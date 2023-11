Las promesas continúan en lista de espera para La Aurora, Daule

Un cantón lleno de contrastes, así se puede definir a Daule. Una zona que cuenta con decenas de urbanizaciones con lujosas casas, pero dentro del mismo entorno se pueden observar calles de tierra, canales con malos olores y vías con enormes baches. Los habitantes coinciden que todo integra una larga lista de promesas incumplidas por parte de las autoridades municipales.

Que en campaña todo es color de rosa y se ofrece ‘el oro y el moro’, es en lo que concuerdan decenas de residentes del sector, que contactaron a EXPRESO para hacer sentir su inconformidad por las falencias que tiene el cantón, pese a los altos impuestos que se pagan.

“Empecemos porque ni siquiera tenemos aceras ni bordillos en la avenida principal. Tenemos uno de los centros comerciales más grandes del Ecuador, pero en sus alrededores no hay veredas para esperar los buses. La gente debe esperar en medio del polvo de las calles”, detalló molesta Susana Chérrez al enumerar las quejas que presentan los moradores de las urbanizaciones ubicadas a lo largo de la avenida León Febres Cordero.

Vías. Los moradores reclaman por la falta de veredas a lo largo de la avenida principal. Alex Lima

“La inseguridad, la demora en la construcción del centro de salud, mal estado de las vías, canales malolientes, falta de pasos peatonales... y muchos otros problemas hay en Daule, que hace meses su alcalde prometió arreglar todo, pero nada, todo sigue igual. En campaña se ofrece el oro y el moro, pero ahora de todo lo que prometieron dicen que nada es su competencia. ¿Entonces para qué prometen?”, criticó Chérrez, quien reside en la ciudadela Villa del Rey.

Durante un recorrido, EXPRESO confirmó que la mayoría de denuncias sale de la parroquia La Aurora, donde se levantan decenas de urbanizaciones con elegantes viviendas, pero también tiene una zona autodenominada La Aurora 2, donde las calles siguen llenas de polvo y los puentes de madera sobre aguas pestilentes se mantienen.

“Tenemos que convivir con un canal apestoso, basura por todas partes y calles en mal estado, mientras en las urbanizaciones todo está perfecto. Pedimos que la Alcaldía también se preocupe por nosotros”, solicitó Aurelio Cabanilla, morador del sector, quien a diario debe pasar por un angosto puente para llegar hasta el nuevo Mall Municipal de La Aurora. “Se ven los contrastes, un mall con aire acondicionado y todo limpio, y al frente calles llenas de maleza y porquerías”, comparó el hombre, de 53 años.

Por su parte, los residentes de las urbanizaciones aseguraban que si todo está bien en las ciudadelas es por el pago de las alícuotas y el trabajo del vecindario. Pero desde aquí también reclaman por la falta de un centro de salud digno en el sector. “Desde hace un año que dizque construyen uno en La Aurora, pero nada. La gente que se enferma aquí debe ir hasta Guayaquil para atenderse, no hay nada digno aquí”, mencionó Richard Jaramillo, residente de Villa Club. Recalca su malestar porque esa es otra de las promesas incumplidas del Cabildo. “Lo promocionaron tanto, lo ofrecieron tanto y ahora van a paso lento y no cumplen. Al menos deben hacer lo que prometen”, exclamó.

En época de campaña se hicieron muchos ofrecimientos, pero no se han cumplido. Necesitamos que las autoridades se hagan cargo de todo lo que prometieron. Susana Chérrez

​residente de La Aurora

Otro de los reclamos es la falta de seguridad en la zona, el problema que más se repite entre los consultados. “Aquí hay sicariatos, robos en motos, arranchones, ‘vacunas’ (extorsiones); y, últimamente, se ve que la ciudadanía le pega a los delincuentes y eso no está bien, pero es porque la gente está harta”, reclamó Yamil León al observar que el problema de La Aurora es porque ya no es una pequeña parroquia como antes. “Son miles de familias en más de 100 urbanizaciones. No pueden asignarnos apenas 10 policías para que nos cuiden, además, solo hay una Unidad de Policía Comunitaria activa, porque la que queda en La Joya no funciona. Necesitamos más atención de verdad”, pidió el hombre.

EXPRESO solicitó una entrevista con el alcalde de Daule, Wilson Cañizares, pero hasta el cierre de esta edición el requerimiento no era atendido. Que la mayoría de temas a consultar son competencia del Estado y no del Cabildo, dijo su equipo de Comunicación, a pesar de la insistencia por una entrevista personal.

Los problemas son tan evidentes en Daule, que hasta uno de los letreros que antes daba la bienvenida al ‘Nuevo Daule’, ahora se ha quedado sin la N, lo que provoca malestar en los moradores. “Ese es el reflejo de lo que pasa aquí, uevo Daule”, dijo con ironía Gastón Álvarez, residente de Casa Laguna, quien reclama por vías internas mal iluminadas.

Canales. Puentes de maderas se balancean sobre pestilentes canales. Alex Lima

Otro de los problemas es el mal estado de las calles y la falta de pasos peatonales en los exteriores de las urbanizaciones. “Hay una enorme lista de problemas aquí, pero nada se atiende. Necesitamos que las autoridades, especialmente el alcalde, se haga presente y responda por todo lo que ha prometido”, dijo enérgica Chérrez.

