a la hora de instalar este tipo de estructuras, pero no halló nada al respecto. En el caso de Guayaquil, cuyo territorio se tomó como referencia para saber qué dicen sus ordenanzas, la medida de que se respete la distancia de los 50 metros se aplica solo para colegios, hospitales y sitios donde se realizan espectáculos públicos, no para casas.

Yo creo que esto dará paso a que existan más robos en la zona. Siempre las gasolineras son conocidas por los robos que ocurren, y no creo que esta sea la excepción.

Gabriela Aldás

Moradora

Frente a ello la ciudadanía exhorta al Municipio a ejecutar un control eficaz a este predio, pues temen que las consecuencias a largo plazo sean más serias de lo esperado.

“Ya de por sí tenía miedo de que pueda ocurrir una explosión aquí o que vengan a robar, porque a estos establecimientos siempre les gusta ir a los ladrones. Ahora se suma el miedo a que me dé algo en los pulmones o hasta algo peor. Tenemos un alcalde de doctor, pero no pensó en nuestra salud ¿O en qué fue lo primero que pensó cuando autorizó que construyan la gasolinera?”, dice Gabriela Aldás, residente de la etapa Luna.

Por su lado, su prima Doménica Aldás comenta que sus vecinos tienen “más cerca la gasolinera que los mismos parques de la etapa. Faltó que también nos pongan dentro de la etapa una estación de servicio”.

Para leer más información de este tipo, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!