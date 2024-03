La Aurora, indignada por los retrasos en su centro de salud

La indignación crece entre los habitantes de La Aurora. La demora para culminar el centro público de salud de esta parroquia de Daule ha generado una serie de reclamos de los residentes, pues esperan contar con un espacio gratuito para ser atendidos y ya no tener que viajar a Samborondón o Guayaquil en busca de una asistencia.

En noviembre de 2023 EXPRESO entrevistó al director de Obras Públicas de Daule, Ángel Taipe, quien aseguró en ese entonces que se seguían instalando medidores, generadores, puertas, pero que el principal problema era la colocación de tuberías para el sistema de oxígeno. Y afirmó que el centro empezaría a funcionar entre enero y febrero de este 2024. Pero eso no ha ocurrido.

Precio Esta obra fue adjudicada al Consorcio Allauca y en ella se definió un presupuesto referencial de 979.411 dólares.



Al respecto, este Diario solicitó una nueva entrevista al Cabildo para conocer cuáles son los motivos por los que la obra continúa en ese estado, pero hasta el cierre de este artículo no hubo alguna confirmación.

Esta situación ha hecho que diferentes ciudadanos reaccionen y hagan un llamado a la autoridad para que agilice los trabajos. Están cansados de esperar. “La construcción comenzó a mediados de enero del año pasado, pero nada que la veo terminar, y se nota que aún le faltan varias cosas. Como van, ni siquiera creo que en junio esté lista”, estimó Carolina Castro, residente de Villa Club.

Archivo. Foto tomada el 11 de septiembre, dos días antes de cumplirse el plazo inicial de entrega, la obra no tenía piso, techo, puertas o ventanas. Miguel Canales Leon

A Brigitte Vulgarín, otra moradora, le preocupa que se prolongue este retraso, ya que le aterra el tener que trasladarse a otro lugar si llegara a pasar algún accidente que requiera de primeros auxilios.

“Si me llegara a pasar algo, debo irme al subcentro médico de Los Lojas, que queda a unos 20 minutos, pero aun así a veces nos ponen trabas para atendernos. Y no digo ningún centro privado porque mi economía y la de muchos de los que viven en el pueblo no nos alcanza para costearlo”, se lamentó Vulgarín.

Es muy triste que haya un retraso tan grande, porque todos los que vivimos en la parroquia necesitamos acceder a este servicio público tan importante.

Carlos Luis Flores, morador



En un recorrido por el lugar, diferentes moradores de La Aurora se quejaron de que el centro médico haya quedado como si fuese “la última rueda del coche”.

Se observan pocos avances en el centro de salud. JOFFRE FLORES

“Hacen primero el polideportivo, luego la UPC, el mercado municipal, el cuartel de bomberos, pero el centro médico aún lo terminan. Esto no puede ser así. La obra tuvo que ser de las primeras en hacerse, y este es un problema que venimos arrastrando desde administraciones pasadas, pero todos han dejado de último la salud”, manifestó el dauleño César Zúñiga, quien vive en el sector desde su adolescencia.

Con él concordó Carlos Luis Flores, quien habita en la vía a Salitre, que también forma parte de la parroquia. Para Flores, es imperativo que el Cabildo local ponga atención en culminar el centro, ya que muchos no cuentan con dinero para ir a un centro privado.

Si ocurre una emergencia en mi familia, por obligación debo moverme a Guayaquil a algún hospital público, porque no podemos costearnos uno privado.

Ámbar Ramírez, moradora



Por ejemplo, teme caerse y al momento de necesitar una atención médica, así como opinaron otros residentes, tener que ir a un centro que no esté dentro de La Aurora. “Si algún día requiero que me suturen, paren una hemorragia o algo, aquí no hay nada, a menos que vayas a una clínica pagada, que te deja la billetera vacía por algo sencillo... Es muy triste que haya un retraso tan grande, porque todos los que vivimos en la parroquia necesitamos acceder a este servicio público tan importante”, recalcó el hombre.

Los ciudadanos, además, hacen un llamado al Municipio para que se pronuncie sobre esta situación y aplique acciones concretas para traer mejoras a la parroquia.

“Es inaudito que nos tengan esperando tanto. Es del bienestar del pueblo que estamos hablando. Podemos estar sin mercados, sin parques, pero no podemos estar sin médicos cerca. Las prioridades han sido organizadas de forma equivocada y ya es hora de que pongan asunto en este edificio”, puntualizó María Contreras, residente de La Joya.

