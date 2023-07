Los exteriores de la Penitenciaría del Litoral situada en el kilómetro 16.5 de la vía a Daule por quinto día consecutivo sigue siendo el escenario a donde llegan los familiares de los privados de libertad en busca de información de sus parientes que allí guardan prisión.

Son los allegados de los reclusos del pabellón 8 y 9 los que principalmente se agolpan en este recinto carcelario, donde de acuerdo a datos proporcionados por la Fiscalía, han sido asesinados un total de 18 reos.

Julio, quien tiene a su hijo detenido en el pabellón 9, llegó desde el sur de Guayaquil para conocer si su hijo está entre las víctimas de esta nueva masacre. Sin embargo, pese a que ha acudido durante tres días no ha podido confirmar si el último de su vástago, quien guarda prisión por robo está vivo.

"No se nada de él, por qué no nos dan información, no es posible que nos tengan con esta agonía, por favor señores del SNAÍ, los nombres de los muertos", manifestó el progenitor.

Familiares de otro reo, Joffre Zumba, quien está en el pabellón 8, también acudieron a esta cárcel porteña con la boleta de libertad en mano, pero aún no pueden hacer efectivo el documento por la emergencia suscitada en este centro de privación.

"A mi hermano lo cogieron por escándalo en la vía pública, le dieron 30 días de prisión preventiva. Ya el juez ordenó su libertad, pero no sabemos nada de él", afirmó con preocupación.

Durante la mañana de este miércoles 26 de julio varias ambulancias han entrado y salido de este centro carcelario. Incluso el vehículo de Medicina Legal hizo su arribo, lo que da a entender que aún hay más cuerpos, información que también fue dada a conocer por la Policía.