La planta de agua potable de La Aurora apila fechas y promesas vacías

Fechas y promesas sin cumplir es lo que sigue acumulando la planta de agua potable de La Aurora, proyecto del Cabildo de Daule que debió culminar a inicios de este 2023.

En la edición publicada el 11 de agosto de 2023, EXPRESO trató este tema y la respuesta del Municipio de Daule fue que la obra estaría lista en septiembre de este año. Según ellos, estaba completa en un 92 %. Atribuyó el retraso a las condiciones climáticas del invierno, la dificultad para traer materiales por la guerra Rusia-Ucrania y un implemento extra que no llegaba.

El aparato que faltaba ya llegó, asegura el Cabildo, pero la promesa sigue lejos de cumplirse, lo que impacienta a la comunidad. La nueva fecha anunciada es mayo del 2024, de acuerdo con el Municipio.

Cifra El aumento de costos del 15 % le dio a la obra un valor mayor a los 16 millones de dólares. Su costo inicial superaba los $ 14 millones, precisa el Cabildo.



“Nos prometieron mejor calidad de agua y presión. Nos dijeron hasta en videos que la construcción marchaba en las fechas estimadas. Y ahora ha pasado casi un año y no tenemos aún nuestra planta. Es inaudito. Si hay retrasos, que también los comuniquen, porque el servicio que tenemos actualmente es caro y malo”, reclama Jorge Troncoso, residente de Matices.

Asimismo, Emilia Ronquillo, quien vive en el poblado de La Aurora, comenta que las obras siempre tardan en el cantón y que no le sorprende esta demora. “Ya es normal, ¿de qué sirve quejarse? Pero debo admitir que sí es molesto. A todos nos llegan valores altos en agua, como si viviéramos en Samborondón, y a veces ni alcanza la plata. Esperamos que al menos con la planta, ya que es nuestra producción, los precios bajen”.

Además de las causas del retraso mencionadas previamente, el Municipio revela que desde el inicio hubo varios reajustes de diseño que no se tomaron en consideración en el estudio original.

“Faltó el pilotaje para los puntos de captación de agua, sistemas de información y de cloración y una subestación eléctrica”, detalla Ángel Taipe, director de Obras Públicas del cantón.

El funcionario añade que debido a los proyectos faltantes, se realizaron varios contratos complementarios para los sistemas no contemplados en el estudio. Siendo las obras del pilotaje para sostener el sistema de captación y del sistema Scada (estación de control remoto) los contratos extras.

Esto representó un aumento del 15 % del valor original, lo que implica un incremento de más de dos millones al valor original.

Este porcentaje de aumento es permitido por la ley, sin necesidad de pedir autorizaciones a la Contraloría General del Estado. Con esto en mente, el Cabildo estima que debe crear un tercer contrato complementario para más obras, lo que aumentaría otro 20 % los costos.

Según Taipe, la persona que manejaba el estudio de diseño de la planta murió durante la pandemia, lo que generó una serie de reajustes a lo largo de la construcción, pues entidades como la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL) les indicaron la necesidad de contar con una subestación eléctrica.

Son atrasos que con una mejor planificación pudieron prevenirse. Esta no ha sido la única (obra) en presentar retrasos. Y es indignante que no las culminen en las fechas prometidas.

“Si hubiésemos manejado los estudios anteriores, la obra saldría más cara de lo que nos está saliendo ahora”, sostiene Taipe, al alegar que el Cabildo ha buscado abaratar los costos, pese a haber realizado aumentos de su valor.

Hasta eso, las obras se mantienen paralizadas en la zona; mientras que los trabajadores, dedicados ahora a tareas de seguridad, algo que no les corresponde, indicó uno de ellos.

Mientras, la ciudadanía pide a gritos la culminación adecuada de la obra y una mejor planificación para los siguientes proyectos que se lleven a cabo en el cantón.

“Lo mínimo que esperamos es que se cumpla la obra en los plazos establecidos, porque notamos la diferencia de pago y servicios en comparación a Guayaquil. Menor calidad, menor presión y más gastos, pese a tener un muy mal servicio”, comenta Astrid Briones, quien reside en La Joya.

Entiendo que existan retrasos por factores externos. Pero que haya retrasos por una planificación no adecuada, eso no me cabe en la cabeza. No es algo que deba pasar.



Daniel Vera, habitante de La Aurora