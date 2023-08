Los postes de luz junto a sus cables se han convertido en parte de la vegetación que crece a lo largo de La Aurora, Daule. Cables se fusionan con las ramas y pilares de hormigón que están inclinados, los sostienen los mismos árboles a lo largo de la avenida León Febres Cordero, donde se evidencia esta situación.

Los habitantes de la zona reclaman por el estado de estas estructuras, que aseguran al menos llevar diez años sin un mantenimiento y cambio apropiado para el tiempo que llevan ahí.

“Hay columnas que están inclinadas y lo único que las sostienen son los mismos árboles”, describe Josselyn Bravo, habitante de la zona.

La ciudadanía exige por el cambio de estos elementos en mal estado que se visibilizan al costado de la León Febres Cordero.



Durante un recorrido realizado por EXPRESO se pudo contabilizar cerca de 250 postes de ambos lados de esta arteria principal. En cerca de un tercio se veían envueltos sus cables, y los pilares mismos, entre ramas y maleza que ha crecido hasta el tope de estas estructuras eléctricas.

En varios casos, sobre todo en el tramo que va desde el cementerio hasta la población de La Aurora, varios presentan inclinaciones hacia un costado y más de uno desatendido;mientras que en otros, las ramas han funcionado como un ‘alto’ para que sigan cayendo.

En un caso específico se han colocado soportes de metal como ‘enderezador’ para un poste ubicado en el paso peatonal, cerca de Villa Club.

Varios de estos elementos están inclinados, dando la percepción de que en cualquier momento caerán.

El resto de estos pilares no han sido intervenidos. En algunos puntos los cables están a esccasos dos metros de tocar el piso.

Ante esta situación, EXPRESO se comunicó con CNEL para conocer qué acciones tomará referente al mal estado de estos elementos, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.

Es una situación preocupante que los postes eléctricos y los cables estén en mal estado en la León Febres Cordero. En especial cuando se entrelazan con árboles.

Doménica Pinto, ciudadana



¿Cuándo fue el último mantenimiento que se hizo? ¿Cuándo darán cuidado o reemplazarán las postes y recogerán los cables? ¿Cuál sería el costo para este accionar? Fueron parte de las consultas hechas a este ente, pero de la que hubo solo silencio.

Hasta eso, la ciudadanía se encuentra indignada.

“La falta de mantenimiento puede representar un riesgo para la seguridad de las personas y de la infraestructura. Pueden causar un cortocircuito y desencadenar en un fuego en toda esta zona que está repleta de vegetación. Es esencial que las autoridades y las compañías eléctricas tomen medidas para resolver estos problemas”, reclama Doménica Pinto, quien reside en una de las urbanizaciones de este cantón y relata que le toca transitar la mayoría de días por la León Febres Cordero para llegar a su universidad.

Prefiero irme por rutas alternas que tener que pasar por esta vía. Estas estructuras se están inclinando con dirección a la vía y nadie sabe en qué momento caerán.

Juan Orellana, ciudadano



Pinto además especula que el mal estado y la constante interconexión de los cables con las ramas y vegetación es un causante de los cortes en el servicio eléctrico del entorno; razón por la que ya se han hecho reclamos públicos y hasta plantones, como lo ha registrado EXPRESO.

A lo que concuerda Sebastián Ochoa, quien califica de irresponsables a la corporación eléctrica. “Aparte del peligro que representan, esos cables expuestos también pueden llegar a provocar cortes del servicio en las urbanizaciones de La Aurora por tanto roce entre los árboles y los cables”, señala.

Los cables se cruzan entre las ramas y reposan en ellas.

Los habitantes y quienes transitan por carro a diario por la arteria denuncian, a la par, el malestar visual que experimentan.

La empresa de luz ya debería ponerse en marcha con algún plan de mantenimiento o de reposición de todos estos cables y postes que están en pésimo estado.

Vivian Vives, ciudadana

“La León Febres Cordero es oscura, la calidad de las luminarias es mala. A veces veo esos postes que parecen que con un viento ya nos caen encima. ¿Cómo manejar tranquilo así? Paso más viendo los postes que la misma ruta. Puedo atropellar a alguien en un descuido. ¿Por qué la Alcaldía no exige un buen trato a los ciudadanos? Esto no es competencia de la Municipalidad, pero el alcalde debería exigir que se hagan las cosas bien en su territorio”, se quejó Douglas López, de Villa del Rey.

Jaime Morán y Juan Orellana, moradores, detallan que los baches engordan la lista de obstáculo en la arteria. “Todo está mal en la ruta. Por eso cuando me desplazo por ella, me toca ir esquivando los baches y mirando a los lados. Intento ir por los carriles centrales o izquierdos, lo más lejos de los postes, pero no siempre es posible. Con la llegada de El Niño, lo que se viene es riesgoso. Pueden irse como dominó. Llegó la hora de que tomen cartas en el asunto”, comenta Orellana.