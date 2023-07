Los residentes de La Rioja viven con el corazón en la boca todos los días y con el temor de que en cualquier momento una bala perdida caiga sobre sus hogares, o peor aún, sobre sus seres queridos.

Se ha perdido la paz que muchos buscaban y fue la razón por la que se trasladaron a esta ciudadela de La Aurora, en Daule, que está ubicada al frente de la Penitenciaría del Litoral, separada por el río. ¿La causa? Las balas perdidas y estruendos que llegan por las explosiones y tiroteos que se reportan en este centro carcelario y trastocan la convivencia de las familias, que ven cómo las municiones llegan a sus patios o rompen incluso las ventanas.

Ya nadie sale a recrearse ni a ejercitarse en el complejo habitacional, y el área social ha quedado cerrada en varias etapas de la urbanización. Los padres prefieren no salir a jugar con sus hijos en las calles internas, todo por el temor a que un proyectil hiera o mate a un miembro de su familia.

Alternativas Vecinos optan por esconderse en sus viviendas. Otros han ‘escapado’ de la urbanización hacia otros sectores de la ciudad.



David, quien pidió mantener oculta su identidad por el temor que toda esta situación ha generado, relata que una bala cayó en su vehículo este fin de semana, cuando se inició la masacre que en el lugar, según datos de la Fiscalía, ha dejado ya 31 muertos y 14 heridos.

No solo su vehículo está dañado, su salud mental está destruida. No lleva más de un año viviendo en esta urbanización y ya está pensando en mudarse por los inconvenientes que está pasando.

Así como este caso, muchos otros vecinos se han planteado con fuerza mudarse, pero saben que la posición en que se encuentran se ha vuelto desfavorable para encontrar un domicilio en otro lugar.

Priscila Carvajal, moradora desde el 2016 de La Rioja, decidió residir allí con la esperanza de salir del caos constante de Guayaquil, pero solo se ha encontrado con una preocupación igual o mayor de la que se está viviendo en el Puerto Principal.

“Desde el domingo las explosiones nos despiertan, unidas al sonido de helicópteros y balas... Hasta ahora no ha caído ninguna en mi hogar, pero casas más adelante encontraron casquetes en la piscina de un vecino y en la pared de otro habitante”, comenta Carvajal, quien por precaución ha comenzado a dormir en el piso de abajo de su casa. No quiere ser una víctima colateral de este escenario, sostiene.

Las explosiones y disparos que se escuchan con fuerza desde la Penitenciaría mantienen a todos en alerta, sin poder dormir con tranquilidad por las noches, para poder actuar ante cualquier emergencia.

Cuando han habido estas crisis carcelarias yo he estado fuera de mi casa trabajando, pero me tocó experimentarlo esta última vez. Los estruendos me levantaron desde la mañana y así seguía. Tuve que irme a Sauces hasta que todo se calme un poco.

Tatiana Campuzano, moradora