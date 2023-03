Es el alcalde reelecto del cantón Daule por el Partido Social Cristiano (PSC). Es doctor en Medicina y Cirugía, especialista en cirugía general y en planificación estratégica en salud. También es máster en Gerencia en Salud para el Desarrollo Local. En 1988 fundó la Clínica San Francisco en Daule. Fue concejal y jefe político de Daule en los años 2014 y 2015.

Con el 42,86 % de los votos, según la página oficial del Consejo Nacional Electoral, Cañizares fue reelegido como alcalde de Daule. Aunque esperaba alcanzar un porcentaje mayor (de al menos el 60 %) por las obras que, asegura, ha hecho, el primer edil se siente satisfecho.

“Ha valido la pena trabajar 14 horas al día y hacer incluso lo que no nos corresponde. Ahora no me queda nada más que trabajar con más ahínco y cambiar incluso a funcionarios que no se han sumado a la visión y a la dedicación que ha tenido el Cabildo. Vamos por más obras”, dijo a EXPRESO en una entrevista en la que explica cuáles son sus prioridades y la hoja de ruta que seguirá para resolver problemáticas vigentes.

-Durante sus primeros cuatro años de gestión, no logró cumplirse a cabalidad la idea de oxigenar las vías del cantón a fin de que no haya más atascos. ¿Qué hará ahora para generar una solución permanente?

Tengo en mente algunos planes, todos planificados, estudiados y otros en marcha, como es el caso de la Terminal Terrestre de Daule, cuya infraestructura física está lista, pero requiere de un certificado que debe emitirlo la CTE para ya funcionar. Las demoras en esta certificación no dependen de nosotros. Por eso pido a la entidad que acelere el proceso, puesto que la obra, que costó $ 6 millones y la paga el pueblo, generará ese orden que las vías necesitan y reducirá el uso del carro.

Además, como lo he venido haciendo, seguiré tocando la puerta de la Prefectura del Guayas para que nos dé permiso para construir calles que generen fluidez en los caminos vecinales. Si los trabajos los hace la entidad, enhorabuena, porque es su obligación; pero si no, solo pido la autorización para hacerlo. Y es que todo aporta a la solución integral, aunque los recursos no nos sobren.

-Que hayan asumido una competencia que no les corresponde evidencia entonces que la Prefectura no cubrió como debía esa necesidad...

La Prefectura ha tenido que atender a los 25 cantones y destinar el poco recurso que tiene entre ellos. Ha sido la población rural la que nos ha pedido ayuda, y aquí no actuamos como antes, no decimos “esta no es mi competencia, vaya a otro lado”. Ayudamos.

La inseguridad sí ha trastocado el entretenimiento y eso no puede pasar más.

Wilson Cañizares, alcalde reelecto de Daule

-¿Y qué tipo de socorro dará a la parroquia urbana La Aurora? ¿Acaso la construcción de ese segundo puente que se conecte con Guayaquil y que, según dijo antes a EXPRESO, solucionará los atolladeros?

En La Aurora hay siete (ejes) viales nuevos de los que ya he hablado, que están ya descongestionando el sector. Ahora están en ejecución dos más que oxigenarán las rutas ubicadas detrás de los centros comerciales El Dorado y El Coral. Hacer un puente similar al que ya existe será costoso, eso es claro. Por eso mi aspiración es habilitar una ruta nueva por la que se movilicen solo los vehículos pesados, que hoy se desplazan por la León Febres-Cordero, la arteria principal de La Aurora.

Nosotros como Municipio no quisiéramos que pasen más por ahí, eso daría un respiro, pero no hay otra opción. No sabemos tampoco cuál es el proceder del alcalde electo de Guayaquil, ni de la prefecta electa, a quienes nombro en este punto porque lo ideal sería que entre todos construyamos un viaducto nuevo cerca de la parroquia Los Lojas para ampliar esa ruta y mandar por ahí ese tráfico que llega del Puente Alterno Norte. Esa sería una salida viable. A la prefecta Marcela Aguiñaga ya le pedí la cita para analizar esa posibilidad.

-Usted ha dicho que ahora sí la León Febres-Cordero experimentará un cambio urbano. ¿Pero cuándo se concretará?

Está todo en proceso y de ahí también mi urgencia de desplazar al transporte pesado a otra ruta porque si no, con tanta carga vehicular, las vías y el entorno se verán afectados. Imagínese tanta belleza, tantas ciclovías, áreas verdes, parques, rampas, caminos llenos de adoquines... que es lo que haré a lo largo de 7,2 kilómetros de vías, todo eso afectado por el esmog, el ruido y huecos que generan los vehículos de ese tipo.

No es justo. No es justo que un proyecto cuya regeneración cuesta $ 35 millones se vaya a la borda, a dañar en un abrir y cerrar de ojos. Nosotros necesitamos una vía perimetral alterna. El llamado ‘quinto puente’ puede ser una solución, pero esa obra va a tardar, será extremadamente costosa. La visión de Los Lojas es otra cosa.

-Pero si no se cumple esa aspiración de la que habla, ¿pondrá en pausa la regeneración?

No. Este proyecto se hace. Está dividido en cuatro etapas y dos de ellas ya fueron elevadas al Portal de Compras Públicas el año pasado, pero la entidad dio de baja el proceso por alguna irregularidad entre los oferentes. Ahora lo empezaremos de nuevo, una vez que se posesionen los nuevos concejales.

Por otro lado, la Corporación Andina de Fomento nos aprobó un crédito de $ 35 millones que irán destinados a lo que falte para ejecutar esas otras dos etapas, y para al fin construir un malecón en La Aurora. Eso hará que llegue la inversión privada, hará atractivo al sector. Para hacer efectivo ese crédito solo necesitamos de la garantía soberana que nos la debe dar el Gobierno. Con ella, este mayo iniciaríamos los trabajos y el cambio.

Para mí es un sueño poder revivir la ruta fluvial en Daule y los cantones aledaños.

Wilson Cañizares, alcalde reelecto de Daule

-¿Esto incluye dar vida ahora sí al río? El alcalde de Samborondón dice que tiene la misma intención...

El malecón de La Aurora nos lo permitirá, sí. Y este se conectará con el que existe en la cabecera cantonal y el que queremos levantar, a la par, también en esta administración, al frente de Nobol, donde edificaremos un Cristo Negro, como el de Río de Janeiro. La consultoría está lista.

En todos esos puntos habrá muelles y plazas gastronómicas. Nuestra meta y lo que haremos es crear una especie de circuito fluvial en Daule... Me encantaría, sin embargo, que este se extienda y se una con La Puntilla, Durán y Guayaquil. Con sus gobernantes aún no me he reunido, pero lo haré. Es un sueño poder revivir la ruta fluvial. Por años Daule no tenía qué ofrecer, ahora lo tendremos. Esta administración mira al turismo.

-Pero para eso deberá tener seguridad y si analizamos la zona urbana, que haya apenas una UPC en La Aurora no es nada...

Nosotros necesitamos como mínimo cuatro UPC, estoy consciente de ello y las construiré, aunque no es competencia nuestra. Por ello he pedido y seguiré pidiendo permiso al Ministerio del Interior para que nos lo permita. Es todo lo que queremos: luz verde. Y es que de qué sirve hacer tantas obras bonitas si la gente no puede salir a la calle si es intimidada. Y no depende ya de nosotros.

Hemos dotado de equipo a la Policía, tenemos una central de monitoreo, hay cámaras por todos lados... Las salidas en el cantón, en La Aurora sobre todo, se han visto comprometidas. Hay temor y eso no puede pasar más. Queremos agilidad. Mire lo que pasó con el centro de salud. Dos años y medio se demoraron en darnos la autorización. El centro debió estar listo y está a medio talle... Hace diez años el Municipio expropió un terreno de 8 hectáreas para construir uno regional, se lo entregó a Salud y todavía no hay nada.

Hace tres semanas el presidente Guillermo Lasso, en cadena nacional, dijo que tenía planeado edificar cinco hospitales. Solo espero que Daule esté en la lista. La promesa fue pública.

