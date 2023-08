La Aurora, a la espera de la planta de agua prometida

Tan cerca, pero tan lejos a la vez. Ya son seis meses de retraso que tiene la fase 1 de la planta de agua potable que la Alcaldía de Daule entregaría a La Aurora, parroquia de este cantón. Esta primera fase, que implica la construcción total de la estructura, según el Portal de Compras Públicas y lo anunciado en su momento por la Municipalidad, debió entregarse el 18 de enero pasado.

El contrato detalla que la obra, adjudicada al Consorcio Agua Potable La Aurora, empezó a levantarse el 19 de julio de 2021 y que estaría terminada en un tiempo máximo de 548 días. Sin embargo, ya han pasado dos años y sigue sin concretarse esta necesidad.

16 Millones de dólares Es el monto invertido a la edificación de esta obra que lleva en construcción desde 2021.



Frente a ello, la ciudadanía reclama. Y el Municipio, por su parte, detalla que hubo razones técnicas para esas demoras.

“Me molesta que no se cumplan con los plazos, que es todo lo que pedimos. A la planta llevan anunciándola desde 2021, mi bebé que nació por esa época ya camina. Me preocupa que con el atraso de esta fase, la segunda que se supone que era la de prueba e inmediata utilización, se extienda más”, reclama la residente de La Joya, Arianna Correa, quien ve inconcebible que los más de 160.000 habitantes de la parroquia urbana La Aurora tengan que depender de los suministros de agua que la empresa Amagua le compra por bloques a Interagua, en Guayaquil, lo que en valores les resulta “elevadísimo”.

Esto sin duda nos beneficia, lo que nos perjudica es que sean seis meses de atraso. Eso solo indica que no se da la importancia necesaria a esta obra que es urgente.

BJ MerchÁn, ciudadano



“Pagamos el doble por el servicio de agua que cualquier otro cantón. Tener nuestra propia planta al fin abaratará los costos”, indicó Samuel Pedrazolli, habitante de Casa Laguna.

¿Pero a qué se debe la demora? El director de Obras Públicas del Municipio de Daule, Ángel Taipe, quien reconoce que hay un retraso, atribuye a tres causas el incumplimiento del plazo: una pieza de maquinaria faltante, la pandemia y la guerra de Rusia-Ucrania.

Precio. La comunidad de La Aurora reclama por las planillas de agua el doble de caras en relación con Guayaquil, pese a tener consumos similares.



“La planta se encuentra en una primera fase, tiene de hecho ya el 92 % de avance. Se espera la importación de un seccionador de carga tripolar motorizado que se fabrica en China y necesitamos... También debemos tener presente que el mundo atravesó por una pandemia que retrasó muchos proyectos, la planta de agua potable no fue la excepción”, responde Taipe, quien agrega que la guerra entre Rusia y Ucrania también ralentizó las importaciones, incluyendo el de esta maquinaria.

De acuerdo al funcionario, el seccionador estará ya en el país para finales de septiembre y con ello se dará fin a los trabajos. Luego, la planta entrará a la segunda fase, que serán los procesos de prueba. En cuanto a si el Cabildo emitió alguna sanción a la empresa contratista, el Cabildo no emitió respuesta.

Es un buen proyecto, ayuda a economizar el bolsillo, pero se debe cumplir los plazos prometidos... Porque sí es molesto pagar el doble de lo que paga Guayaquil.

Andrea Pérez, ciudadana



Por ahora, los trabajos en la estructura están en pausa y el personal que allí laboraba, según pudo constatar EXPRESO, ha cambiado de rol. Ahora limpian el área y resguardan el lugar, indicó parte del personal con el que conversó EXPRESO y que detalló estar ya dos meses así.

Ahora los ciudadanos, impacientes por la finalización de los trabajos, reclaman a través de este Diario para acelerar el proceso de entrega.

El pueblo, en su mayoría, ni está enterado de que hay un retraso. Eso también deben informar a los habitantes, tiene que haber transparencia, hasta con lo que fallan.

Fiorella BaldeÓn, ciudadana



“Al parecer es una costumbre de los socialcristianos dejar las cosas a medias. Este cantón y en sí la parroquia no funcionan mal, lo hace mucho mejor que como lo hizo Guayaquil; pero no por ello vamos a aceptar más aplazamientos. Por años hemos comprado agua carísima, pagamos el doble de lo que se cancela en el Puerto Principal. Esto abaratará costos. No es un capricho, es una necesidad; y por ello insistimos en que se cumplan los plazos”, sentenció Keila Armijos, habitante de Villa del Rey.

Siempre que se estima una fecha para cualquier obra, los beneficiarios tenemos que mentalizarnos que la fecha de entrega será de varios meses después de lo prometido.

Fernando González, ciudadano



Para Marcia Hernández, habitante de La Aurora, así como la Alcaldía “promete y promete, se tarda y se tarda”. “Necesitamos que ya termine esa planta y comienza a operar porque es molesto ver como a mis amigos de Guayaquil, Interagua les cobra 31 dólares por 38 metros cúbicos; mientras que yo consumo 26 metros cúbicos y Amagua me cobra 39. ¡Eso tuvo que estar hace seis meses! Si cumplieran su palabra, tal vez ya no tendría que pagar agua tan cara. Por la necesidad y las carencias en el servicio, todos nos hemos visto obligados a pagar de más. Esta obra realmente sería una ayuda, por eso nuestra exigencia a que la entregan ya”, asevera.